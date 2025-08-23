ETV Bharat / state

বেলেঘাটায় মাকে খুনের অভিযোগ, আটক ছেলে - MAN KILLS MOTHER

শনিবার ঘটনাটি ঘটে ৷ বেলেঘাটা থানার পুলিশ তদন্তে নেমেছে ৷

Representative Image
প্রতীকী ছবি (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 23, 2025 at 9:45 PM IST

2 Min Read

কলকাতা, 23 অগস্ট: মাকে খুনের অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে ৷ শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতার বেলেঘাটা থানা এলাকায় ৷ পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম নন্দিতা বসু ৷ বয়স 65 বছর ৷ ছেলের নাম মৈনাক বসু ৷ বছর 35-এর ওই যুবককে আটক করেছে কলকাতা পুলিশ ৷

লালবাজার সূত্রে খবর, এদিন দুপুর 1টা নাগাদ আচমকাই বেলেঘাটা থানা এলাকার বাসিন্দারা ফোন করে খবর দেন যে ওই এলাকার একটি বাড়িতে এক বৃদ্ধার দেহ রয়েছে । ঘটনাটি জানার পর তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে হাজির হন বেলেঘাটা থানার পুলিশ কর্মীরা । সেখানে কবি সুকান্ত সরণির একটি বাড়ি থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় নন্দিতা বসুকে ৷

সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কিন্তু সেখানে ওই বৃদ্ধাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা ৷ পরে বেলেঘাটার ঘটনাস্থলে যান কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড শাখার তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷ জানা গিয়েছে, ঘরে রক্তের দাগ রয়েছে ৷ বৃদ্ধার মুখে গভীর ক্ষতচিহ্ন রয়েছে ৷ বৃদ্ধার মুখ দিয়েও অনর্গল রক্ত বের হচ্ছিল ৷ নন্দিতা বসুকে উদ্ধারের সময় ওই বাড়িতে কেউ ছিল না ৷

Kolkata Police
লালবাজার (নিজস্ব ছবি)

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে মৃতার ছেলের সম্পর্কে পুলিশ জানতে পারে ৷ তার পর ওই যুবকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় পুলিশের তরফে ৷ পরে মৈনাক বসু নামে বছর পঁয়ত্রিশের ওই যুবককে আটক করে কলকাতা পুলিশ ৷ সূত্রের খবর, মৈনাকই তাঁর মাকে খুন করেছেন ৷ কী কারণে মাকে খুন করলেন ছেলে, সেই বিষয়টি আপাতত তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন ৷ মৈনাকের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 105 নম্বর ধারা অনুযায়ী অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা দায়ের করেছে পুলিশ ৷

কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "ছেলেকে আটক করে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করছি । বৃদ্ধার দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । পারিপার্শ্বিক তথ্যপ্রমাণ আমরা খতিয়ে দেখছি । কীভাবে এই ঘটনা ঘটল এবং কেন এই ঘটনা ঘটল, তা জানার জন্য ইতিমধ্যেই তদন্ত নেমেছে বেলেঘাটা থানার পুলিশ ৷"

প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, নন্দিতা বসু ও তাঁর ছেলে মৈনাকের মধ্যে প্রায়ই ঝামেলা বাঁধত ৷ মৈনাক এর আগে একাধিকবার তাঁর মাকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করেছেন ৷ মারধর করেছেন৷ মায়ের উপর মানসিক নির্যাতনও চালাতেন মৈনাক ৷ কেন তিনি এমন করতেন, সেটাই খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷ পাশাপাশি মহিলাঘটিত কোনও ব্যাপার আছে কি না, সেটাও জানার চেষ্টা করছে পুলিশ ৷

আরও পড়ুন -

  1. কসবা গণধর্ষণ-কাণ্ডে 58 দিনের মাথায় চার্জশিট পেশ, এবার বিচার শুরু হবে মনোজিৎদের
  2. কেন এবং কীভাবে নিউ গড়িয়ায় বৃদ্ধাকে খুন ! বিস্ফোরক তথ্য লালবাজারের হাতে

