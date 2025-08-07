Essay Contest 2025

না জেনে ফর্ম ফিলাপ করবেন না, এনআরসির নোটিশ পাঠিয়ে দেবে : মমতা - MAMATA BANERJEE

ঝাড়গ্রামের অনুষ্ঠান থেকে একাধিক বিষয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ভোটার তালিকা থেকে নাম বাতিল ও এনআরসি, সবই উঠে এল বক্তব্যে ।

mamata banerjee at jhargram
ঝাড়গ্রামে বিশ্ব আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
ঝাড়গ্রাম, 7 অগস্ট: না জেনে ফর্ম ফিলাপ করলে এনআরসির নোটিশ ধরিয়ে দিতে পারে । ঝাড়গ্রামে বিশ্ব আদিবাসী দিবসের মঞ্চ থেকে বৃহস্পতিবার সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে এমনটাই বললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

এদিন তিনি বলেন, "কেউ যদি বলে আমাদের এখানে ফর্ম ফিলাপ করুন । না জেনে ফর্ম ফিলাপ করবেন না । আপনার ডিটেইলস নিয়ে গিয়ে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়ে দেবে । তারপর এনআরসির নোটিশ ধরিয়ে দেবে । আমরা মানব না । আমরা চাই আদিবাসী আর তফশিলি, যেই হোক সবার ভোটার লিস্টে নাম তুলতে হবে । এত মানুষ আছেন শুনে রাখুন, যাঁরা ভাবছেন আপনার ভোটার কার্ড আছে আর কিছু করতে হবে না তা কিন্তু হবে না । নিয়মটা পাল্টে দিয়েছে । আবার নতুন করে নাম তোলার চক্রান্ত চলছে । ভোটার লিস্টে নাম রয়েছে কিনা তা আগের লিস্ট দেখলে হবে না । নতুনভাবে গিয়ে ক্রসচেক করতে হবে । এখন যদি বলে 2002 সালে 18 বছর বয়স হয়েছে । 46 বছর আগে করা বাবা ও মায়ের জন্ম শংসাপত্র জোগাড় করতে হবে । যাঁরা বলছে তাঁদের আছে তো ? জিজ্ঞাসা করুন, যাঁরা আইন করছে, তাঁদের আছে তো । তাঁরা সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা কী করে বুঝবেন খেটে খাওয়া মানুষের কথা, গরীব মানুষের কথা ।"

mamata banerjee at jhargram
ঝাড়গ্রামে আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে ধামসা বাজাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী (ইটিভি ভারত)

বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য :

তাঁর কথায়, "বলছে বাংলা বলে কোনও ভাষা নেই । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর কোন ভাষায় কথা বলতেন ? বিরসা-মুন্ডা, রঘুনাথ মুর্মু প্রত্যেকে নিজের ভাষায় কথা বলতেন । প্রত্যেক ভাষার একটা সম্মান আছে । ভাষা তাঁর গর্ব । অপদার্থগুলো বলছেন বাংলা ভাষা বলে কোনও ভাষা নেই । এদের কী বলব বলুন । কোনও কথা বললেও নীরবে বুকটা ফেটে যায় । কিন্তু নিজে একটা জায়গায় আছি বলে ওরা বাজে কথা বললেও আমি বাজে কথা বলতে পারি না । এজন্য আমরা দুঃখিত, মর্মাহত, স্তম্ভিত । আজকে বাংলার মানুষের উপর অত্যাচার হচ্ছে । প্রায় দু'হাজার জনকে ফিরিয়ে এনেছি । গুঁরগাওতে ডিটেনশন ক্যাম্পে রেখে দেওয়া হয়েছে । অসম, রাজস্থানে রেখে দেওয়া হয়েছে । মধ্যপ্রদেশে অত্যাচার চলছে । মধ্যপ্রদেশের একটি আদিবাসী মেয়ে, তাঁর বাড়ি বাংলায়, তাঁকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে । দলিতদের উপর অত্যাচার চলছে । ইলেকশনের আগে এসে বলবে টাকা নাও ভোট দাও । এটা ডাবল ইঞ্জিন সরকারের চক্রান্ত চলছে । মানুষের নাম বাদ দিয়ে তাঁদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া । বাংলা ভাষায় কথা বললেই বলছে, তুমি রোহিঙ্গা, তুমি বাংলাদেশি । কেউ অলচিকি ভাষায় কথা বললে আমি তাঁকে বলতে পারি, তুমি এখানকার লোক না রোহিঙ্গা । রোহিঙ্গা খায় না মাথায় দেয়, ওটা তো মায়নমার । আলাদা দেশ । তার ভাষা আলদা । জাতীয় সঙ্গীত কোন ভাষায় লেখা ?"

