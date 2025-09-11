বাংলার সীমান্তে গ্রেফতার নেপাল থেকে পলাতক 30 বন্দি, মেচি নদীতে বাড়ল নজরদারি
বাড়ানো হয়েছে ইন্টেলিজেন্স বিভাগের নজরদারিও । অনুপ্রবেশকারীদের দ্রুত চিহ্নিত করে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন ।
Published : September 11, 2025 at 6:02 PM IST
পানিট্যাঙ্কি, 11 সেপ্টেম্বর: ভারত-নেপাল সীমান্তে গ্রেফতার পড়শি দেশ থেকে পলাতক 30 বন্দি ৷ অনুপ্রবেশ আটকাতে দার্জিলিং জেলার মেচি নদীতে নজরদারি দ্বিগুণ করল এসএসবি ৷ চলছে জওয়ানদের টহলদারি ৷ সীমান্ত দিয়ে ফেরত আসতে শুরু করেছে নেপালে আটকে থাকা শতাধিক ভারতীয়-সহ রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক ও পর্যটকরা ৷ জরুরিভিত্তিতে ছাড়া হচ্ছে ট্রাক ৷
ছাত্র-যুব আন্দোলনের জেরে সোমবার থেকে উত্তপ্ত নেপাল ৷ বৃহস্পতিবারও সেই আন্দোলনের প্রভাব পড়তে দেখা গিয়েছে শিলিগুড়ি সংলগ্ন খড়িবাড়ি ব্লকের ইন্দো-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে । নেপালে আন্দোলকারীদের একের পর এক আক্রমণে ধ্বংস হয়েছে একাধিক সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান । সর্বত্র ধ্বংসলীলা চালিয়েছে আন্দোলনকারীরা । থানা থেকে সংশোধনাগার, ইমিগ্রেশন সেন্টার বা অভিবাসন কেন্দ্র থেকে চেকপোস্ট, ভেঙেচুড়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে । আর সেই সুযোগে একাধিক বন্দি নেপাল থেকে পালানোর চেষ্টা করে ।
ইন্দো-নেপাল সীমান্তের একাধিক জায়গা থেকে নেপালের পলাতক 30 জন বন্দিকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে এসএসবি । আর সেই কারণেই এবার অনুপ্রবেশের একটা বড় আশঙ্কা করছেন এসএসবি আধিকারিকরা । যে কারণে কোনওরকম ঝুঁকি নিতে নারাজ তাঁরা ৷ তাই গোটা মেচি নদী চত্বর ঘিরে ফেলেছেন এসএসবি জওয়ানরা । দ্বিগুণ সেনা জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে মুক্ত সীমান্ত এলাকায় ।
মূলত খড়িবাড়িতে ভারত-নেপাল সীমান্তকে দু'ভাগ করেছে মেচি । মেচি নদীর এক পাশে ভারত ও অন্য পাশে নেপাল । ওই এলাকায় কোনও কাঁটাতার না-থাকায় অনুপ্রবেশের আশঙ্কা থেকেই যায় । নেপাল থেকে পলাতক কোনও বন্দি যাতে ভারতে অনুপ্রবেশ করতে না-পারে, সেই কারণে গোটা এলাকায় এসএসবি জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে ।
অন্যদিকে, সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় সমস্ত থানাকেও সংশ্লিষ্ট এলাকায় নজরদারি চালাতে বলা হয়েছে নবান্নের তরফে । বাড়ানো হয়েছে ইন্টেলিজেন্স বিভাগেরও নজরদারি । কোনওভাবে যদি সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশকারীরা ভারতের অংশে ঢুকে পড়ে, সেক্ষেত্রে পুলিশ যাতে তাদের দ্রুত চিহ্নিত করে গ্রেফতার করে সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
এদিকে, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে নেপালে আটকে থাকা ভারতীয়রা ধীরে ধীরে পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত দিয়ে ফিরতে শুরু করেছে । তবে প্রত্যেকের চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ । প্রত্যেকেই যে এই ক'দিন আতঙ্কে দিন কাটিয়েছেন তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল তাঁদের মুখ দেখে । প্রায় শতাধিক মানুষ এদিন সীমান্ত পার করেছে । প্রত্যেকের পরিচয়পত্র দেখে ও তল্লাশি করে ভারতে প্রবেশের ছাড়পত্র দিয়েছে এসএসবি । এছাড়াও এদিন জরুরিভিত্তিতে তেলের ট্যাঙ্কার ও সবজির বেশ কয়েকটি ট্রাক নেপাল থেকে ভারতে প্রবেশ করেছে । এতে কিছুটা হলেও স্বস্তিতে ট্রাকচালকরা ।
পাশাপাশি এদিন ফের সীমান্ত পরিদর্শনে যান দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ । পরিদর্শনের পর তিনি বলেন, "যাতে কোনওভাবে কোনও অনুপ্রবেশের ঘটনা না-ঘটে সেজন্য আমরা সীমান্তে নজরদারি বাড়িয়েছি । এদিন সকাল থেকে নেপালে আটকে থাকা কিছু মানুষ ফেরত আসছেন । তাদের সব তথ্য যাচাই করে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে । এছাড়াও ভারতের দিকে শান্তি রয়েছে । হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে । ইতিমধ্যে ফোনও আসছে । আমরা পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র সীমান্তে চালু করেছি । চিন্তার কোনও কারণ নেই ।"
নেপাল থেকে আগত কাটিহারের বাসিন্দা পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক তাপস জোতদার বলেন, "নেপালের অবস্থা এখনও খারাপ । খাওয়াদাওয়ার সমস্যা রয়েছে । গ্যাস মিলছে না । চিন্তায় আছি । পরিবারের আরও কয়েকজন সেখানে রয়েছে । আমি মেয়েকে নিয়ে এসেছি । তবে দু'দিনের তুলনায় এখন পরিস্থিতি কিছুটা উন্নত হয়েছে পরিস্থিতি ।"
ট্রাকচালক হরিরাম সাহানি বলেন, "দু'দিন ধরে সীমান্তে আটকে রয়েছি । কেমিক্যাল নিয়ে এসেছি । ট্রাক ছেড়েও যেতে পারছি না । নেপালে যেতে দেওয়া হচ্ছে না । রাতে হোটেলে খাচ্ছি আর ট্রাকেই ঘুমাচ্ছি । কবে যেতে পারব জানি না ।"