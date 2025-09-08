বাংলাতেই বাঙালিকে হেনস্তা ! বাংলাদেশি তকমায় গেল চাকরি, অভিযোগ টক-টু মেয়রে

বাংলাতেই বাঙালিকে হেনস্তা ! বাংলাদেশি তকমায় গেল চাকরি, অভিযোগ টক-টু মেয়রে
পুলিশের বিরুদ্ধেও অসহযোগিতার অভিযোগ তুললেন চাকরিহারা ব্যক্তি ৷ অভিযোগকারীর বাড়িতে গেলেন মেয়র গৌতম দেব ৷
Published : September 8, 2025 at 7:23 PM IST
শিলিগুড়ি, 8 সেপ্টেম্বর: এবার আর ভিনরাজ্য নয় ৷ খোদ এরাজ্যেই বাংলায় কথা বলায় কর্মক্ষেত্রে এক ব্যক্তিকে হেনস্তা করার অভিযোগ ৷ হিন্দি না-বলায় 'বাংলাদেশি' তকমা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ এমনকি চাকরি থেকে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়িতে ৷ এ নিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধেও অসহযোগিতার অভিযোগ করেছেন তিনি ৷ শেষে টক-টু মেয়রে গৌতম দেবের কাছে নিজের অবস্থার কথা জানালেন শিলিগুড়ির বাবুপাড়ার বাসিন্দা অভিষেক সেনগুপ্ত ৷
অভিযোগ পেয়ে সোমবার সোজা অভিষেক সেনগুপ্তর বাড়ি পৌঁছে গেলেন মেয়র ৷ সংবাদ মাধ্যমের সামনেই অভিযুক্ত সংস্থার মালিকপক্ষকে হুঁশিয়ারিও দিলেন গৌতম দেব ৷ তাঁর বার্তা, "যতই ক্ষমতাবান হোক না-কেন, বাংলায় থেকে বাঙালিদের হেনস্তা বরদাস্ত করা হবে না ৷" সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনকেও সতর্ক করলেন তিনি ৷ নির্দেশ দিলেন, দ্রুত অভিষেক সেনগুপ্তর অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু করতে ৷
উল্লেখ্য, অভিষেক সেনগুপ্ত নামে ওই ব্যক্তি গত মার্চ মাসে শিলিগুড়িতে 'টি লিঙ্কার্স অ্যান্ড বনসল টি' নামে একটি সংস্থায় এইচআর ম্যানেজার পদে যোগ দেন ৷ তাঁর জন্ম এবং বড় হয়ে ওঠা শিলিগুড়ি শহরেই ৷ তাঁর বাবা ছিলেন ভারতীয় রেলের কর্মী ৷ একজন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীর ছেলের সঙ্গে এমন আচরণ, তাও আবার এরাজ্যেই ! যা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক ৷
অভিষেকের অভিযোগ, "ওই সংস্থার সংখ্যালঘু নিয়োগে আপত্তি ছিল প্রথম থেকেই ৷ সেই কারণে এক সংখ্যালঘু নিরাপত্তা কর্মীকে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়েছিল ৷ আমি ওই কর্মীকে ফেয়ারওয়েল দিয়েছিলাম ৷ তারপরই আমি কর্তৃপক্ষের বিষ নজরে পড়ে যাই ৷ গত এক মাস ধরে আমাকে মানসিক নির্যাতন করা শুরু হয় ৷"
এরপরেই গুরুতর অভিযোগ করেন অভিষেক ৷ তিনি বলেন, "আমাকে মুখের উপর বলা হয় অফিসে হিন্দিতে কথা বলতে হবে ৷ বাংলায় কথা বলা যাবে না ৷ আর একই সঙ্গে বলা হয়, ওপার বাংলা থেকে এসে নাম ভাড়িয়ে হিন্দু সেজে আছি ৷ কাটাতাঁর পেরিয়ে এসেছি ৷ এনিয়ে আমি মেয়র গৌতম দেবকে জানাতে বাধ্য হয়েছি ৷ পুলিশেও জানিয়েছি ৷ আমার প্রশ্ন হল, ওরা ভিনরাজ্য থেকে আমার রাজ্যে এসে কেন বাংলা ছাড়তে বলবে ?"
পুলিশের বিরুদ্ধেও অসহযোগিতার অভিযোগ করেছেন অভিষেক সেনগুপ্ত ৷ প্রথমে শিলিগুড়ি থানা ও পরে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে লিখিত অভিযোগ জানানোর চেষ্টা করেছিলেন তিনি ৷ অভিযোগ, পুলিশের তরফে কোনও সহযোগিতা মেলেনি ৷ তাই বাধ্য হয়ে টক-টু মেয়রে ফোন করে গোটা বিষয়টি গৌতম দেবকে জানান অভিষেক ৷
শেষে মেয়রের হস্তক্ষেপে নড়েচড়ে বসে পুলিশ প্রশাসন ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার মেয়র অভিষেক সেনগুপ্তের বাড়িতে আসেন ৷ তাঁর সঙ্গে কথা বলে সমস্ত ঘটনার বিবরণ শোনেন ৷ এ নিয়ে হুঁশিয়ারিও দেন মেয়র ৷ তিনি বলেন, "যে যত ধনশালী হোক না-কেন, কোনও রেয়াত করা হবে না ৷ পুলিশ প্রশাসনকে কড়া নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ৷ বাংলায় এ ধরনের ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না ৷ আমি নিজে এখানকার ভূমিপুত্র ৷"