কলকাতা, 18 অগস্ট: একলা ঘরে পুত্রবধূকে দিয়ে তেল মালিশ করানোর অছিলায় ধর্ষণের অভিযোগ । তাও আবার একাধিকবার । লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে শ্বশুরকে । ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতার নারকেলডাঙা থানা এলাকায় ।
পুলিশ সূত্রে খবর, মাত্র মাসতিনেক বিয়ে হয়েছে তরুণীর । এই তিন মাসের মধ্যেই নাকি একাধিকবার তাঁরই শ্বশুরবাড়িতে ধর্ষণের শিকার গৃহবধূ । অভিযোগ, তেল মালিশ করানোর নামে পুত্রবধূকে ঘরে ডেকে নিয়ে যান শ্বশুর । এরপর ঘরের মধ্যেই চলে তাঁর উপর চরম যৌন নির্যাতন । নিত্যদিনের এই অত্যাচারের ঘটনা স্বামীকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ ৷ শেষ পর্যন্ত কোনও প্রকারে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে ওই গৃহবধূ পুরো বিষয়টি তাঁর এক দাদাকে জানান । এরপরে তাঁর দাদা 100 ডায়ালে ফোন করতেই ময়দানে নামে পুলিশ । নারকেলডাঙা থানার পুলিশ আধিকারিকরা গৃহবধূকে উদ্ধার করে ।
তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই নির্যাতিতার মা-বাবা দিল্লির বাসিন্দা । নারকেলডাঙার বাসিন্দা এক যুবকের সঙ্গে তাঁরা মেয়ের বিয়ে দেন । ওই যুবক শিয়ালদার একটি দোকানে কাজ করেন । পুলিশের কাছে তরুণীর অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই কেউ বাড়ি না-থাকার সুযোগ নিয়ে একাধিকবার তাঁর উপর চড়াও হন শ্বশুর । শারীরিক এবং মানসিকভাবে নির্যাতনের শিকার ওই গৃহবধূ তাঁর স্বামীকে বিষয়টি জানান ৷ তবে তাঁর থেকে কোনও সাহায্য মেলেনি বলে নির্যাতিতার দাবি । অভিযোগ, উলটে তিনি স্বামীর দ্বারা আক্রান্ত হন ।
বধূর সঙ্গে কথা বলে পুলিশ এও জানতে পেরেছে, গত বুধবার তাঁর শ্বশুরমশাই তেল মালিশ করানোর জন্য তাঁকে ঘরে ডাকেন । শ্বশুরের কথামতো এক বাটি তেল নিয়ে তিনি ঘরে ঢুকলে আচমকাই দরজা বন্ধ করে দেন অভিযুক্ত । এরপর তাঁকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ । তিনি কোনও মতে দরজা খুলে সেখান থেকে বেরিয়ে যান ৷ এরপর নারকেলডাঙা থানা এলাকার একাধিক জায়গায় দুপুরবেলা ঘুরতে থাকেন তিনি । তারপর কোনও একজনের ফোন থেকে তিনি তাঁর দাদাকে কল করে গোটা বিষয়টি জানান । এরপরেই দাদার তরফে স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানানো হয় । পরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় ।
ইতিমধ্যেই ওই নির্যাতিতার যাবতীয় শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানোর ব্যবস্থা করেছে কলকাতা পুলিশ । এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "গোটা বিষয়টির তদন্ত চলছে । তদন্তের স্বার্থে ধৃতের নাম প্রকাশ করা হচ্ছে না । ধৃতকে জেরা করা হচ্ছে ৷"