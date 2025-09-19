পুজোর আগে শহরে আরএস ভাইরাস আতঙ্ক ! হাসপাতালে বহু শিশু, কী মত বিশেষজ্ঞদের
দুই থেকে তিন বছরের শিশুদের মধ্যে আরএস ভাইরাসের সংক্রমণ বেশি ৷ উপসর্গ জ্বর, সর্দি, কাশি ৷ কিছু ক্ষেত্রে শ্বাসকষ্ট হতে পারে ৷
Published : September 19, 2025 at 3:06 PM IST
কলকাতা, 19 সেপ্টেম্বর: হাতে গোনা আর কিছুদিন, তারপরেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব ৷ কিন্তু, উৎসবের আগেই শহর জুড়ে ছড়াল নতুন এক ভাইরাস ৷ আরএসভি বা রেসপিরেটরি সিনসাইটিয়াল ভাইরাস ৷ এই আরএস ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বহু শিশু সরকারি থেকে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে ৷ সাধারণত জ্বর-সর্দি-কাশি নিয়ে ভর্তি করা হচ্ছে তাদের ৷
এ নিয়ে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সুমিতা সাহা বলেন, "এই বছর আরএসভি-তে আক্রান্তের সংখ্যা অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পয়েছে ৷ পুনেতে সবথেকে বেশি শিশু এই ভাইরাসে আক্রান্ত ৷ পাশাপাশি, কলকাতাতেও আমরা এই ভাইরাসে আক্রান্তের হদিশ পাচ্ছি ৷ আমরা এবার একটু বেশি বয়সে অর্থাৎ, দু-তিন বছরের শিশুদের এই ভাইরাসে আক্রান্ত হতে দেখছি ৷"
কী এই ভাইরাস ? কখন দেখা যায় ?
চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, এই ভাইরাসটি সাধারণত শীতকালে সক্রিয় হয় ৷ কিন্তু, এখনই এর প্রকোপ দেখা যাচ্ছে ৷ ফুসফুস ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ সায়ন্তন ভৌমিক বলেন, "এই ভাইরাসটি বহু বছর ধরে রয়েছে ৷ সাধারণত শীতকালে এই ভাইরাসের প্রকোপ বেশি হয় ৷ কিন্তু, এখন দেখা যাচ্ছে, এই সময়েও বহু শিশু আক্রান্ত হচ্ছে ৷ মূলত, যে সমস্ত শিশু প্রি-ম্যাচিওর অথবা যাদের ফুসফুসে কোনও সমস্যা রয়েছে, ইমিউনিটি কম আছে, তারা এই ভাইরাসে বেশি আক্রান্ত হয় ।"
তবে শুধু শিশু নয় ৷ প্রৌঢ়দের মধ্যেও এই ভাইরাসে আক্রান্তের হদিশ মেলে ৷ চিকিৎসক সায়ন্তন ভৌমিক বলেন, "55 থেকে 60 বছর বয়সিদের মধ্যে এই ভাইরাসের প্রকোপ দেখা যায় ৷ পাশাপাশি, যাদের কোমর্বিডিটি থাকে, তাদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভয়াবহ হওয়া আশঙ্কা থেকে যায় ৷"
উল্লেখ্য, কোভিড ভাইরাসের পর দেখা গিয়েছে, মানুষের শরীরে কোনও একটি অঙ্গ সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ একই চিত্র দেখা গিয়েছিল অ্যাডিনো ভাইরাসের ক্ষেত্রেও ৷ আরএসভি-র ক্ষেত্রে তার অন্যথা হচ্ছে না ৷ চিকিৎসক সায়ন্তন ভৌমিক বলেন, "আমরা দেখেছি এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে সব থেকে বেশি ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হয় ৷ এমন অনেক শিশুকে আমরা দেখেছি যাদের সিওপিডি ও অ্যাস্থমার কোনও সমস্যা ছিল না ৷ কিন্তু, এই ভাইরাসের জন্য তাদের এই সমস্ত রোগ দেখা যাচ্ছে ৷"
এই রোগের উপসর্গ কী ?
শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ সহেলী দাশগুপ্ত বলেন, "সাধারণত জ্বর, সর্দি, কাশি ও শ্বাসকষ্ট এই রোগের উপসর্গের মধ্যে পড়ে ৷ অনেক সময় শিশু দুর্বল হয়ে যায় ৷ সেই সময় আমরা সাধারণত শিশুকে নেবুলাইজার দিয়ে ও ইলেক্ট্রোরাল বা ইলেক্ট্রোলাইট জল খাইয়ে সুস্থ করি ৷"
এক্ষেত্রে, যদি দেখা যায় শিশু খুব জোরে শ্বাস নিচ্ছে, একদম খাওয়া-দাওয়া করছে না, ক্রমশ দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, তাহলে এক মিনিটও দেরি না-করে হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা ৷ কিন্তু, বাড়িতে রেখে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা একেবারেই নিষেধ করছেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞরা ৷
সেই বার্তাই দিচ্ছেন চিকিৎসক সায়ন্তন ভৌমিক ৷ তিনি বলেন, "অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয় ব্যাকটেরিয়ার জন্য ৷ এই ভাইরাসের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের ভূমিকা খুব বেশি নেই ৷ হাসপাতালে কোনও শিশু ভর্তি থাকলেও, আমরা সেই শিশুটির শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভর করে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে থাকি ৷"
চিকিৎসক সহেলী দাশগুপ্তের কথায়, "ছ'মাস থেকে পাঁচ বছর বয়সিদের মধ্যে আরভি বেশি দেখা যায় ৷ তবে, সবথেকে বেশি হয় 6 মাস থেকে 2 বছরের বাচ্চাদের ৷ যারা অপুষ্টি অথবা হৃদযন্ত্রের সমস্যা নিয়ে জন্মেছে, তাদের মৃত্যুর হার বেশি থাকে ৷ আগে এর মৃত্যুর হার অনেকটাই ছিল ৷ কিন্তু, বর্তমানে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় মৃত্যুর সংখ্যাটা কমেছে ৷"
ইতিমধ্যে, এই রোগের জন্য ভ্যাকসিন এসেছে ৷ কিন্তু, সেই ভ্যাকসিন অনেকটাই খরচা সাপেক্ষ ৷ চিকিৎসক বলেন, "একটা সিঙ্গল শটের ইনজেকশন আমরা দিয়ে থাকি ৷ কিন্তু, সকলের ক্ষেত্রে এই ইনজেকশন দেওয়া হয় না ৷ এই ভ্যাকসিনটার মেয়াদ থাকে এক বছর ৷ এর সঙ্গে, এটা অত্যন্ত খরচা সাপেক্ষ ৷ তাই আমরা যাদের খুব গুরুতর অবস্থা দেখতে পাই অথবা, হৃদযন্ত্রে বা ফুসফুসে কোনও সমস্যা রয়েছে, তাদেরকেই এই ভ্যাকসিন দেওয়া হয় ৷"
তবে, এই ভাইরাস থেকে সুস্থ হওয়ার সময় কাশি হয় বলেই জানাচ্ছেন চিকিৎসক ৷ এই কাশিটি সাধারণত বেশ কিছু সপ্তাহ থাকে ৷ চিকিৎসক সায়ন্তন ভৌমিক বলেন, "যখন রোগটা শুরু হয় তখন কাশি থাকে ৷ আবার যখন শিশু সুস্থ হচ্ছে, সেই সময়ও তার কাশি থাকে ৷ তবে, জ্বর থেকে উঠলেই কাশি হচ্ছে, মানে এই ভাইরাসের কারণেই সেটা নয় ৷ অবশ্যই কাশি হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন ৷"