ফের রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে ধর্ষণের অভিযোগ

Published : September 16, 2025 at 10:47 AM IST
পাঁশকুড়া, 16 সেপ্টেম্বর: সরকারি হাসপাতালের মধ্যে ফের ধর্ষণের অভিযোগ ৷ বিস্ফোরক এই অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদার সংস্থার ফেসিলিটি ম্যানেজারের বিরুদ্ধে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ৷ পাঁশকুড়া থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই কোলাঘাট থেকে অভিযুক্ত জাহির আব্বাস খানকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
জানা গিয়েছে, পাঁশকুড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রিলাবেল ফেসিলিটি সার্ভিস প্রাইভেট লিমিটেডের অধীনে অস্থায়ী 'ওয়ার্ড গার্ল' হিসেবে কাজ করতেন একাধিক মহিলা ৷ তাঁদের অভিযোগ, সংস্থার ফেসিলিটি ম্যানেজার হাসপাতালের ভিতরে ডেকে দিনের পর দিন ধর্ষণ করতেন ৷ বাইরে কাউকে জানালে চাকরি হারানোর ভয় দেওয়া হত তাঁদের ৷ এমনকী মুখ বন্ধ রাখার জন্য তাঁদের প্রাণনাশেরও হুমকি দেওয়া হত বলেও অভিযোগ নির্যাতিতাদের ৷
অবশেষে অভিযুক্ত ফেসিলিটি ম্যানেজারের বিরুদ্ধে সোমবার পাঁশকুড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এক নির্যাতিতা ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ ৷ এরপর কোলাঘাট থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পাঁশকুড়া থানার পুলিশ ৷ অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবিতে পাঁশকুড়া থানা ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা ৷
ঘটনা প্রসঙ্গে পাঁশকুড়া থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক সমর দে বলেন, "ফেসিলিটি ম্যানেজারের বিরুদ্ধে একজন নির্যাতিতা লিখিত অভিযোগ জানান ৷ অভিযোগপত্রে আরও দুই নির্যাতিতার নাম রয়েছে ৷ অভিযুক্তকে মঙ্গলবার তমলুক আদালতে তোলা হবে ৷ আদালতে অভিযুক্তের 10 দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানান হবে ৷"
এদিকে, ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র চাপানউতোর । বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূলের সমর্থনের জোরেই পাঁশকুড়া হাসপাতালে অভিযুক্তের ব্যাপক প্রভাব বিস্তার ছিল । ফলে অস্থায়ী কর্মীরা এতদিন মুখ খুলতে পারেননি । তাঁদের দাবি, এই ঘটনায় অভিযুক্তের উপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে ।
তবে, বিজেপির সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ তৃণমূল নেতা শেখ সামিরউদ্দিন বলেন, "অভিযুক্ত জাহির আব্বাস খানের সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই । তৃণমূলের নাম ভাঙিয়ে দালালি করত সে । এই ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং দোষীর কড়া শাস্তি হোক এমনটাই দলের দাবি ।"
গত বছর কলকাতায় আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কর্তব্যরত তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় তোলপাড় পড়ে যায় রাজ্যে ৷ দোষীদের শাস্তির দাবিতে পথে নেমে আন্দোলন দেখান বহু মানুষ ৷ শুধু রাজ্যে নয়, দেশ তথা বিদেশেও নৃশংস সেই ঘটনার প্রভাব পড়ে ৷ ঘটনায় সরকারি হাসপাতালের কর্মীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে ৷ সেই ঘটনার ভয়াবহতা এখনও ভুলতে পারেনি রাজ্যবাসী ৷ এই আবহে ফের একবার সরকারি হাসপাতালে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল ৷