বাংলা বললেই অত্যাচার :

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "বাংলায় কথা বলেছে বলে মতুয়াদের উপর মুম্বইতে অত্যাচার করা হল । খুন করে বস্তায় ভরে দেওয়া হল । প্রতিবাদ আমরা না করলে কে করবে ? যাঁরা বাংলাদেশ থেকে আইন মেনে এসেছেন । ইন্দো-বাংলা যুদ্ধের পরে তাঁরাও ভারতের নাগরিক । যাঁরা ভারতের নাগরিক তাঁদের তুমি কেন বাংলাদেশে পাঠাবে ? যদি কেউ সত্যি অনুপ্রবেশকারী হয়, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নাও, এটা আমাদের হাতে নেই । এটা তোমাদের হাতে আছে । অসম সরকার খেতে দিতে পারে না । সে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারকে চিঠি পাঠাচ্ছে । আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা লড়াই করে প্রাণ দিল, জীবন দিল, দেশ বাঁচাল । আজকে বিদেশি বলছে । তার মানে তুমি একা স্বদেশী । তোমাদের রাজনৈতিক দলের তখন জন্ম হয়েছিল ? যদি আমায় বলেন, আমি 1999 সালে কংগ্রেস করতাম । আমার পিতৃপুরুষরা জানতেন । এ জিনিস আমরা মানব না । বরদাস্ত করব না । লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মা বোনেরা রুখে দাঁড়াবেন । আগামী দিন ঐক্যবদ্ধ ও জোট বদ্ধ থাকতে হবে ।"

mamata banerjee at jhargram
আদিবাসী মহিলাদের সঙ্গে নাচের মুহূর্তে মুখ্য়মন্ত্রী (ইটিভি ভারত)

পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে মমতা :

পরিযায়ী শ্রমিকের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "যে শ্রমিকরা ফিরে আসছেন চিন্তা করবেন না । বাইরে কাজ করার দরকার নেই । ডাবল ইঞ্জিন বলে, বাংলায় কাজ পাচ্ছে না বলে বাইরে কাজ করছে । আমি বলছি, ওদের ডেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে । ওদের কোয়ালিটি আছে বলে । আমাদের এখানে তো দেড় কোটি বাইরের লোক কাজ করে । আমরা তো তাদের সম্মান করি । বাংলা বললেই কেন অত্যাচার করবে, সন্ত্রাস করবে । এই অত্যাচার সহ্য করবেন না ।"

চাকরিহারাদের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী :

চাকরিহারা শিক্ষকদের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "তাঁরা যাতে চাকরি ফিরে পায়, সেজন্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে । গ্রপ সি-গ্রুপ ডি-র বিজ্ঞপ্তি বের হবে । সব ব্যাপারে বিজেপি আদালতে চলে যাচ্ছে । আর ভোট আসলেই নোট ।"

বাংলা যে পুরনো ভাষা তা বোঝাতে দশ টাকার নোটের কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী :

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "1912 সালের 10 টাকার নোটে বাংলা লেখা রয়েছে । বাংলা অনেক পুরনো ভাষা । এই বলে নিজের মোবাইল ফোনে থাকা দশ টাকার নোটের ছবিটি সাংবাদিকদের দিকে দেখান মুখ্যমন্ত্রী । তিনি বলেন, আমি গতকাল একটা ছবি দেখছিলাম দশ টাকার নোটের । 1912 সালে দশ টাকার নোটে বাংলায় লেখা আছে । আর এই অপদার্থরা আজকে 2025 সালে এসে বলছে বাংলা বলে কোনও ভাষা নেই । এত পুরাতন ভাষা । ঐতিহ্যশালী ভাষা । হিন্দি ছিল না । হিন্দি থাকুক আমার অপত্তি নেই । এখন বলছে বাংলা ভাষার অস্তিত্ব নেই । আমরা এ দেশের নাগরিক । বাংলা আমাদের গর্ব ।"

