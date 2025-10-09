বন্যা-উৎসবের মাঝে ভোটার যাচাই ! 'গোপনে এনআরসি চালানোর চেষ্টা', আক্রমণ মমতার
নভেম্বরে রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ সেই সময় একাধিক পুজো ৷ এছাড়া দোসর বন্যা পরিস্থিত ৷ তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
Published : October 9, 2025 at 9:05 PM IST
কলকাতা, 9 অক্টোবর: প্রবল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে তছনছ হয়ে গিয়েছে উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ এলাকা ৷ এদিকে সামনে পরপর কালীপুজো, ছটপুজো ও জগদ্ধাত্রী পুজো ৷ ঠিক এই সময়ে নির্বাচন কমিশন নভেম্বর থেকে বাংলায় ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনে প্রক্রিয়া 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন' বা এসআইআর শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর দাবি, এভাবে গোপনে এনআরসি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে ৷
বৃহস্পতিবার নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি সরাসরি বলেন, "পুজোর মরসুমেই কেন এসআইআর চালু করা হচ্ছে ? এখন যখন রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি, আরেক দিকে কালীপুজো, ছটপুজো ও জগদ্ধাত্রী পুজো আসন্ন— তখন আধিকারিকদের ডেকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে, এটা কেমন প্রশাসন ?" বুধ ও বৃহস্পতি- দু'দিন ধরে রাজ্যে এসআইআর নিয়ে বৈঠক করেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল এবং পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী ৷ সেখানেই ঠিক হয়েছে নভেম্বর মাসে শুরু হবে এসআইআর প্রক্রিয়া ৷
এই সময়ে কীভাবে এসআইআর-এর মতো একটি কাজ হতে পারে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ এদিন তিনি জানান, পুজোর পরপর নদিয়ার দুই নাগরিককে এনআরসি-সংক্রান্ত নোটিশ পাঠিয়েছে অসম সরকার ৷ মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, "এসআইআরের আড়ালে প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে ৷ অসম সরকার কোন অধিকারে বাংলার নাগরিকদের এনআরসি নোটিশ পাঠায় ?"
এরপরই তাঁর মন্তব্য, "এটা নিছক ভোটার তালিকা সংশোধন নয়, এটা আসলে গোপনে এনআরসি চালানোর চেষ্টা- একটা 'ব্যাকডোর এনআরসি' ৷" মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, "রাজ্যে এখন যে প্রক্রিয়া শুরু হতে যাচ্ছে, তা আদৌ গণতান্ত্রিক নয় ৷ এই এসআইআর প্রক্রিয়া একটা প্রতারণা ৷ এখানে সাধারণ মানুষকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে, কিছু আধিকারিককে ডেকে গোপনে বৈঠক করা হচ্ছে ৷ তাঁদের উপর চাপ তৈরি করা হচ্ছে ৷ রাজ্য সরকারকে একেবারেই সঙ্গে রাখা হচ্ছে না ৷"
তিনি আরও বলেন, "চারজন অফিসার নাকি বিএলওদের (বুথ স্তরের আধিকারিকদের) ডেকে বলেছেন, আমাদের নির্দেশ মতো কাগজ তৈরি করতে হবে- না হলে ফল ভালো হবে না ৷" মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, কেন্দ্র এবং বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলির সাহায্যে প্রশাসনের গৈরিকীকরণের চেষ্টা চলছে ৷ তাঁর কথায়, "ওরা বিহারে এটা করতে পেরেছে ৷ কারণ সেখানে জেডিইউ, বিজেপি- এনডিএ'র সরকার আছে ৷ কিন্তু বাংলার সমাজ একেবারে আলাদা ৷ এখানে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান- সব ধর্মের মানুষ আছেন ৷ আছেন রাজবংশী, মতুয়া, আদিবাসী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষরা ৷ এই বাংলায় বিভাজনের রাজনীতি চলবে না ৷"
তিনি সতর্ক করে বলেন, "এই অবস্থায় যদি এসআইআর শুরু হয় এবং কোনও সম্প্রদায়কে নিশানা করে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া হয় তা কোনও অবস্থা মেনে নেওয়া হবে না ৷ গণতন্ত্র মানুষের অন্তর্ভুক্তিতে টিকে থাকে, মানুষকে বাদ দিয়ে নয় ৷ এটা এসআইআর নয়, এটা এনআরসি-র অন্য নাম ৷"
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের 'দেড় কোটি ভোটার বাদ যাবে' মন্তব্য নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করেন ৷ তিনি বলেন, "এসআইআর-এর কাজ শুরু হওয়ার আগে একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলছেন, দেড় কোটি ভোটারের নাম বাদ যাবে ! তাহলে কি বিজেপির দফতরেই সব ঠিক হচ্ছে ? আর নির্বাচন কমিশন শুধু সিলমোহর দিচ্ছে ? যদি তাই হয়, তাহলে ওই মন্ত্রীকে সরান- না হলে স্বীকার করুন, এটা একেবারে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ৷"
রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককেও কাঠগড়ায় তোলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর বক্তব্য, "রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে ৷ আমি এখনই সব বলছি না, সময় এলে বলব ৷ কিন্তু আশা করি, তিনি নিজের সীমা অতিক্রম করবেন না ৷ তিনি অনেক অফিসারকে হুমকি দিচ্ছেন ৷"
শেষে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দেন, "এটা গণতন্ত্র নয়, এটা সংবিধানকে আক্রমণ করার চেষ্টা ৷ বাংলার মানুষ এমনভাবে জবাব দেবে, যেভাবে অন্য কোনও রাজ্য দিতে পারবে না ৷ আগুন নিয়ে খেলবেন না ৷"
বন্যা, উৎসব, এবং প্রশাসনিক ব্যস্ততার মাঝখানে শুরু হতে চলা এই এসআইআর প্রক্রিয়াকে 'অমানবিক ও রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে আখ্যা দিয়ে মমতা বলেন, "মানুষ যখন বিপদে, তখন সাহায্যের হাত বাড়ায় না এরা ৷ কিন্তু ভোট এলে টাকার বস্তা খুলে দেয় ৷ এদের কাজই শুধু ধ্বংস করা ৷ তাই এরা কখনও জয়ী হতে পারে না ৷"