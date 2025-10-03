পুজোয় বস্ত্র বিতরণ থেকে বিসর্জনে পাহারায় মনসুর মোল্লারা, উৎসবে সম্প্রীতি মেটিয়াবুরুজে

পুজোয় বস্ত্র বিতরণ থেকে বিসর্জনে পাহারায় মনসুর মোল্লারা, উৎসবে সম্প্রীতি মেটিয়াবুরুজে
নাদিয়াল, মেটিয়াবুরুজের মতো এলাকায় উত্তেজনা, হিংসা, দ্বেষ ভুলে একসঙ্গে উৎসবে মাতলেন হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মানুষজন ৷
Published : October 3, 2025 at 7:40 PM IST
কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: নাদিয়াল, মেটিয়াবুরুজ এলাকা অতীতে বা সম্প্রতিককালে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সাক্ষী থেকেছে । উৎসবের আলোয় সেই এলাকাতেই এবার ভেসে উঠল সম্প্রীতির ছবি ৷ দুর্গাপুজোয় হিন্দু মহিলাদের শাড়ি বিতরণ করলেন মুসলিম মানুষজন । শুধু তাই নয়, উৎসব-পর্বের হাসি যাতে বিসর্জন-পর্বে ম্লান হয়ে না-যায়, সেজন্য রাস্তার বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিলেন তাঁরা । উত্তেজনা, হিংসা, দ্বেষ ভুলে সকলে একসঙ্গে উৎসবে মাতলেন ।
অতীতে সংঘর্ষ ও উত্তেজনার কালো দিন দেখেছেন হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষ । সেই থেকে শিক্ষা নিয়েই যে কোনও ধরনের ধর্মীয় উস্কানি ও উত্তেজনা রুখে দেওয়া, একে অপরের ধর্মাচার পালন ও উৎসব পালনে নিরাপত্তা দেওয়ার বন্দোবস্ত করে থাকেন এলাকার মানুষজন । এই বছরেও দুর্গা পুজো উপলক্ষে বিবাহিত, অবিবাহিত, বিধবা এমন 250 জনেরও বেশি হিন্দু মহিলার হাতে জামা-কাপড় তুলে দেন শুকুর আলি মোল্লা, নাসিম হাজি, মহম্মদ ওয়ারিশ, জুম্মন হাজি, মনসুর আলি মোল্লা ও মিঠু মোল্লারা ।
উৎসবের দিনে নদিয়াল ও মেটিয়াবুরুজ এলাকার প্রায় 15টা বারোয়ারি পুজো কমিটিকে বদরতলা শান্তি কমিটির সদস্যরা চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলেন, যেন তাঁদের প্রান্তিক ঘরের মহিলাদের নাম পাঠানো হয় । সেই মতোই নামের তালিকা পাঠায় পুজো কমিটিগুলি ৷ সেই তালিকা অনুযায়ী সবার হাতে পুজোর উপহার তুলে দেওয়া হয় ৷
তবে শুধু দুর্গাপুজোয় এই সমস্ত প্রান্তিক মহিলাদের মুখে হাসি ফোটানোই নয়, এরই সঙ্গে বিসর্জন পর্বে যাতে কেউ কোনও উত্তেজনা ছড়াতে না পারেন, সেদিকেও কড়া নজর রেখেছেন মুসলিম সম্প্রদায়ের এই মানুষেরা । তাঁরা রুদ্রেন্দু পাল, বীরবল গিরি, লোকনাথ প্রসাদদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে একসঙ্গে রাস্তায় পাহারা দিয়েছেন ৷ এলাকায় যে রাস্তা ধরে বিসর্জনের শোভাযাত্রা যায়, সেই রাস্তার মোড়ে মোড়ে গতকাল ও আজ উপস্থিত ছিলেন তাঁরা ৷ কোথাও যাতে কোনও অশান্তি না-হয়, তা নিশ্চিত করতে তৎপর ছিলেন সবাই ।
তাঁদের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে নাদিয়াল থানার পুলিশও । এই সম্প্রীতির ছবি একইভাবে এই এলাকায় ধরা দেয় কুরবানি বা খুশির ঈদ ও মহরমের দিনগুলিতেও । রুদ্রেন্দু পাল জানাচ্ছেন, "আমাদের কোনও ধর্মই খারাপ কিছু করার জন্য নির্দেশ দেয় না বা শেখায় না । কিছু বাজে মানুষজন গণ্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করে । তবে সেই পরিস্থিতিও মোকাবিলা করা যায়, যদি আমাদের মধ্যে এই সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন থাকে । আর সেই সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্র রক্ষা করার চেষ্টাই আমরা এখানে সব ধর্মের মানুষেরা করে থাকি । যেমন ঈদের নামাজের সময়, কুরবানির সময় কিংবা মহরমে তাজিয়া বেরনোর সময় যাতে কেউ উস্কানি না-দিতে পারে, তা নিশ্চিত করতে আমরা বুক চিতিয়ে দাঁড়াই । একইভাবে আমাদের পাশে থেকে আমাদের প্রাণের পুজো দুর্গাপুজো ও এই শারদ উৎসবকে আরও আলোকিত করে তোলে মনসুর আলি মোল্লা, নাসিম হাজিরা । এটা শুধুমাত্র পুজো নয়, ধর্মীয় উৎসবে সব পক্ষই সামিল হয়ে আমরা আনন্দে মেতে উঠি ।"
মোহাম্মদ ওয়ারিশের কথায়, "ধর্মাচার পালন করা নিজ নিজ বিষয় । তবে ঈদ অথবা দুর্গাপুজো শুধু ধর্মের গণ্ডিতে বাঁধা থাকে না, এগুলো উৎসব । আর উৎসবে আমরা সবাই একসঙ্গেই আনন্দ উচ্ছ্বাসে অংশ নিয়ে থাকি । তাই দুর্গাপুজোয় কাপড়-জামা বিলি করা অথবা বিসর্জন পর্বে স্বেচ্ছাসেবক হওয়া এটা তারই প্রয়াস । যাতে উৎসবের দিনগুলোর আনন্দকে কোনও কারণে কোনও অশুভ শক্তি কালিমালিপ্ত করতে না-পারে বা সম্প্রীতি ক্ষুণ্ণ না-করতে পারে ।"