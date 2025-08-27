মালদা, 27 অগস্ট: তেলেঙ্গানায় একটি সোনার দোকানে ডাকাতি করে মালদায় নিজের বাড়িতে গা ঢাকা দিয়েছিল এক যুবক ! পালটে ফেলেছিল নিজের ফোনের সিমকার্ড ৷ ভেবেছিল, ফোনের সিমকার্ড পালটে ফেললে পুলিশ তার সন্ধান পাবে না ৷ কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি ৷ ঘটনার তদন্তে নেমে ওই রাজ্যের পুলিশ উপস্থিত হয় মালদায় ৷ জেলা পুলিশের সহায়তায় বাড়ি থেকেই গ্রেফতার করে ওই যুবককে ৷ আদালতের নির্দেশে তিনদিনের ট্রানজিট রিমান্ডে ধৃতকে নিয়ে তেলেঙ্গানার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে সেই রাজ্যের পুলিশ ৷
ধৃত যুবকের নাম জসিমুদ্দিন ৷ বয়স 22 বছর ৷ বাড়ি রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের চাঁদমণি 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের আন্ধারু গ্রামে ৷ সে পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক ৷ বছরখানেক আগে সে কাজের উদ্দেশ্যে তেলেঙ্গানার সূর্যপেট জেলায় যায় ৷ সে সেখানে একটি গ্রিল কারখানায় কাজ করত ৷ মাঝেমধ্যে বাড়ি এলেও বেশিরভাগ সময় সেখানেই থাকত ৷ জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, গত 21 জুলাই সূর্যপেট জেলায় একটি সোনার দোকানে ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনা ঘটে ৷ দুষ্কৃতীরা ওই দোকান থেকে বেশকিছু সোনার অলঙ্কার ও নগদ কয়েক লাখ টাকা নিয়ে পালায় ৷
সেই ঘটনার তদন্ত শুরু করে ওই রাজ্যের পুলিশ ৷ তদন্তে প্রথমে সূর্যপেট এলাকার এক যুবককে গ্রেফতার করা হয় ৷ তাকে জেরা করে উঠে আসে জসিমুদ্দিনের নাম ৷ এরপরেই সূর্যপেট জেলার পুলিশ জসিমুদ্দিনের সন্ধানে খোঁজ শুরু করে ৷ গত শুক্রবার সেখানকার পুলিশের একটি দল মালদায় আসে ৷ এরপর জেলা পুলিশের সহযোগিতায় জসিমুদ্দিনের খোঁজ পায় তারা ৷ অবশেষে রতুয়া থানার পুলিশের সহযোগিতায় মঙ্গলবার ভোরে জসিমুদ্দিনকে গ্রেফতার করে তেলেঙ্গানা পুলিশ ৷ তার বাড়ির আলমারি থেকে 600 গ্রাম সোনার গয়না ও নগদ চার লাখ 55 হাজার টাকা উদ্ধার করা হয় ৷ চাঁচল মহকুমা আদালতের নির্দেশক্রমে তাকে নিয়ে বুধবার তেলেঙ্গানার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে ভিনরাজ্যের পুলিশের ওই দলটি ৷
পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব জানিয়েছেন, "তেলেঙ্গানায় একটি সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনায় রতুয়ার এক যুবককে গ্রেফতার করেছে সেই রাজ্যের পুলিশ ৷ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে রতুয়া থানার পুলিশ তেলেঙ্গানা পুলিশকে সবরকম সহায়তা করেছে ৷ আদালতের নির্দেশে তারা ধৃতকে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে তেলেঙ্গানার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে ৷"
তবে এবারই প্রথম নয় ৷ জসিমুদ্দিনের বিরুদ্ধে এর আগেও ভিনরাজ্যে সোনার দোকানে ডাকাতির অভিযোগ রয়েছে ৷ 2023 সালে হরিয়ানার গুরুগ্রামে একটি সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনাতেও সে অন্যতম অভিযুক্ত ৷ সেই মামলা এখনও বিচারাধীন ৷ জামিনে ছাড়া পেয়ে তেলেঙ্গানায় কাজ করতে গিয়েছিল সে ৷