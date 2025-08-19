ETV Bharat / state

স্ত্রী'র পরকীয়া ! ব্যক্তিকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে খুন

পরকীয়ার জেরে খুন ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে কুলটি থানার পুলিশ । অভিযুক্তরা সবাই এলাকা ছাড়া ।

প্রতীকী ছবি (ফাইল চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 19, 2025 at 1:26 PM IST

Updated : August 19, 2025 at 2:20 PM IST

আসানসোল, 19 অগস্ট: পরকীয়ার জেরে এক ব্য়াক্তিকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলার কুলটির চিনাকুড়িতে ৷ কুলটি থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম গোপাল মাহাতো (32) ।

সোমবার রাত সাড়ে 10টা নাগাদ কুলটি থানার নিয়ামতপুর ফাঁড়ির অন্তর্গত শীতলপুর ডিসপেনসারি এলাকায় গোপাল মাহাতোকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ । তাঁকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় । গভীর রাতে চিকিৎসা চলাকালীন ওই যুবকের মৃত্যু হয় । প্রণয়ঘটিত ঘটনা থেকেই অশান্তির জেরেই এই খুন বলে প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে ।

গোপাল মাহাতো'র পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার বিকেলে মনসা পুজোর প্রসাদ খেতে রাধানগর যাবে বলে গোপাল স্কুটি নিয়ে বেরিয়েছিলেন । কিন্তু অভিযোগ রাস্তায় কয়েকজন তাঁকে ডেকে নিয়ে যায় শীতলপুর ডিসপেনসারির পাশে ফাঁকা মাঠের দিকে । সেখানেই তাঁকে লোহার রড ও লাঠি দিয়ে নির্মমভাবে মারধর করা হয় ৷ অভিযোগ মৃতের ভাই সোনু মাহাতোর ।

পরকীয়ার জেরে যুবককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ (ইটিভি ভারত)

তিনি বলেন, "আমরা ফোনে খবর পেয়ে ছুটে আসি এসে দেখি দাদা অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে । কিন্তু আমরা তুলে নিয়ে যেতে পারিনি । এরপর আমরা পুলিশকে খবর দিই ।" গোপাল মাহাতো'র স্ত্রী কোমল বলেন, "এর আগেও অনেকবার হামলা করা হয়েছে আমার স্বামীর উপর । এলাকারই বাসিন্দা কৃষ্ণা নোনিয়া, অনিল নোনিয়া প্রাণঘাতী হামলা চালিয়েছিল । এবারেও একই ঘটনা ঘটল । আমি পুলিশেও এর আগে অভিযোগ করেছি । কিন্তু এবার আর প্রাণে বাঁচল না আমার স্বামী ।"

গোপাল মাহাতোর আরেক ভাই রাজকুমার মাহাতোর কথায়, "আমার দাদার সঙ্গে স্থানীয় যুবক অনিল নোনিয়া স্ত্রীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল । অনিল এলাকার সমাজবিরোধী । ও যখন জেলে ছিল, তখন থেকেই আমার ভাইয়ের সঙ্গে ওর স্ত্রীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে । অনিল ফিরে আসার পরে সম্পর্কের কথা জানতে পেরেই অশান্তির সূত্রপাত । বহু পুরোনো এই অশান্তি । এর আগেও আমার দাদাকে মারধর করে হাত-পা ভেঙে দিয়েছিল । এবারও সেই একই ঘটনা ঘটল । আমার দাদাকে প্রাণে মেরে ফেলা হল । এই ঘটনার পেছনে অনিল নোনিয়া, কৃষ্ণা নোনিয়া-সহ তাদের সঙ্গীরা জড়িত আছে ।"

ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে কুলটি থানার পুলিশ । কুলটি থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত লিখিত কোনও অভিযোগ এই ঘটনায় পাওয়া যায়নি । মৌখিক অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের সন্ধানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে । অভিযুক্তরা সবাই এলাকা ছাড়া হয়েছে ।