কলকাতা, 23 অগস্ট: মাকে খুনের অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে ৷ শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতার বেলেঘাটা থানা এলাকায় ৷ পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম নন্দিতা বসু ৷ বয়স 65 বছর ৷ ছেলের নাম মৈনাক বসু ৷ বছর 35-এর ওই যুবককে আটক করেছে কলকাতা পুলিশ ৷

লালবাজার সূত্রে খবর, এদিন দুপুর 1টা নাগাদ আচমকাই বেলেঘাটা থানা এলাকার বাসিন্দারা ফোন করে খবর দেন যে ওই এলাকার একটি বাড়িতে এক বৃদ্ধার দেহ রয়েছে । ঘটনাটি জানার পর তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে হাজির হন বেলেঘাটা থানার পুলিশ কর্মীরা । সেখানে কবি সুকান্ত সরণির একটি বাড়ি থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় নন্দিতা বসুকে ৷

সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ কিন্তু সেখানে ওই বৃদ্ধাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা ৷ পরে বেলেঘাটার ঘটনাস্থলে যান কলকাতা পুলিশের হোমিসাইড শাখার তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷ জানা গিয়েছে, ঘরে রক্তের দাগ রয়েছে ৷ বৃদ্ধার মুখে গভীর ক্ষতচিহ্ন রয়েছে ৷ বৃদ্ধার মুখ দিয়েও অনর্গল রক্ত বের হচ্ছিল ৷ নন্দিতা বসুকে উদ্ধারের সময় ওই বাড়িতে কেউ ছিল না ৷

Kolkata Police
লালবাজার (নিজস্ব ছবি)

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে মৃতার ছেলের সম্পর্কে পুলিশ জানতে পারে ৷ তার পর ওই যুবকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় পুলিশের তরফে ৷ পরে মৈনাক বসু নামে বছর পঁয়ত্রিশের ওই যুবককে আটক করে কলকাতা পুলিশ ৷ সূত্রের খবর, মৈনাকই তাঁর মাকে খুন করেছেন ৷ কী কারণে মাকে খুন করলেন ছেলে, সেই বিষয়টি আপাতত তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন ৷ মৈনাকের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 105 নম্বর ধারা অনুযায়ী অনিচ্ছাকৃত খুনের মামলা দায়ের করেছে পুলিশ ৷

কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "ছেলেকে আটক করে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করছি । বৃদ্ধার দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । পারিপার্শ্বিক তথ্যপ্রমাণ আমরা খতিয়ে দেখছি । কীভাবে এই ঘটনা ঘটল এবং কেন এই ঘটনা ঘটল, তা জানার জন্য ইতিমধ্যেই তদন্ত নেমেছে বেলেঘাটা থানার পুলিশ ৷"

প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, নন্দিতা বসু ও তাঁর ছেলে মৈনাকের মধ্যে প্রায়ই ঝামেলা বাঁধত ৷ মৈনাক এর আগে একাধিকবার তাঁর মাকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করেছেন ৷ মারধর করেছেন৷ মায়ের উপর মানসিক নির্যাতনও চালাতেন মৈনাক ৷ কেন তিনি এমন করতেন, সেটাই খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷ পাশাপাশি মহিলাঘটিত কোনও ব্যাপার আছে কি না, সেটাও জানার চেষ্টা করছে পুলিশ ৷

আরও পড়ুন -

  1. কসবা গণধর্ষণ-কাণ্ডে 58 দিনের মাথায় চার্জশিট পেশ, এবার বিচার শুরু হবে মনোজিৎদের
  2. কেন এবং কীভাবে নিউ গড়িয়ায় বৃদ্ধাকে খুন ! বিস্ফোরক তথ্য লালবাজারের হাতে

For All Latest Updates

TAGGED:

MURDER CASEKOLKATA POLICEবেলেঘাটায় মাকে খুনকলকাতা পুলিশMAN KILLS MOTHER

Quick Links / Policies

ফিচার

দেশের বৃহত্তম ভূ-গর্ভস্থ মেট্রো ইয়ার্ড নিয়ে তৈরি জয়হিন্দ বিমানবন্দর, নয়া ইতিহাসের অপেক্ষায় তিলোত্তমা

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.