বাংলার সীমান্তে গ্রেফতার নেপাল থেকে পলাতক 30 বন্দি, মেচি নদীতে বাড়ল নজরদারি

বাড়ানো হয়েছে ইন্টেলিজেন্স বিভাগের নজরদারিও । অনুপ্রবেশকারীদের দ্রুত চিহ্নিত করে গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন ।

indo nepal border
মেচি নদীতে নজরদারি দ্বিগুণ করল এসএসবি (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 11, 2025 at 6:02 PM IST

4 Min Read
পানিট্যাঙ্কি, 11 সেপ্টেম্বর: ভারত-নেপাল সীমান্তে গ্রেফতার পড়শি দেশ থেকে পলাতক 30 বন্দি ৷ অনুপ্রবেশ আটকাতে দার্জিলিং জেলার মেচি নদীতে নজরদারি দ্বিগুণ করল এসএসবি ৷ চলছে জওয়ানদের টহলদারি ৷ সীমান্ত দিয়ে ফেরত আসতে শুরু করেছে নেপালে আটকে থাকা শতাধিক ভারতীয়-সহ রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক ও পর্যটকরা ৷ জরুরিভিত্তিতে ছাড়া হচ্ছে ট্রাক ৷

ছাত্র-যুব আন্দোলনের জেরে সোমবার থেকে উত্তপ্ত নেপাল ৷ বৃহস্পতিবারও সেই আন্দোলনের প্রভাব পড়তে দেখা গিয়েছে শিলিগুড়ি সংলগ্ন খড়িবাড়ি ব্লকের ইন্দো-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে । নেপালে আন্দোলকারীদের একের পর এক আক্রমণে ধ্বংস হয়েছে একাধিক সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান । সর্বত্র ধ্বংসলীলা চালিয়েছে আন্দোলনকারীরা । থানা থেকে সংশোধনাগার, ইমিগ্রেশন সেন্টার বা অভিবাসন কেন্দ্র থেকে চেকপোস্ট, ভেঙেচুড়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে । আর সেই সুযোগে একাধিক বন্দি নেপাল থেকে পালানোর চেষ্টা করে ।

বাংলার সীমান্তে গ্রেফতার নেপাল থেকে পলাতক 30 বন্দি (ইটিভি ভারত)

ইন্দো-নেপাল সীমান্তের একাধিক জায়গা থেকে নেপালের পলাতক 30 জন বন্দিকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে এসএসবি । আর সেই কারণেই এবার অনুপ্রবেশের একটা বড় আশঙ্কা করছেন এসএসবি আধিকারিকরা । যে কারণে কোনওরকম ঝুঁকি নিতে নারাজ তাঁরা ৷ তাই গোটা মেচি নদী চত্বর ঘিরে ফেলেছেন এসএসবি জওয়ানরা । দ্বিগুণ সেনা জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে মুক্ত সীমান্ত এলাকায় ।

indo nepal border
সেনা জওয়ান মোতায়েন (নিজস্ব ছবি)

মূলত খড়িবাড়িতে ভারত-নেপাল সীমান্তকে দু'ভাগ করেছে মেচি । মেচি নদীর এক পাশে ভারত ও অন্য পাশে নেপাল । ওই এলাকায় কোনও কাঁটাতার না-থাকায় অনুপ্রবেশের আশঙ্কা থেকেই যায় । নেপাল থেকে পলাতক কোনও বন্দি যাতে ভারতে অনুপ্রবেশ করতে না-পারে, সেই কারণে গোটা এলাকায় এসএসবি জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে ।

indo nepal border
মেচি নদী চত্বর ঘিরে ফেলেছে এসএসবি জওয়ানরা (নিজস্ব ছবি)

অন্যদিকে, সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় সমস্ত থানাকেও সংশ্লিষ্ট এলাকায় নজরদারি চালাতে বলা হয়েছে নবান্নের তরফে । বাড়ানো হয়েছে ইন্টেলিজেন্স বিভাগেরও নজরদারি । কোনওভাবে যদি সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশকারীরা ভারতের অংশে ঢুকে পড়ে, সেক্ষেত্রে পুলিশ যাতে তাদের দ্রুত চিহ্নিত করে গ্রেফতার করে সেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

indo nepal border
চলছে টহলদারি (নিজস্ব ছবি)

এদিকে, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে নেপালে আটকে থাকা ভারতীয়রা ধীরে ধীরে পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত দিয়ে ফিরতে শুরু করেছে । তবে প্রত্যেকের চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ । প্রত্যেকেই যে এই ক'দিন আতঙ্কে দিন কাটিয়েছেন তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল তাঁদের মুখ দেখে । প্রায় শতাধিক মানুষ এদিন সীমান্ত পার করেছে । প্রত্যেকের পরিচয়পত্র দেখে ও তল্লাশি করে ভারতে প্রবেশের ছাড়পত্র দিয়েছে এসএসবি । এছাড়াও এদিন জরুরিভিত্তিতে তেলের ট্যাঙ্কার ও সবজির বেশ কয়েকটি ট্রাক নেপাল থেকে ভারতে প্রবেশ করেছে । এতে কিছুটা হলেও স্বস্তিতে ট্রাকচালকরা ।

indo nepal border
মেচি নদীতে নজরদারি জওয়ানদের (নিজস্ব ছবি)

পাশাপাশি এদিন ফের সীমান্ত পরিদর্শনে যান দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ । পরিদর্শনের পর তিনি বলেন, "যাতে কোনওভাবে কোনও অনুপ্রবেশের ঘটনা না-ঘটে সেজন্য আমরা সীমান্তে নজরদারি বাড়িয়েছি । এদিন সকাল থেকে নেপালে আটকে থাকা কিছু মানুষ ফেরত আসছেন । তাদের সব তথ্য যাচাই করে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে । এছাড়াও ভারতের দিকে শান্তি রয়েছে । হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে । ইতিমধ্যে ফোনও আসছে । আমরা পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র সীমান্তে চালু করেছি । চিন্তার কোনও কারণ নেই ।"

indo nepal border
ফেরত আসতে শুরু করেছে নেপালে আটকে থাকা ভারতীয়রা (নিজস্ব ছবি)

নেপাল থেকে আগত কাটিহারের বাসিন্দা পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক তাপস জোতদার বলেন, "নেপালের অবস্থা এখনও খারাপ । খাওয়াদাওয়ার সমস্যা রয়েছে । গ্যাস মিলছে না । চিন্তায় আছি । পরিবারের আরও কয়েকজন সেখানে রয়েছে । আমি মেয়েকে নিয়ে এসেছি । তবে দু'দিনের তুলনায় এখন পরিস্থিতি কিছুটা উন্নত হয়েছে পরিস্থিতি ।"

ট্রাকচালক হরিরাম সাহানি বলেন, "দু'দিন ধরে সীমান্তে আটকে রয়েছি । কেমিক্যাল নিয়ে এসেছি । ট্রাক ছেড়েও যেতে পারছি না । নেপালে যেতে দেওয়া হচ্ছে না । রাতে হোটেলে খাচ্ছি আর ট্রাকেই ঘুমাচ্ছি । কবে যেতে পারব জানি না ।"

