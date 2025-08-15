হিন্দমোটর (হুগলি), 15 অগস্ট: 21 বছর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল চুরি গিয়েছিল শান্তিনিকেতন থেকে ৷ যার সন্ধান আজও মেলেনি ৷ এবার সাঁতারু বুলা চৌধুরীর পদ্মশ্রী চুরি গেল ৷ হুগলির হিন্দমোটরে তাঁর যে বাড়ি ছিল, সেই বাড়ি থেকেই চুরি গিয়েছে এই মেডেল ৷
চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের কাছে অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷ তবে মেডেল চুরির খবরে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত বুলা চৌধুরী ৷ শুক্রবার হিন্দমোটরের বাড়িতে পৌঁছে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন ৷ বলেন, ‘‘আর যা চুরি যাক, কিন্তু জলে থেকে আমি যে মেডেল-সম্মান অর্জন করেছি, তা আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক ৷’’
‘সুন্দর বাড়ি’ থেকে পদ্মশ্রী চুরি
হুগলির হিন্দমোটরে দেবাইপুকুর এলাকায় বাড়ি সাঁতারু বুলা চৌধুরীর ৷ সেই বাড়ির নাম ‘সুন্দর বাড়ি’ ৷ বুলা চৌধুরী বর্তমানে থাকেন কলকাতার কসবা এলাকায় ৷ মাঝেমধ্যে আসেন হিন্দমোটরের বাড়িতে ৷ সেখানেই তাঁর সমস্ত পুরস্কার, সাঁতারের সময়ের বিভিন্ন কীর্তির ছবি, রাষ্ট্রপতি-সহ বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে তোলা অনেক ছবি সাজানো ছিল ৷ কিন্তু শুক্রবার সকালে দেখা যায় যে ওই বাড়ির শোকেস থেকে উধাও বুলা চৌধুরীর অধিকাংশ মেডেল ৷
বুলা চৌধুরী নামী ব্যক্তিত্ব ৷ তাই তাঁর বাড়িতে চুরির খবর ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগেনি ৷ পরে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ ৷ তারা সবটা খতিয়ে দেখে ৷ চুরির খবর পেয়ে তড়িঘড়ি হাজির হন বুলা নিজেও ৷ পরে পুলিশের কাছে এই নিয়ে অভিযোগ দায়ের করা হয় ৷ তদন্তও শুরু হয়েছে ৷
চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি অর্ণব বিশ্বাস জানান, সোনার মতো দেখতে বেশ কয়েকটি মেডেল চুরি হয়েছে । সোনা ভেবে চুরি করে দুষ্কৃতীরা । উত্তরপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে । পুলিশ তদন্ত করছে ।
কীভাবে প্রকাশ্যে এল চুরির ঘটনা?
আগামী কয়েকদিনের মধ্যে কসবার বাড়ি থেকে হিন্দমোটরের ওই বাড়ি থেকে আসার কথা ছিল বুলা চৌধুরীর ৷ সেই কারণে ‘সুন্দর বাড়ি’তে সাফ-সাফাই করানোর জন্য তাঁর ভাই দোলন চৌধুরী ৷ তখনই চুরির বিষয়টি প্রকাশ্য়ে আসে ৷ দোলন চৌধুরী বলেন, ‘‘দিদি কসবায় থাকেন ৷ মাঝেমাঝে এখানে আসেন ৷ দিদি এখানে আসবেন ৷ সেই কারণে সাফাই করাতে এসেছিলাম ৷ তখন দেখলাম সব পদক-সহ সবকিছু চুরি হয়ে গিয়েছে ৷’’
তিনি জানান, আগে দু’বার এই বাড়িতে চুরি হয়েছে ৷ আগে পুলিশ পাহারা দিত ৷ চার-বছর ধরে সেটাও বন্ধ রয়েছে ৷ তবে এখন ওই বাড়িতে সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে ৷ কিন্তু সেই ক্যামেরা কাপড় দিয়ে ঢেকে যাবতীয় জিনিস চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ৷
অভিযোগ, পদ্মশ্রীর মেডেল ছাড়াও রাষ্ট্রপতি পুরস্কার, সোনা-রূপোর আরও একাধিক মেডেল, বিদেশ থেকে পাওয়া একাধিক পুরস্কার খোয়া গিয়েছে ৷ নেই তেনজিং নোরগে ন্যাশনাল অ্যাডভেঞ্চার অ্যাওয়ার্ডও ৷ এছাড়া ওই বাড়ির বিভিন্ন ঘরে থাকা আরও দামি সব জিনিসও চুরি গিয়েছে ৷ বাথরুমের বেসিনের কলও খুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ লক্ষ্মীর ঘটেরও কোনও হদিশ নেই ৷
বুলা চৌধুরীর দাদা মিলন চৌধুরী বলেন, ‘‘আমার এক দাদা দেখাশোনা করতেন । উনি হাসপাতালে ভর্তি থাকার কারণে আসেননি । আজ আমার ভাই আসে পরিষ্কার করার জন্য । বাড়িতে এসে দেখে পিছনের দরজা কলাপসিবল গেট ভেঙে সমস্ত চুরি করে নিয়ে গিয়েছে । সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস পদ্মশ্রী পুরস্কার ও অন্যান্য মেডেলগুলো চুরি হয়ে গিয়েছে । সমস্ত বাড়ি খালি করে দিয়ে চলে গিয়েছে । এর আগে দু’বার চুরি হয়ে গিয়েছে পুলিশ পাহারাও ছিল ৷ কিন্তু থানার অফিসার বদলে যাওয়ায় সেটাও উঠে গিয়েছে ।
মেডেল হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন বুলা
এদিন হিন্দমোটরের বাড়িতে এসে কান্নায় ভেঙে পড়লেন সাঁতারু বুলা চৌধুরী । তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে দাবি করেন, ‘‘অনেক কষ্ট করে মেডেল অর্জন করেছি । সেই মেডেলগুলো সব চুরি হয়ে গেল আপনি ও আপনার পুলিশ রক্ষা করতে পারল না । পুলিশের উপর আর ভরসা নেই । পশ্চিমবাংলার বুকে একটা মেয়ে পদ্মশ্রী, অর্জুন, তেনজিন নোরগের পুরস্কার পেয়েছি । এটা বাংলার গর্ব ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ‘তুমি দেশের গর্ব’ । ভারতের জাতীয় পতাকা তুলে ধরেছিলাম ছ’টা মেডেল পেয়েছিলাম । এই মেডেলের দায়িত্ব দিদির নেওয়া উচিত ছিল । আমার জলই জীবন । সারা জীবন জলে থেকেছি এই মেডেলগুলোর জন্য । আমার কাছে আর কী চুরি গেল জানার দরকার নেই । আমার মেডেল ফিরিয়ে দিক ।’’