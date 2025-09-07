স্ত্রীকে এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনা, মৃত্যু শিক্ষকের
স্ত্রী প্রথমবার এসএসসি নিয়োগ পরীক্ষা দিয়েছেন ৷ তাঁকে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দেন স্বামী ৷ কিন্তু ফেরার পথে ঘটল মর্মান্তিক ঘটনা ৷
Published : September 7, 2025 at 6:53 PM IST|
Updated : September 7, 2025 at 7:01 PM IST
বহরমপুর, 7 সেপ্টেম্বর: এসএসসি পরীক্ষার দিনে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ! পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পেলেন স্ত্রী ৷ রবিবার তিনি এসএসসি পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলেন সেলিনা বিবি ৷ স্ত্রীকে এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দিয়ে মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন মাদ্রাসা স্কুলের শিক্ষক ৷ কিন্তু পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তাঁর ৷ অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচল মেয়ে ৷
রবিবার মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে দুপুর 1টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে 12 নম্বর জাতীয় সড়কে ৷ মাদ্রাসা শিক্ষক বাইকে করে যাচ্ছিলেন ৷ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল খড়বোঝাই যন্ত্রচালিত ভ্যান গাড়ি ৷ এর সঙ্গে ধাক্কা লাগে বাইকের ৷ রাস্তায় ছিটকে পড়ে মৃত্যু হয় শিক্ষক মণিরুল ইসলামের (36) ৷ তাঁর বাড়ি খড়গ্রাম থানার শঙ্করপুরে ৷ দীর্ঘদিন ধরে কর্মসূত্রে ভাকুড়িতে থাকতেন ৷
বহরমপুর থানার আইসি উদয়শঙ্কর ঘোষ জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার পর যন্ত্রচালিত ভ্যান-সহ চালককে আটক করা হয়েছে ৷ চালকের বিরুদ্ধে অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ভাকুড়ি এলাকার একটি মাদ্রাসা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন মণিরুল ইসলাম ৷ স্ত্রী সেলিনা বিবির এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজে ৷ মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে স্ত্রীকে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দিয়ে ফিরছিলেন মণিরুল ৷ সেলিনা বিবি এবারই প্রথম এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছেন ৷
স্ত্রীকে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দিয়ে মেয়েকে নিয়ে বাইক চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি ৷ ফেরার পথে ভাকুড়ি মোড় এলাকায় 12 নম্বর জাতীয় সড়কে একটি খড়বোঝাই ইঞ্জিন ভ্যানের সঙ্গে তাঁর ধাক্কা লাগে ৷ বাইক থেকে ছিটকে রাস্তার পাশে কাদায় পড়ে যায় তাঁর মেয়ে ৷ সে প্রাণে বেঁচে গিয়েছে ৷ গুরুতর জখম হন মণিরুল ইসলাম ৷ এলাকার লোকজন ছুটে আসেন ৷ তাঁরা গুরুতর আহত মণিরুলকে উদ্ধার করে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷
মৃতের সহকর্মী জয় নারায়ণ দত্ত বলেন, "আজ স্কুল ছুটি ছিল ৷ আমি খবর পেয়ে ছুটে আসি ৷ তার আগেই মণিরুল সাহেবকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল ৷ পরীক্ষার পর স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল মণিরুল ইসলামের ৷" সেলিনা বিবি পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে স্বামী-মেয়েকে দেখতে না পেয়ে বিচলিত হয়ে পড়েন ৷ এক আত্মীয় তাঁকে স্বামীর দুর্ঘটনার কথা জানান ৷ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছে স্বামীর মৃত্যুসংবাদ জানতে পেরে ভেঙে পড়েন সেলিনা ৷