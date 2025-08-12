ETV Bharat / state

গঙ্গা ভাঙনে তলিয়ে গেল 10টি বাড়ি, ঝুলছে কালী মন্দির - SAMSERGANJ GANGA EROSION

গঙ্গা গিলে খেল একাধিক বাড়ি-ঘর ৷ গভীর রাতের ভাঙনের কবলে ভিটে-মাটি চলে যাওয়ায় আতঙ্ক আর হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে সামশেরগঞ্জে ৷

SAMSERGANJ GANGA EROSION
গঙ্গা ভাঙনে তলিয়ে গেল বাড়ি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 12, 2025 at 12:27 PM IST

2 Min Read

সামশেরগঞ্জ, 12 অগস্ট: গভীর রাত থেকে সামশেরগঞ্জে ফের ভয়াবহ গঙ্গা ভাঙন । লোকজন ঘরে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় ভাঙন শুরু হয় ৷ সোমবার রাত থেকে আজ সকাল পর্যন্ত তলিয়ে গিয়েছে 8 থেকে 10টি বাড়ি । আতঙ্ক আর হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে সামশেরগঞ্জ ব্লকের উত্তর চাচণ্ড এবং মধ্য চাচণ্ড গ্রামজুড়ে ।

গঙ্গার পাড়ে বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে একটি মন্দির । কোনওরকমে পালিয়ে প্রাণে বেঁচেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা । হঠাৎ করে ভাঙনের ফলে ঘরের আসবাবপত্র সবকিছু নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে । ভেসে গিয়েছে বেশ কয়েক'টি গবাদি পশু । তলিয়ে গিয়েছে বহু গাছপালা । ফাটল ধরেছে গঙ্গা সংলগ্ন এলাকায় থাকা প্রাচীন কালী মন্দিরে । যে কোনও মুহূর্তে তলিয়ে যেতে পারে মন্দির । মঙ্গলবার সকাল থেকেই আতঙ্ক আর হুড়োহুড়িতে যে যেদিকে পারছেন পালাচ্ছেন । বাড়ির আসবাবপত্র নিয়ে অন্যত্র পালাচ্ছেন সাধারণ মানুষ । কোথায় যাবেন, কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না দুর্গত গৃহহারারা ।

উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন থেকেই সামশেরগঞ্জের বেশ কয়েকটি গ্রামে বন্যা আতঙ্ক লক্ষ্য করা যাচ্ছে । বাঁধে ফাটল ধরে জল ঢুকছে গ্রামগুলিতে । এরই মাঝে ভাঙন ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে । মাধুরী সরকার, পলাশ সিংহ, লোহারাম সিংহ, অরিজিৎ বর্মন, লক্ষণ বর্মন-সহ আরও বেশ কয়েকজনের বাড়ি ভোররাতে তলিয়ে গিয়েছে । ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে কয়েক'শো পরিবার । অবিলম্বে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ ।

SAMSERGANJ GANGA EROSION
আতঙ্ক আর হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে সামশেরগঞ্জে (ইটিভি ভারত)

দুর্গতরা আপাতত স্থানীয় আমবাগানে আশ্রয় নিয়েছেন। ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, গৃহহারাদের সাহায্যের জন্য ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো হচ্ছে। দুর্গত স্থানীয়দের একটি স্কুলে ও অস্থায়ী শিবিরে রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সামশেরগঞ্জের বিডিও সুজিত চন্দ্র লোধ বলেন, "কয়েকটি বাড়ি তলিয়ে গিয়েছে। বেশ কয়েকটি বাড়-সহ একটি মন্দির বিপজ্জনক অবস্থায় ঝুলছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করা হচ্ছে।"

SAMSERGANJ GANGA EROSION
কোথায় যাবেন, কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না দুর্গত গৃহহারারা (ইটিভি ভারত)

সামশেরগঞ্জ, 12 অগস্ট: গভীর রাত থেকে সামশেরগঞ্জে ফের ভয়াবহ গঙ্গা ভাঙন । লোকজন ঘরে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় ভাঙন শুরু হয় ৷ সোমবার রাত থেকে আজ সকাল পর্যন্ত তলিয়ে গিয়েছে 8 থেকে 10টি বাড়ি । আতঙ্ক আর হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে সামশেরগঞ্জ ব্লকের উত্তর চাচণ্ড এবং মধ্য চাচণ্ড গ্রামজুড়ে ।

গঙ্গার পাড়ে বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে একটি মন্দির । কোনওরকমে পালিয়ে প্রাণে বেঁচেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা । হঠাৎ করে ভাঙনের ফলে ঘরের আসবাবপত্র সবকিছু নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে । ভেসে গিয়েছে বেশ কয়েক'টি গবাদি পশু । তলিয়ে গিয়েছে বহু গাছপালা । ফাটল ধরেছে গঙ্গা সংলগ্ন এলাকায় থাকা প্রাচীন কালী মন্দিরে । যে কোনও মুহূর্তে তলিয়ে যেতে পারে মন্দির । মঙ্গলবার সকাল থেকেই আতঙ্ক আর হুড়োহুড়িতে যে যেদিকে পারছেন পালাচ্ছেন । বাড়ির আসবাবপত্র নিয়ে অন্যত্র পালাচ্ছেন সাধারণ মানুষ । কোথায় যাবেন, কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না দুর্গত গৃহহারারা ।

উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন থেকেই সামশেরগঞ্জের বেশ কয়েকটি গ্রামে বন্যা আতঙ্ক লক্ষ্য করা যাচ্ছে । বাঁধে ফাটল ধরে জল ঢুকছে গ্রামগুলিতে । এরই মাঝে ভাঙন ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে । মাধুরী সরকার, পলাশ সিংহ, লোহারাম সিংহ, অরিজিৎ বর্মন, লক্ষণ বর্মন-সহ আরও বেশ কয়েকজনের বাড়ি ভোররাতে তলিয়ে গিয়েছে । ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে কয়েক'শো পরিবার । অবিলম্বে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ ।

SAMSERGANJ GANGA EROSION
আতঙ্ক আর হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে সামশেরগঞ্জে (ইটিভি ভারত)

দুর্গতরা আপাতত স্থানীয় আমবাগানে আশ্রয় নিয়েছেন। ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, গৃহহারাদের সাহায্যের জন্য ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো হচ্ছে। দুর্গত স্থানীয়দের একটি স্কুলে ও অস্থায়ী শিবিরে রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সামশেরগঞ্জের বিডিও সুজিত চন্দ্র লোধ বলেন, "কয়েকটি বাড়ি তলিয়ে গিয়েছে। বেশ কয়েকটি বাড়-সহ একটি মন্দির বিপজ্জনক অবস্থায় ঝুলছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করা হচ্ছে।"

SAMSERGANJ GANGA EROSION
কোথায় যাবেন, কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না দুর্গত গৃহহারারা (ইটিভি ভারত)

For All Latest Updates

TAGGED:

সামশেরগঞ্জে তলিয়ে গেল বাড়িগঙ্গা ভাঙনMURSHIDABAD GANGA EROSIONHOUSES SUBMERGED IN GANGA EROSIONSAMSERGANJ GANGA EROSION

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.