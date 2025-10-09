ETV Bharat / state

উত্তরবঙ্গের 'ত্রাতা'দের সম্মান জানাবে রাজ্য, আবার দার্জিলিং যাচ্ছেন মমতা

উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক বিপর্যয়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের কর্মীরা ৷ তাঁদের সম্মান জানানোর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য প্রশাসন ৷

কলকাতা, 9 অক্টোবর: উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বিপর্যয়ের সময় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতরের কর্মীরা ৷ জীবন বাজি রেখে মানুষের জন্য কাজ করে গিয়েছেন তাঁরা ৷ এবার সেই কর্মীদের সম্মানিত করা হবে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ পাশাপাশি আগামী সপ্তাহের শুরুতে আবারও উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান ৷

বৃহস্পতিবার নবান্নের সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "দমকল কর্মী, এসডিআরএফের সদস্য, পুলিশ, ইঞ্জিনিয়ার ও চিকিৎসক-সবাই মিলে একসঙ্গে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছেন ৷ অনেকেই নিজের জীবন ঝুঁকির মধ্যে রেখে উদ্ধার অভিযানে নেমেছিলেন। তাঁদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইল। রাজ্য সরকার তাঁদের বিশেষভাবে সম্মানিত করবে।”

তিনি জানান, সোমবার আবারও উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন। এবার তাঁর গন্তব্য দার্জিলিং ৷ সেখানে পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে রাজ্য সরকার সবসময় থাকবে। ঘরবাড়ি হারানো মানুষদের পুনর্বাসন ও সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে।”

এর পাশাপাশি এদিন দামোদার ভ্যালি কর্পোরেশন (ডিভিসি)- এর ভূমিকা নিয়ে আবারও তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকারকে আগে থেকে না জানিয়ে ডিভিসি জল ছেড়ে দেওয়ার ফলে বাংলার একাধিক এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়েছে। মমতার কথায়, "ডিভিসি-র এই দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ বরদাস্ত করা হবে না। মানুষ যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন, তার জবাব দিতে হবে।" মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, 11 অক্টোবর পাঞ্চেত জলাসয়ে ঘেরাও কর্মসূচি পালন করা হবে। এরপর মাইথনেও অনুরূপ আন্দোলন হবে বলে।

তাঁর কথায়, "ডিভিসি বারবার রাজ্যের সঙ্গে বৈঠক না করেই জল ছেড়ে বিপর্যয় তৈরি করছে। এবার আমরা প্রতিবাদ জানাব। এটা রাজ্যবাসীর অধিকারের প্রশ্ন। অন্যদিকে, তিনি জানান, দুর্যোগের সময় রাজ্য সরকারের লক্ষ্য একটাই- মানুষের পাশে থাকা, এবং বাংলার মুখ উজ্জ্বল করা।

এর আগেও গত কয়েকদিনে ডিভিসির বিরুদ্ধে একাধিকবার অভিযোগ করেছেন মমতা ৷ তবে তাঁর অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী সিআর পাতিল জানিয়েছেন, ডিভিসির জল ছাড়ার পরিমাণ নিয়ে মমতা যে তথ্য দিয়েছেন তা ঠিক নয় ৷ পাশাপাশি বন্যা ত্রাণ তহবিল ও নদী ডেজিং নিয়েও কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ করেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

ওই সমস্ত অভিযোগও খারিজ করে দিয়েছে মোদি সরকার ৷ কেন্দ্রীয় সরকারের পাল্টা দাবি, ভারত ইতিমধ্যেই আন্তঃসীমান্ত নদী সমস্যা নিয়ে ভুটানের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করছে ৷ পাশাপাশি বন্যা মোকাবিলা কর্মসূচির আওতায় পশ্চিমবঙ্গকে 1290 কোটি টাকারও বেশি আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে ।

