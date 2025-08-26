বর্ধমান, 26 অগস্ট: ভিনরাজ্যে বাংলাভাষীদের হেনস্তা থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা - একাধিক অভিযোগে বর্ধমানের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী চোরেদের সর্দারদের নিয়ে বৈঠক করছেন, আর বাংলাকে চোর বলছেন । এদিন মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়েছে নির্বাচন কমিশনকেও ৷ কমিশনের প্রতি তাঁর আর্জি, "দয়া করে বিজেপির ললিপপ হবেন না ৷"
মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ বর্ধমান শহরের মিউনিসিপ্যাল বয়েজ হাইস্কুলের মাঠে সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এই মঞ্চ থেকেই তিনি একগুচ্ছ সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করেন । এর পরেই নানা বিষয়ে তিনি কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরব হন ৷
বাংলার প্রতি বঞ্চনার অভিযোগে মোদিকে একহাত নিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারকে সম্মান করি । তাই তাঁরও উচিত আমার চেয়ারকে সম্মান করা । কিন্তু তিনি বাংলাকে প্রতি পদে পদে অসম্মান করার চেষ্টা করে গিয়েছেন । বাংলাকে অসম্মান করতে 186টা টিম পাঠিয়েছেন । তাদের সব তথ্য দেওয়া হয়েছে । সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছিল । কিন্তু তারপরেও আপনারা নম্বর কাটছেন, বাংলাকে চোর বলছেন ।"
ভিনরাজ্যে বাংলাভাষীদের হেনস্তার অভিযোগ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে হুঁশিয়ারি দিয়ে মমতা বলেছেন, "ভাষা সন্ত্রাস মানব না । আমরা পরিযায়ীদের গায়ে হাত দিই না । 22 লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক আমাদের এখান থেকে ভিনরাজ্যে গিয়ে কাজ করছেন । তাঁরা বাংলায় কথা বলেন বলে কেন তাঁদের উপরে অত্যাচার করা হবে । আজ শুনলাম যে ভাইকে মুম্বইতে পিটিয়েছিল, সে নাকি মারা গিয়েছে । আর আমাদের এই রাজ্যেও ভিনরাজ্য থেকে আসা প্রায় দেড় কোটি শ্রমিক কাজকর্ম করছেন । কই আমরা তো কারও গায়ে হাত দিই না । তাই পরিযায়ী শ্রমিকদের বলব বাংলায় ফিরে আসুন । বাংলায় ফিরে এলে তাঁদের স্কিল ট্রেনিং দেওয়া হবে । তাঁদের স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দেওয়া হবে । তাঁদের সন্তানদের পড়াশোনার খরচ লাগবে না ।"
বঙ্গসফর নিয়েও এদিন প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর কথায়, "ভোট এলেই পরিযায়ী পাখির মতো বারবার উড়ে আসেন তিনি । আপনি পরিযায়ী পাখির মতো বারবার আসছেন, তা আসুন । আসলে আপনার প্লেন ফ্রি, হেলিকপ্টার ফ্রি, সব ফ্রি । অথচ আমি এক পয়সাও মাইনে নিই না । আমিও এমপি ছিলাম । কোনও ভাতা নিইনি । সুযোগ সুবিধা নিইনি । আমি টাকা চাই না, মেধা চাই । আত্মসম্মান চাই ।"
সম্প্রতি বঙ্গ সফরে এসে রাজ্যের শাসকদলের দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তাঁর সেই মন্তব্যের জবাব দিয়ে এদিন মমতা বলেন, "নিজে চোরেদের সর্দারদের নিয়ে মিটিং করবে আর বাংলাকে চোর বলবে । সবচেয়ে বড় চোর তো উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রে আছে । নিজে চোরেদের সর্দারদের নিয়ে মিটিং করে বাংলাকে চোর বলতে লজ্জা করে না । বাংলা মাকে অসম্মান করলে আমি ছেড়ে কথা বলব না । বাংলায় সবাই চোর কেন বলবেন ?"
মমতার তোপ, "বারবার আসবে আর বলবে বাংলায় নাকি সব বাংলাদেশিরা থাকেন । আমাকে ভয় দেখিয়ে কিছু করা যাবে না । ক্ষমতায় আছো বলে বাংলাকে ভাতে মারার চেষ্টা করছো । মনে রাখবে একদিন তুমি থাকবে না । মনে রাখবে, বাংলার ছেলেমেয়েরা মাথা নত করবে না ।"
এদিন প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনকেও একহাত নেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "ইলেকশন কমিশনকে আমি প্রণাম জানাই । দয়া করে বিজেপির ললিপপ হবেন না । তাহলে দেশের মানুষ ক্ষমা করবে না ৷ যাঁরা বাংলার ভোটার, তাঁদের করতে (ভোট দিতে) দিন ৷"
পাশাপাশি জল ছাড়া নিয়ে এদিন ডিভিসিকেও নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি বলেন, "এবারের বর্ষা ছিল লাগামছাড়া । সেইসঙ্গে না-জানিয়ে ডিভিসি মাইথন ও পাঞ্চেত থেকে জল ছাড়ায় বিভিন্ন জেলা ভেসে গিয়েছে । দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছে জেলা প্রশাসন । বর্ষায় যাঁদের বাড়ি ভেঙে গিয়েছে তাঁদের চিন্তার কারণ নেই । জেলাশাসকদের ভেঙে যাওয়া বাড়ির তালিকা দিতে বলা হয়েছে । আরও 16 লক্ষ বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হবে ।"