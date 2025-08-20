কোন্নগর, 20 অগস্ট: নিত্যদিন অশান্তি লেগেই থাকত ৷ মঙ্গলবার রাতেও প্রবল চিৎকার চেঁচামেচির আওয়াজ পেয়েছিলেন দিদি । তবে বুধবার সকালে ভাই যে এমন ঘটনা ঘটাবে তা ভাবেননি । স্ত্রীকে খুন করে উত্তরপাড়া থানায় আত্মসমর্পণ করেন স্বামী অশোক চট্টোপাধ্যায় । ঘটনাটি কোন্নগর মাস্টারপাড়ায় । মৃতের নাম সবিতা চট্টোপাধ্যায় (58)।
এদিন স্ত্রীকে খুন করে নিজেই থানায় গিয়ে খবর দিয়েছিলেন অশোক । এরপর ঘটনাস্থলে এসে ঘরের মধ্যে তালা বন্ধ অবস্থায় তাঁর স্ত্রীর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ । দেহ উদ্ধার করে প্রথমে উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল ও পরে ময়নাতদন্তের জন্য শ্রীরামপুর ওয়ালসে পাঠানো হয় ।
অশোকের দিদির বক্তব্য
ধৃতের দিদি চন্দনা চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, "আমাকে সকালে প্রণাম করে বলে গেল আমি দু'দিন পরে আসব । সবিতার কথা জিজ্ঞাসা করতেই বলল দু-মিনিটে আসছে । তারপর আমাকে আধার কার্ডগুলো দিয়ে চলে যায় । আমি ওদের বাড়ি গিয়ে দেখি ততক্ষণে পুলিশ দরজা ভেঙে সবিতাকে উদ্ধার করছে । কোনও রক্তের দাগ ছিল না । মুখটা কেবল ওরনা দিয়ে ঢাকা দেওয়া ছিল । অশান্তি রোজই হত । তবে কী নিয়ে অশান্তি, তা বলতে পারব না ।"
পুলিশের বক্তব্য
চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক জানান, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি ছিল । স্ত্রীকে খুন করে থানায় আত্মসমর্পণ করেছে অশোক । ধৃতের বয়ান অনুযায়ী, তাঁর অণ্ডকোষ চেপে ধরায় স্ত্রী সবিতাকে গলা টিপে ধরে । সেই কারণেই শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু হয় । প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে এটি খুন । ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ ।
অশোকের কর্মকাণ্ড
কোন্নগর 17 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অশোক কোন্নগর পুরসভার প্রাক্তন কর্মী ছিলেন বলে জানা গিয়েছে । বর্তমানে চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন । এরপর বিভিন্ন ধার দেনায় জড়িয়ে পড়েন । দীর্ঘদিন ধরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি লেগেই থাকত । গতকাল রাতেও খুব অশান্তি হয় । এরপর বুধবার সকালে মৃত স্ত্রী-কে তালা দিয়ে অশোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান ৷ বেরোবার সময় পাশেই থাকা দিদির কাছে যান প্রণাম করতে । জানান, দু'দিন বাদে ফিরবেন । ত্রিবেণীতে থাকেন তাঁর ছোড়দি । তাঁকে ফোন করে জানান তিনি স্ত্রীকে খুন করেছেন । এরপর থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন অশোক । পুলিশ বিষয়টি জানতে পেরে বাড়িতে এসে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় ৷
অশোকের দাদা ও স্থানীয় কাউন্সিলরের বক্তব্য
খুড়তুতো দাদা সহৃদ ও বৌদি লীনা চট্টোপাধ্যায় জানান, গতকালও দু'জনের মধ্যে চরম অশান্তি হয় । রোজ রোজ ওরা ঝগড়া করত ।
বর্তমানে কোনও কাজই করত না অশোক । ধার দেনাও করেছিল ৷ তবে সেই নিয়ে অশান্তি নাকি অন্য কারণে সেটা জানা নেই ৷
স্থানীয় 17 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিশ্বরূপ চক্রবর্তী জানান, তাঁর উপস্থিতিতে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ দরজার তালা ভেঙে দেহ উদ্ধার করে ৷ অনেক আগে পুরসভায় কাজ করতেন অশোক । তবে এখন কিছু করতেন না বলে শুনেছি । সেই সব থেকেই পারিবারিক অশান্তি ছিল বলে মনে হচ্ছে । বাকিটা পুলিশ তদন্ত করে দেখবে ।