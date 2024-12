ETV Bharat / state

নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব! জেলা সম্মেলন থেকে নাম প্রত্যাহার করলেন সুজনের স্ত্রী-সহ 17 জন - NEW OLD CONFLICT IN CPM

সিপিএমের মরা গাঙেও নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব ( প্রতীকী চিত্র )

Published : 3 hours ago

কলকাতা, 22 ডিসেম্বর: তৃণমূলের পর এবার সিপিএমেও নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব। দলের দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা কমিটির সম্মেলনে তা স্পষ্ট হল। বিদায়ী জেলা সম্পাদক রতন বাগচী জেলা কমিটিতে সদস্য হিসেবে 65 জনের নাম প্রস্তাব করেছিলেন। তার মধ্যে 17 জন নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেন। তালিকায় রয়েছেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর স্ত্রী মিলি চক্রবর্তী, চন্দনা ঘোষ দস্তিদার, সুব্রত দাশগুপ্ত থেকে শুরু করে রাহুল ঘোষের মতো নেতারা ৷ এমনকী ডিওআইএফআই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির কোষাধ্যক্ষ অপূর্ব প্রামাণিকও নাম প্রত্যাহার করেছেন। শেষ পর্যন্ত নতুন 17 জনের নাম তালিকাভুক্ত করেই কমিটি গঠন করা হয়েছে। সিপিএম সূত্রে খবর, নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্বের মূলে আছে শমীক লাহিড়ী ও সুজন চক্রবর্তী লবির দ্বন্দ্ব। যদিও সে কথা মানতে নারাজ সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতার। তাঁদের দাবি, সিপিএম একটি গণতান্ত্রিক দল। ডিসিএম (জেলা কমিটির সদস্য) থেকে যে কেউ নিজের নাম প্রত্যাহার করে নিতেই পারেন। অন্যদিকে, শমিক লাহিড়ীকে ফোন করা হলেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি ৷