SLST পরীক্ষার প্রশ্ন-উত্তর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ফেসবুকে পোস্ট ! গ্রেফতার যুবক

SLST পরীক্ষার প্রশ্ন-উত্তর পাইয়ে দেওয়ার নাম করে ফেসবুকে পোস্ট ! গ্রেফতার যুবক

ফেসবুকে ভুয়ো পোস্ট করে চন্দ্রকোনা থেকে গ্রেফতার এক যুবক ৷ পুলিশের অভিযোগ, সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য পরীক্ষা নিয়ে পোস্ট করে অভিযুক্ত যুবক ৷

চন্দ্রকোনায় গ্রেফতার যুবক (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 6, 2025 at 4:32 PM IST

5 Min Read

চন্দ্রকোনা, 6 সেপ্টেম্বর: স্কুল সার্ভিস কমিশনের এসএলএসটি (SLST) পরীক্ষা শুরুর দু'দিন আগে প্রশ্ন ও উত্তরপত্র পাইয়ের দেওয়ার অভিযোগ করে পোস্ট ৷ ফেসবুকে ভুয়ো পোস্ট করে চন্দ্রকোনা থেকে গ্রেফতার এক যুবক ৷ অভিযুক্ত ব্যক্তি বিজেপির সদস্য বলে অভিযোগ তৃণমূলের ৷ অভিযোগ অস্বীকার বিজেপির ৷

পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন (WBSSC) দ্বারা পরিচালিত 7 সেপ্টেম্বর নবম-দশম এবং 14 সেপ্টেম্বর একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা রয়েছে । পরীক্ষায় 35 হাজার 726টি শূন্যপদ রয়েছে ৷ পরীক্ষার ঠিক দু'দিন আগে ফেসবুকের একটি পোস্ট পশ্চিম মেদিনীপুর পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ৷

এসএলএসটি নিয়ে ভুয়ো পোস্ট করার অভিযোগে গ্রেফতার (ইটিভি ভারত)

পুলিশ জানায়, সোশাল মিডিয়ার পোস্টে অরিন্দম পাল নামে এক ব্যক্তি দাবি করেন, এসএলএসটি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এবং উত্তরের জন্য তাঁর ফোন আসে ৷ বিনিময়ে বিপুল অঙ্কের টাকা চাওয়া হয় ৷ পোস্টে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজেকে মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা বলে দাবি করেন ৷ বিষয়টি নজরে আসতেই তদন্ত শুরু করে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পুলিশ ৷ তদন্তে উঠে আসে অভিযুক্ত ব্য়ক্তির আসল নাম এবং পরিচয় ৷

ভুয়ো পোস্ট করে গ্রেফতার

পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্ত ব্যক্তি পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা থানার অন্তর্গত মাংরুল গ্রাম পঞ্চায়েতের লোড়পুর গ্রামের বাসিন্দা ৷ অভিযুক্ত ব্যক্তি এক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ৷ পুলিশের দাবি, এসএলএসটি পরীক্ষাকে কলুষিত করতে এবং সাধারণ মানুষ তথা পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রশাসন ও সরকারি পরীক্ষা ব্যবস্থাকে সন্দেহজনক করে তোলার চেষ্টা করার অভিযোগে ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয় ৷

ফেসবুকে ভুয়ো পোস্ট

বিপুল পরিমাণ টাকার বিনিময়ে এসএলএসটি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তরপত্র পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ করেন অভিযুক্ত অরিন্দম পাল ৷ ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন, "আমার বাড়ি মুর্শিদাবাদে । গত দু’দিন আগে আমার কাছে ফোন আসে ৷ জিজ্ঞেস করা হয়, এসএলএসটি পরীক্ষায় পাশ করে চাকরি করতে চাও ? মোট 14 লাখ টাকা লাগবে । প্রশ্নপত্র দু’দিন আগে পেয়ে যাবে ।" পোস্টে সে দাবি করে, মুর্শিদাবাদ থেকে পরীক্ষার দু’দিন আগে বর্ধমান প্রশ্নপত্র এবং উত্তরপত্র দিয়ে যাওয়া হবে বলে তাকে জানানো হয় ৷ সেগুলি মুখস্থ করলেই হয়ে যাবে ৷

