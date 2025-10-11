ETV Bharat / state

কলকাতায় বিশেষভাবে সক্ষম মহিলাকে ধর্ষণ, মাঝরাতে থানায় চিঠি দিয়ে অভিযোগ দায়ের

বিশেষভাবে সক্ষম এক মহিলা গভীর রাতে নাদিয়াল থানাকে চিঠি লেখেন ৷ তিনি জানান, তাঁকে ধর্ষণ করা হয়েছে ৷ অভিযোগকারিণীর মেডিক্যাল পরীক্ষা করা হয়েছে ৷

SPECIALLY ABLED WOMAN RAPED
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 11, 2025 at 3:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 11 অক্টোবর: বিশেষভাবে সক্ষম মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল দক্ষিণ কলকাতার বন্দর এলাকায়। শুক্রবার গভীর রাতে নাদিয়াল থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ জমা পড়ার পরই সক্রিয় হয় পুলিশ। অভিযুক্তকে শনিবার সকালেই গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কলকাতা পুলিশ।

এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের ডিসি (বন্দর) হরিকৃষ্ণ পাই বলেন, "ধৃতকে জেরা চলছে। প্রাথমিকভাবে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলেছে।" পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাত প্রায় 12.15 মিনিট নাগাদ বিশেষভাবে সক্ষম এক মহিলা থানায় চিঠি লেখেন ৷ তিনি জানান, তাঁকে ধর্ষণ করা হয়েছে। অভিযোগ হাতে পাওয়ার পরই নাদিয়াল থানার পুলিশ তৎপর হয়ে ওঠে। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে সঙ্গে সঙ্গেই এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। শনিবার সকাল 6টা 35 মিনিট নাগাদ অভিযুক্তকে তাঁর বাড়ির সামনে থেকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযুক্তের বয়স 34 ৷

পুলিশের দাবি, অভিযোগের ভিত্তিতেই এই গ্রেফতারি। অভিযুক্তের পরিবারের সদস্যদেরও গ্রেফতারের কারণ জানানো হয়েছে। ধৃতকে প্রথমে থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, এরপর মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। শনিবারই তাঁকে আদালতে পেশ করা হবে বলে জানানো হয়েছে পুলিশ সূত্রে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, এই মামলাকে তাঁরা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছেন। ঘটনার নেপথ্যে অন্য কেউ জড়িত আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি, অভিযোগকারিণীরও মেডিক্যাল পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে এবং তার রিপোর্ট পুলিশের হাতে এসেছে বলে জানা গিয়েছে ৷

অন্যদিকে, কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান রূপেশ কুমার বলেন, "অভিযোগকারিণীর যাবতীয় শারীরিক পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। পুরো ঘটনার বিস্তারিত তদন্তে নেমেছে পুলিশ। সত্যতা যাচাই করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

এদিকে, ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কলকাতার বন্দর এলাকায়। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, অভিযুক্তকে কড়া শাস্তি দেওয়া হোক যাতে ভবিষ্যতে কেউ এমন অপরাধ করার সাহস না-পায়। বর্তমানে অভিযুক্তকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। তদন্তকারীরা মনে করছেন, আসন্ন কয়েকদিনে জেরায় আরও নতুন তথ্য উঠে আসতে পারে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে উত্তেজনা। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত ও অভিযোগকারিণীর মধ্যে পটভূমি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অন্যদিকে, দুর্গাপুরে এক ডাক্তারি পড়ুয়াকে হাসপাতালের পিছনে টেনে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। তার মধ্যেই নাদিয়াল অর্থাৎ কলকাতা বন্দর এলাকায় বিশেষভাবে সক্ষম মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে।

For All Latest Updates

TAGGED:

PHYSICAL ASSAULTবিশেষভাবে সক্ষম মহিলাকে ধর্ষণWOMAN RAPED IN KOLKATAনাদিয়াল থানায় চিঠি নির্যাতিতারSPECIALLY ABLED WOMAN RAPED

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.