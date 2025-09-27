পুজোয় নিরাপত্তার কড়াকড়ির মাঝেই চিৎপুরে অস্ত্র-সহ গ্রেফতার 1

পুজোয় নিরাপত্তার কড়াকড়ির মাঝেই চিৎপুরে অস্ত্র-সহ গ্রেফতার 1
ধৃত সৌমেন বিশ্বাস হুগলির হিন্দমোটর এলাকার বাসিন্দা । গতকাল রাতে চিৎপুর থানার পুলিশ তাঁকে অস্ত্র-সহ আটক করে ।
Published : September 27, 2025 at 4:07 PM IST
কলকাতা, 27 সেপ্টেম্বর: বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোকে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে তৎপর কলকাতা পুলিশ । শুধু শহর নয়, গোটা রাজ্যজুড়েই আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে নিরাপত্তার কড়াকড়ি করা হয়েছে । এরই মধ্যে চিৎপুর থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ । এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উত্তর কলকাতায় ।
কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার জানিয়েছেন, ধৃতের নাম সৌমেন বিশ্বাস ৷ তিনি হুগলির হিন্দমোটর এলাকার বাসিন্দা । গতকাল রাতে চিৎপুর থানার পুলিশ তাঁকে আটক করে । তাঁর কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে । অস্ত্রটি কোথা থেকে এল এবং কী উদ্দেশ্যে তিনি চিৎপুরে এসেছিলেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্তকারীরা মনে করছেন, জনপ্রিয় একাধিক পুজো মণ্ডপের কাছাকাছি এলাকায় অস্ত্র-সহ গ্রেফতার হওয়ায় বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা প্রয়োজন ।
পুজো উপলক্ষে ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও আঁটোসাঁটো করা হয়েছে শহরজুড়ে । বৃষ্টির ভ্রুকুটি রয়েছে এবারের পুজোয় ৷ সেই কারণে তৃতীয়া থেকেই আকাশ একটু পরিষ্কার দেখলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ছেন মানুষজন ৷ তার ফলে মণ্ডপে মণ্ডপে ভিড় উপচে পড়ছে ৷ লালবাজার সূত্রে খবর, উৎসবের পাঁচদিন রাস্তায় টহলদারি চালাবেন প্রতিটি ডিভিশনের ডেপুটি কমিশনার, যুগ্ম কমিশনার এবং অতিরিক্ত কমিশনার পদমর্যাদার আধিকারিকরা । শহরের বিভিন্ন জায়গায় বসানো হবে নাকা-তল্লাশি । প্রায় দশ হাজার পুলিশকর্মী মোতায়েন থাকবেন রোজই । এছাড়াও বড় মণ্ডপগুলিতে বিশেষ নজরদারি চালানো হবে ।
নিরাপত্তার স্বার্থে এবারও খোলা হচ্ছে বিশেষ কন্ট্রোল রুম, যেখান থেকে শহরের পরিস্থিতির উপর লাগাতার নজরদারি চলবে । তৈরি করা হচ্ছে প্রায় 60টিরও বেশি ওয়াচ টাওয়ার, যেখান থেকে সরাসরি পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে । উৎসব চলাকালীন সব পুলিশকর্মী ও আধিকারিকদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে ।
প্রত্যেক থানার ওসিদের পর্যাপ্ত বাহিনী রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি থাকবে মহিলা পুলিশ, হেভি রেডিয়ো ফ্লাইং স্কোয়াড এবং অতিরিক্ত র্যাফ বাহিনী । বড় প্যান্ডেলগুলিতে দর্শনার্থীদের নিরাপত্তার স্বার্থে নজরদারি আরও জোরদার করা হবে । যদিও এবারে এনসিসি ক্যাডেটদের ব্যবহার করা হবে কি না, তা নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি ।
সবমিলিয়ে, দুর্গাপুজোয় যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না-ঘটে, তার জন্য পুরো মাত্রায় প্রস্তুতি নিয়েছে কলকাতা পুলিশ । চিৎপুরে অস্ত্র-সহ যুবক ধরা পড়ায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হবে বলে জানিয়েছে লালবাজার ।