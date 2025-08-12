সামশেরগঞ্জ, 12 অগস্ট: গভীর রাত থেকে সামশেরগঞ্জে ফের ভয়াবহ গঙ্গা ভাঙন । লোকজন ঘরে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় ভাঙন শুরু হয় ৷ সোমবার রাত থেকে আজ সকাল পর্যন্ত তলিয়ে গিয়েছে 8 থেকে 10টি বাড়ি । আতঙ্ক আর হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছে সামশেরগঞ্জ ব্লকের উত্তর চাচণ্ড এবং মধ্য চাচণ্ড গ্রামজুড়ে ।
গঙ্গার পাড়ে বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে একটি মন্দির । কোনওরকমে পালিয়ে প্রাণে বেঁচেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা । হঠাৎ করে ভাঙনের ফলে ঘরের আসবাবপত্র সবকিছু নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে । ভেসে গিয়েছে বেশ কয়েক'টি গবাদি পশু । তলিয়ে গিয়েছে বহু গাছপালা । ফাটল ধরেছে গঙ্গা সংলগ্ন এলাকায় থাকা প্রাচীন কালী মন্দিরে । যে কোনও মুহূর্তে তলিয়ে যেতে পারে মন্দির । মঙ্গলবার সকাল থেকেই আতঙ্ক আর হুড়োহুড়িতে যে যেদিকে পারছেন পালাচ্ছেন । বাড়ির আসবাবপত্র নিয়ে অন্যত্র পালাচ্ছেন সাধারণ মানুষ । কোথায় যাবেন, কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না দুর্গত গৃহহারারা ।
উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন থেকেই সামশেরগঞ্জের বেশ কয়েকটি গ্রামে বন্যা আতঙ্ক লক্ষ্য করা যাচ্ছে । বাঁধে ফাটল ধরে জল ঢুকছে গ্রামগুলিতে । এরই মাঝে ভাঙন ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে । মাধুরী সরকার, পলাশ সিংহ, লোহারাম সিংহ, অরিজিৎ বর্মন, লক্ষণ বর্মন-সহ আরও বেশ কয়েকজনের বাড়ি ভোররাতে তলিয়ে গিয়েছে । ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে কয়েক'শো পরিবার । অবিলম্বে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ ।
দুর্গতরা আপাতত স্থানীয় আমবাগানে আশ্রয় নিয়েছেন। ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, গৃহহারাদের সাহায্যের জন্য ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো হচ্ছে। দুর্গত স্থানীয়দের একটি স্কুলে ও অস্থায়ী শিবিরে রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সামশেরগঞ্জের বিডিও সুজিত চন্দ্র লোধ বলেন, "কয়েকটি বাড়ি তলিয়ে গিয়েছে। বেশ কয়েকটি বাড়-সহ একটি মন্দির বিপজ্জনক অবস্থায় ঝুলছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করা হচ্ছে।"