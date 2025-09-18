মহালয়ার আগের দিন থেকেই মমতার হাতে শারদোৎসবের সূচনা, ভার্চুয়াল উদ্বোধন জেলায়

মহালয়ার আগের দিন থেকেই মমতার হাতে শারদোৎসবের সূচনা, ভার্চুয়াল উদ্বোধন জেলায়
দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুর পুজো দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে শারদোৎসবের সূচনা হবে । তবে মূর্তির উন্মোচন সেদিন হচ্ছে না ৷
Published : September 18, 2025 at 4:47 PM IST
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: প্রতি বছরের মতোই এ বছরও কলকাতা ও জেলার একাধিক পুজোর উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । রাজ্যে দুর্গাপুজো ঘিরে প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে । জেলার উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি কলকাতার পুজো উদ্যোক্তারাও শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত । সেই আবহেই জানা গিয়েছে, মহালয়ার আগের দিন থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুজোর উদ্বোধন শুরু করবেন ।
এবার মুখ্যমন্ত্রীর হাতে শারদোৎসবের সূচনা হবে রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুর পুজো দিয়ে । ওইদিন শারদোৎসবের উদ্বোধন করলেও প্রতিমার উদ্বোধন করবেন না মমতা । মহালয়া থেকেই ফুল নিবেদন করে প্রতিমার মুখ উন্মোচন করবেন তিনি । গত কয়েক বছর ধরেই টানা তিনদিন ধরে ভার্চুয়াল মাধ্যমে জেলার পুজোর উদ্বোধন হয়ে আসছে । সূত্রের খবর, এবারও তাই হবে ৷ জেলা থেকে প্রায় এক হাজারেরও বেশি পুজো প্যান্ডেলে উদ্বোধনের অনুরোধ এসেছে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে । এই মুহূর্তে নবান্নে চলছে শেষ মুহূর্তের ঝাড়াই বাছাইয়ের কাজ ।
এখনও পর্যন্ত যা ঠিক হয়েছে, তাতে মহালয়ার দিন রাজ্যের শাসকদলের উৎসব সংখ্যার সূচনা ছাড়াও রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের পুজো এবং অপর মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের পুজোর উদ্বোধন-সহ একাধিক পুজোর উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী । সেদিন থেকেই ভার্চুয়াল মাধ্যমে জেলার পুজোর উদ্বোধনের কাজ শুরু করবেন তিনি ৷ ইতিমধ্যেই কোন কোন জেলায়, কোন কোন পুজোর ভার্চুয়াল উদ্বোধন হবে, তার তালিকা তৈরি শুরু হয়েছে ।
প্রতি বছরের মতো এবারও প্যান্ডেল থেকে শুরু করে আলোকসজ্জা, সবেতেই জেলায় জেলায় পুজোর প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে । বহু জেলায় পুজোর কাজে হাত লাগানো হয়েছে অনেক আগেই । এদিকে, যেসব পুজোর উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রী করবেন, সেগুলির উদ্যোক্তারা প্রস্তুতি শেষ করতে উঠে পড়ে লেগেছেন । বিশেষত কলকাতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে জেলাগুলিও এবার নিজেদের প্যান্ডেল, প্রতিমা ও থিমে নতুনত্ব আনতে চেষ্টা করছে ।
এবারের বিশেষ আকর্ষণ, মহালয়ার দিনই মুখ্যমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের চেতলা অগ্রণীর পুজোতে দেবী দুর্গার চক্ষুদান করবেন মুখ্যমন্ত্রী । সেখান থেকেই সূচনা হবে ভার্চুয়াল উদ্বোধনের । এরপর জেলায় জেলায় একাধিক পুজোর ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন তিনি । এর ফলে জেলার পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে যথেষ্ট উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে ।
উদ্যোক্তাদের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী নিজে ভার্চুয়াল মাধ্যমে উদ্বোধন করায় জেলার পুজোগুলিরও কদর অনেকটা বেড়ে যায় । একইসঙ্গে, কলকাতার পুজোর সঙ্গে তাল মেলাতে উৎসাহ পান জেলার শিল্পীরা । ফলে এবছরও মহালয়া থেকেই ভার্চুয়াল উদ্বোধন নিয়ে উন্মাদনা রয়েছে ৷