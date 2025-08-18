কলকাতা, 18 অগস্ট: কল্যাণী এইমস হাসপাতাল মানসিক স্বাস্থ্যের নামে কেন সমীক্ষা করাচ্ছে ! নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলন থেকে এই প্রশ্ন তুললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । শুধু এই নিয়ে সরব হওয়াই নয়, এই সমীক্ষার মাধ্যমে ঘুরিয়ে এনআরসির সমীক্ষা করার অভিযোগও তুললেন তিনি ।
এদিন নবান্নে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক ছিল ৷ এই বৈঠকের শেষে সাংবাদিক সম্মেলন থেকে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন, এনআরসির উদ্দেশ্যে এইমসের লোকদের মানসিক স্বাস্থ্যের নাম করে সমীক্ষা করানো হচ্ছে । মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের নাগরিকদের এই নিয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন । তিনি জানান, রাজ্য সরকার এই ধরনের কোনও সমীক্ষা করাচ্ছে না । অতএব এই ধরনের সমীক্ষা করতে কেউ এলে, সাধারণ মানুষকে তথ্য না-দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । প্রয়োজনে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করার কথাও বলেছেন মমতা ।
এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে বলেন, "আমার কাছে আজকে খবর এসেছে, কল্যাণী এইমস-এর জন্য আমরা জমি দিয়েছিলাম, তারা ভালো কাজ করুক, আমাদের কোনও সমস্যা নেই । যখন উদ্বোধন হল, তখন কিন্তু আমাদের জানানো হয়নি । কিন্তু ওরা মেন্টাল হেলথের নাম করে একটা সার্ভে করছে, এনআরসি করার জন্য । আমি পরিষ্কার বলছি, রাজ্য সরকার যদি এমন কিছু করে তাহলে আপনাদের আগে জানিয়ে দেবে । কিন্তু ডাইরেক্ট পার্টির হয়ে কাজ করা, এটা ঠিক নয় । আমি এইমসকে বলব, এই খেলা খেলবেন না । বাংলার মানুষকে আমি বলব, সজাগ থাকুন ৷ সতর্ক থাকুন ৷ কাউকে কোনও ডিটেইলস দেবেন না ।"
প্রসঙ্গত, শুধু সাংবাদিক সম্মেলনে নয়, এদিন মন্ত্রিসভার বৈঠকেও মুখ্যমন্ত্রী এইমসের প্রসঙ্গ তোলেন বলে জানা গিয়েছে । তাঁর কথায়, স্বাস্থ্য সম্পূর্ণভাবে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় । সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মেন্টাল হেলথের নাম করে যেভাবে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা এনআরসির তথ্য সংগ্রহ করছে তা উদ্বেগের ৷
সূত্রের খবর, তিনি মন্ত্রিসভার তিন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীকে সতর্ক করে দিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, যাতে এই অবস্থায় নিজ নিজ ক্ষেত্রের সাধারণ মানুষ যাতে কাউকে কোনও তথ্য না-দেন, তার জন্য সতর্ক করতে হবে । এ দিন মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারকে পঞ্চায়েত এলাকার সাধারণ মানুষকে সতর্ক করার দায়িত্ব দিয়েছেন । একইভাবে রাজ্যের পুরমন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে তিনি দায়িত্ব দিয়েছেন পুরসভা এবং পুর এলাকাগুলিতে মানুষকে সতর্ক করার জন্য । আর রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে তিনি দায়িত্ব দিয়েছেন যাতে বিধায়কদের এই বিষয়গুলিতে তিনি সতর্ক করেন ।
প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক সময়ে বারবার এনআরসির বিষয়টি সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছে । আর সেই জায়গা থেকে এ দিনের মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্বেগ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে । এখন দেখার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করার পর এইমস বা কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে এই নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয় কি না !