এমনকী, পরীক্ষার দিন পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছেও দেওয়া হবে বলে সোশাল মিডিয়ার পোস্টে দাবি করে অভিযুক্ত । এরপর 50 হাজার টাকা দিতে হবে । পাশাপাশি, ইন্টারভিউয়ের সময় 4 লক্ষ টাকা লাগবে বলেও জানায় অভিযুক্ত । আর বাকি টাকা চাকরি পাওয়ার পর। এরপর ফেসবুকের পোস্টে ওই যুবকের প্রশ্ন, "তা হলে কি এবার এইভাবে প্রতারণা হবে ? প্রশ্নপত্র ‘লিক’ (ফাঁস) হয়ে যাবে ৷"

ভুয়ো খবর ছড়ানোর অভিযোগ পুলিশের

ফেসবুকে ভুয়ো খবর ছড়ানোর অভিযোগে ব্য়ক্তিকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে বলে জানায় পুলিশ ৷ ঘটনা প্রসঙ্গে ইতিমধ্যেই জেলা পুলিশের তরফে ফেসবুকে একটি সতর্কতামুলক পোস্ট করা হয়েছে ৷ এই ধরনের মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিমূলক পোস্ট এড়িয়ে যাওয়ার জন্য সাধারণ মানুষকে আবেদন করা হয়েছে ৷ কী কারণে অভিযুক্ত যুবক সোশাল মিডিয়ায় এই ধরনের পোস্ট করেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে ৷

ঘটনা প্রসঙ্গে পশ্চিম মেদিনীপুর পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার বলেন, "আগামী 7 এবং 14 সেপ্টেম্বর স্কুল সার্ভিস কমিশনের এসএলএসটি পরীক্ষা রয়েছে । পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করতে, প্রশাসন এবং সরকারি পরীক্ষা ব্যবস্থাকে সন্দেহজনক করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে ৷ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শনাক্ত করে পুলিশের হেফাজতে নেওয়া হয়েছে ৷ তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে ।" পাশাপাশি তিনি বলেন, "সকলের কাছে আবেদন করা হচ্ছে, এমন মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করবেন না ৷ এতে আপনাকে আইনি ব্যবস্থার মুখোমুখি হতে হবে ।"

তৃণমূল-বিজেপির সংঘাত

ঘটনায় তীব্র কটাক্ষ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ তৃণমূল জেলা সভাপতি অজিত মাইতি বলেন, "বিজেপি যে ভুয়ো, তা ধরা পড়ল অবশেষে । চন্দ্রকোনার মাংরুল এলাকার বিজেপি কর্মী তার ফেসবুক পেজে স্কুল সার্ভিস কমিশনের এসএলএসটি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর নাকি পয়সা দিয়ে পাওয়া যাচ্ছে বলে মিথ্যা ও ভুয়ো খবর ছড়াচ্ছেন । এই ধরনের সত্যি ফোন কল কখনও হতে পারে না ।"

তিনি আরও বলেন, "বিজেপি-র দিল্লির অমিত মালব্য থেকে এই চন্দ্রকানার অরিন্দম পাল সবাই এই গুজব ছড়াতে ব্যস্ত । এখানে বিজেপি, সিপিআইএম নেতারা সবাই এক । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাতে এসএসসি পরীক্ষাটি না-করাতে পারে তার জন্য এই কাজ ৷ পুলিশকে বিশেষ ধন্যবাদ ।"

এদিকে তৃণমূলের এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি ৷ বিজেপি নেতা মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল বলেন, "এই অরিন্দম পাল নামে তাদের কোনও বিজেপি কর্মী নেই । তাছাড়া এই ব্যক্তি কোনওদিন বিজেপি করেছে বলে জানি না । ওনার সঙ্গে বিজেপি-র কোনও যোগ নেই । এটা তৃণমূল ইচ্ছে করে চাপিয়ে দিচ্ছে । ব্য়ক্তিটি এই সমস্ত পোস্ট কেন করেছে, বলতে পারব না ।"

শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ

শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে এসে এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । শুক্রবার মেদিনীপুরে শিক্ষকদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিক্রির অভিযোগ করেন । তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল কংগ্রেস সরকার যখন বুঝতে পেরেছে যে তারা অর্থের বিনিময়ে অযোগ্যদের যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করার জন্য ওএমআর শিট দিয়ে কারচুপি করতে পারবে না, তখন তারা এখন অন্য উপায় অবলম্বন করেছে । এজেন্টদের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র বিক্রির চেষ্টা চলছে । আমার কাছে খবর আছে যে, 7 সেপ্টেম্বরের প্রশ্নপত্র 50,000 টাকায় বিক্রি হচ্ছে ।"

পড়ুন: 50 হাজারে বিক্রি হচ্ছে এসএসসি'র প্রশ্ন, বিস্ফোরক শুভেন্দু

