আসানসোল, 28 অগস্ট: পুত্রবধূকে খুন করার দায়ে শ্বশুরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা শোনাল আসানসোল আদালত ৷ তবে এই রায় দিতে লেগে গেল 20 বছর ৷ তার কারণ মূল সাক্ষী তথা আসামীর ছেলে মূক ও বধির ৷ তাই সওয়াল জবাব ও উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণে সাজা ঘোষণায় এত দেরি ৷ সাজাপ্রাপ্ত আসামীর নাম শঙ্কর ঘোড়ুই ৷ আসানসোলের জামুড়িয়া থানার চুরুলিয়া এলাকার ঘটনা । আসানসোল আদালতের ফাস্ট-ট্র্যাক সেকেন্ড কোর্টের বিচারক মহুয়া রায় বসু আসামীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা শোনান ৷
এই ঘটনায় মৃতার স্বামী-সহ তাদের পরিবারের 6 জন অভিযুক্ত ছিল । যদিও প্রমাণের অভাবে শ্বশুর ছাড়া বাকি পাঁচ জনকে খালাস করে দেন বিচারক । তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ঘটনা ঘটার 20 বছর পর সাজা ঘোষণা হল । বর্তমানে অভিযুক্তরা সবাই জামিনে মুক্ত ছিলেন । সাজা ঘোষণার পরেই শঙ্কর ঘোড়ুইকে পুলিশ বন্দি করে ৷
জামুড়িয়া থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, 2005 সালের 10 মে জামুড়িয়া থানার কুলডাঙার বাসিন্দা টুম্পা ঘোষের সঙ্গে জামুড়িয়ার চুরুলিয়ার হারাধন ঘোড়ুইয়ের বিয়ে হয়েছিল । বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই পণ হিসেবে আরও টাকা, গয়না ও মোটর সাইকেলের দাবি নিয়ে প্রায়শই অত্যাচার করা হত বলে অভিযোগ । কিন্তু 13 অগস্ট বিয়ের মাত্র তিন মাসের মধ্যেই রাতে শ্বশুরবাড়ির বাথরুম থেকে টুম্পার দেহ উদ্ধার হয় । তার গলা কাটা ছিল ৷
মৃত গৃহবধু টুম্পা ঘোষের বাবা মঙ্গল ঘোষ পরের দিন 14 অগস্ট টুম্পার স্বামী, শ্বশুর-সহ মোট 6 জনের বিরুদ্ধে জামুড়িয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । পুলিশ 6 জনকেই গ্রেফতার করে । তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি বা আইপিসি-র 498, 302 ও 304/বি নম্বর ধারায় মামলা হয় ।
অন্যদিকে, পুলিশ জানতে পারে টুম্পার স্বামী মূক ও বধির । সেই কারণে আদালতে মামলা উঠলে টুম্পার স্বামীর বয়ান শুনতে ও বুঝতে কিংবা তাকে সওয়াল জবাব বোঝাতে বিশেষজ্ঞ নিয়ে আসতে হয় । যার ফলে মামলা এত বছর ধরে গড়ায় ৷ এই মামলায় সাক্ষ্য দেয় 19 জন ৷ কিন্তু যথেষ্ট প্রমাণের অভাবে 6 জনের মধ্যে মৃতার স্বামী-সহ 5 জন বেকসুর খালাস হয়ে যান । দোষী সাব্যস্ত হন শ্বশুর শঙ্কর ঘোড়ুই ।
এদিন সরকার পক্ষের আইনজীবী বিনয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায় দোষীর সর্বোচ্চ সাজা হিসেবে ফাঁসি দেওয়ার আবেদন করেন । কিন্তু দোষী দাবি করেন, তার ছেলে মূক ও বধির । একমাত্র তার উপার্জনে সংসার চলে । তাই সাজা কম করা হোক । এসব শুনে বিচারক মহুয়া বসু রায় দোষী ব্যাক্তির যাবজ্জীবন সাজা ও 20 হাজার টাকা জরিমানার আদেশ দেন।