দুর্গাপুর, 3 সেপ্টেম্বর: প্রথমে হোটেলে নিয়ে গিয়ে সহবাস ৷ পরে দুই সন্তানকে ছেড়ে আসার জন্য বিধবা প্রেমিকাকে চাপ ৷ তা করতে অস্বীকার করায় মহিলার গলা কেটে খুন করার অভিযোগ প্রেমিকের বিরুদ্ধে ৷ দুর্গাপুরের বুদবুদের মারো গ্রামের ঘটনায় অভিযুক্ত প্রেমিক হারু বাগদিকে আদালতে তোলা হলে, তাঁকে সাতদিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছেন বিচারক ৷ মৃতের নাম জোৎস্না বাগদি (36) ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, গত রবিবারের এই ঘটনায় হারুকে জিজ্ঞাসাবাদে বেশকিছু তথ্য হাতে এসেছে তদন্তকারীদের ৷ জানা গিয়েছে, ঘটনার দিন প্রেমিকা জোৎস্না বাগদিকে নিয়ে মানকরের একটি হোটেলে ওঠেন হারু ৷ সেখানে দু’জনের শারীরিক সম্পর্কও হয় ৷ এর আগেও দু’বার ওই হোটেলে জোৎস্নাকে নিয়ে গিয়েছিলেন বলে পুলিশকে জানিয়েছেন হারু ৷ ঘটনার দিন হোটেলে সময় কাটানোর পর সন্ধেবেলা টোটোয় করে জোৎস্নাকে বাড়ি ছাড়তে যাচ্ছিলেন তিনি ৷ সেই সময় জোৎস্নাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন অভিযুক্ত ৷ বদলে দুই সন্তানকে ছেড়ে আসার কথা বলেন হারু ৷
কিন্তু, সন্তানদের ছেড়ে প্রেমিকের সঙ্গে যেতে রাজি হননি জোৎস্না ৷ যা নিয়ে দু’জনের মধ্যে বচসা শুরু হয় ৷ গ্রামে ঢোকার আগেই তাঁরা টোটো থেকে নেমে যান ৷ এরপর গ্রামের রাস্তায় দাঁড়িয়ে দু’জনের মধ্যে তর্কাতর্কি শুরু হয় ৷ অভিযোগ, তর্কাতর্কির মধ্যেই হারু ধারাল অস্ত্র বের করে জোৎস্নার গলায় কোপ মারেন ৷ অভিযুক্ত পুলিশকে জানিয়েছেন, কোপ মারার পর মাটিতে পড়ে ছটফট করতে-করতে মারা যান জোৎস্না ৷ এরপর সেখান থেকে পালিয়ে যান হারু ৷
রবিবার রাতের দিকে স্থানীয়রা রাস্তার ধারে জোৎস্নার দেহ পড়ে থাকতে দেখেন ৷ খবর দেওয়া হয় বুদবুদ থানায় ৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে জোৎস্নার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে ৷ সোমবার দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয় ৷ এরই মধ্যে ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ হারু বাগদিকে গ্রেফতার করে ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, জিজ্ঞাসাবাদে জোৎস্নাকে খুনের কথা স্বীকার করেছেন তিনি ৷ অভিযুক্তকে দুর্গাপুর মহাকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ৷
জানা গিয়েছে, জোৎস্নার বাপের বাড়ি বুদবুদের কসবা গ্রামে ৷ হারুও সেই গ্রামের বাসিন্দা ৷ জোৎস্নার বিয়ে হয়েছিল পাশের মারো গ্রামে ৷ তিন বছর আগে তাঁর স্বামী মারা যান ৷ তারপর থেকে দুই সন্তানকে নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে একাই থাকছিলেন ৷ বাপের বাড়িতে যাতায়াতের সুবাদে হারুর সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর এবং পরবর্তী সময়ে তাঁদের সম্পর্ক তৈরি হয় ৷ কিন্তু, শুরু থেকেই জোৎস্নার দুই সন্তানকে নিয়ে আপত্তি জানায় হারু ৷ যা নিয়ে তাঁদের মধ্যে প্রায়ই অশান্তি হতো ৷ তবে, জোৎস্না কখনই সন্তানদের ছাড়তে চাননি ৷
এই ঘটনা নিয়ে এসিপি (কাঁকসা, বুদবুদ) সুমন জয়সওয়াল বলেন, "মানকরের একটি হোটেলে সারাদিন থাকার পর রাতে জোৎস্না বাগদিকে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে টোটোয় করে ছাড়তে এসেছিলেন হারু বাগদি ৷ সেই সময় 19 নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে মারো গ্রামের যে নির্জন রাস্তা, সেখানে ঢোকার পর ধারাল অস্ত্র দিয়ে জোৎস্নাকে খুন করেছেন বলে স্বীকার করেছেন হারু ৷ জোৎস্নার আগের পক্ষের দুই সন্তান রয়েছে ৷ তাদেরকে ছেড়ে যেতে চাননি বলেই, তাঁদের দু’জনের বিবাদ বলে হারু জানিয়েছে ৷ পুলিশি হেফাজতে নিয়ে তাঁকে আরও জেরা করা হবে ৷"