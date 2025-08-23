কলকাতা, 23 অগস্ট: মাকে খুনের অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে ৷ শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতার বেলেঘাটা থানা এলাকায় ৷ পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম নন্দিতা বসু ৷ বয়স 65 বছর ৷ ছেলের নাম মৈনাক বসু ৷ বছর 35-এর ওই যুবককে আটক করেছে কলকাতা পুলিশ ৷
লালবাজার সূত্রে খবর, এদিন দুপুর 1টা নাগাদ আচমকাই বেলেঘাটা থানা এলাকার বাসিন্দারা ফোন করে খবর দেন যে ওই এলাকার একটি বাড়িতে এক বৃদ্ধার দেহ রয়েছে । ঘটনাটি জানার পর তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে হাজির হন বেলেঘাটা থানার পুলিশ কর্মীরা । সেখানে কবি সুকান্ত সরণির একটি বাড়ি থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় নন্দিতা বসুকে ৷
সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কিন্তু সেখানে ওই বৃদ্ধাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা ৷ পরে বেলেঘাটার ঘটনাস্থলে যান কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড শাখার তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷ জানা গিয়েছে, ঘরে রক্তের দাগ রয়েছে ৷ বৃদ্ধার মুখে গভীর ক্ষতচিহ্ন রয়েছে ৷ বৃদ্ধার মুখ দিয়েও অনর্গল রক্ত বের হচ্ছিল ৷ নন্দিতা বসুকে উদ্ধারের সময় ওই বাড়িতে কেউ ছিল না ৷
স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে মৃতার ছেলের সম্পর্কে পুলিশ জানতে পারে ৷ তার পর ওই যুবকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় পুলিশের তরফে ৷ পরে মৈনাক বসু নামে বছর পঁয়ত্রিশের ওই যুবককে আটক করে কলকাতা পুলিশ ৷ সূত্রের খবর, মৈনাকই তাঁর মাকে খুন করেছেন ৷ কী কারণে মাকে খুন করলেন ছেলে, সেই বিষয়টি আপাতত তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন ৷ মৈনাকের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 105 নম্বর ধারা অনুযায়ী অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা দায়ের করেছে পুলিশ ৷
কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "ছেলেকে আটক করে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করছি । বৃদ্ধার দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । পারিপার্শ্বিক তথ্যপ্রমাণ আমরা খতিয়ে দেখছি । কীভাবে এই ঘটনা ঘটল এবং কেন এই ঘটনা ঘটল, তা জানার জন্য ইতিমধ্যেই তদন্ত নেমেছে বেলেঘাটা থানার পুলিশ ৷"
প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, নন্দিতা বসু ও তাঁর ছেলে মৈনাকের মধ্যে প্রায়ই ঝামেলা বাঁধত ৷ মৈনাক এর আগে একাধিকবার তাঁর মাকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করেছেন ৷ মারধর করেছেন৷ মায়ের উপর মানসিক নির্যাতনও চালাতেন মৈনাক ৷ কেন তিনি এমন করতেন, সেটাই খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷ পাশাপাশি মহিলাঘটিত কোনও ব্যাপার আছে কি না, সেটাও জানার চেষ্টা করছে পুলিশ ৷