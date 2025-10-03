'কাউকে বাংলার বিসর্জন করতে দেব না', না-জানিয়ে DVC জল ছাড়তেই হুঙ্কার মমতার

'কাউকে বাংলার বিসর্জন করতে দেব না', না-জানিয়ে DVC জল ছাড়তেই হুঙ্কার মমতার
রাজ্যকে না জানিয়েই প্রায় 65 হাজার কিউসেক জল ছেড়েছে ডিভিসি, অভিযোগ মমতার ৷ তাঁর কথায়, এমন বেপরোয়া অভিসন্ধি আমাদের উৎসবকে নষ্ট করার জন্য ৷
কলকাতা, 3 অক্টোবর: মায়ের কৈলাসে ফিরে যাওয়ায় চারিদিকে বিষাদের সুর ৷ দুর্গাপুজো শেষ হতেই আতঙ্কে দামোদরের নিম্ন অববাহিকার জেলাগুলির বাসিন্দারা ৷ তবে ফের কি বন্যার আশঙ্কা ? মমতার কথায়, "একাদশীর সকাল থেকেই অন্তত 65 হাজারেরও বেশি জল ছেড়েছে DVC ৷ পরে সেই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে দেড় লক্ষ কিউসেকেরও বেশি ৷" মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, রাজ্য প্রশাসনকে কোনও নোটিশ না দিয়েই ডিভিসি জল ছেড়েছে ৷ হুঙ্কারের সুরে মমতা বললেন, "আমি কাউকে বাংলার বিসর্জন করতে দেব না ৷"
উল্লেখ্য, এবার পুজোয় কাঁটা ছিল নিম্নচাপের বৃষ্টি ৷ অষ্টমী, নবমী বিক্ষিপ্তভাবে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি হলেও দশমীর দুপুর থেকে ফের একটানা বৃষ্টি শুরু হয়েছে । মুষলধারে বৃষ্টির জেরে বেড়েছে দামোদর নদের জলস্তর ৷ তার মধ্যে একাদশীর দিন সকাল 8টা নাগাদ মাইথন থেকে 42 হাজার 500 কিউসেক ও পাঞ্চেত থেকে 27 হাজার 500 কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে ৷ এদিন সকাল 7টা নাগাদ দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে 59 হাজার 75 কিউসেক জল ছাড়া হয়। বেলা 12টায় সেই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় 67 হাজার 275 কিউসেক ৷ এরপরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্সে এই সংক্রান্ত একাধিক পোস্ট করেন ৷
Bijoya Dashami marks the close of Durga Puja — a time for joy, cheer and renewed hope. Yet instead of allowing the people of West Bengal to conclude the festival in peace, the DVC released 65,000 cusecs of water without any prior notice to the State. This reckless act is nothing…— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) October 3, 2025
তিনি লেখেন, "বিজয়া দশমী দুর্গাপুজোর সমাপ্তি- আনন্দ, উল্লাস এবং নতুন আশায় বুক বাঁধার সময় ৷ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে শান্তিতে উৎসব শেষ করতে দেওয়ার বদলে, ডিভিসি কর্তৃপক্ষ রাজ্যকে কোনও আগাম বার্তা না-দিয়ে 65000 কিউসেক জল ছেড়ে দিয়েছে ৷" এরপরই কেন্দ্রীয় সংস্থাটিকে নিশানা করে মমতার খোঁচা, "এই বেপরোয়া কাজটি আমাদের পবিত্র উৎসবে দুর্দশা সৃষ্টির প্রচেষ্টার চেয়ে কম কিছু নয় ৷ এই ধরনের একতরফা পদক্ষেপ লজ্জাজনক এবং একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়।"
এক্স হ্যান্ডেলে পোস্টে তাঁর আরও উল্লেখ, "অবহিত না-করে জল ছেড়ে দিয়ে, ডিভিসি বাংলার লক্ষ লক্ষ জীবনকে তাৎক্ষণিকভাবে বিপদের মধ্যে ফেলেছে। এটি কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, এটি ডিভিসি কর্তৃক সৃষ্ট দুর্যোগ ৷ আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই, আমি কাউকে বাংলার বিসর্জন করতে দেব না। আমাদের জনগণের বিরুদ্ধে প্রতিটি ষড়যন্ত্র পূর্ণ শক্তি দিয়ে প্রতিহত করা হবে। মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্য জয়লাভ করবে। অশুভের উপর জয়লাভ করবে শুভ। জয় মা দুর্গা!"
The latest update on the unilateral and wilful release of water by DVC is that they have by the evening today released more than 150,000 cusecs of water from Maithon and Panchet dams etc to flood our West Bengal during festival times. This is a deliberate ploy to unleash disaster…— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) October 3, 2025
এর কিছুক্ষণ পরই মমতা ফের একবার এক্সে একটি পোস্ট করেন ৷ তাতে তিনি আজ ডিভিসির তরফে জল ছাড়ার পরিসংখ্যনও উল্লেখ করেন ৷ তিনি লেখেন, "ডিভিসি কর্তৃক একতরফা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে জল ছাড়ার সর্বশেষ আপডেট- তারা আজ বিকেলের মধ্যে মাইথন এবং পাঞ্চেত বাঁধ ইত্যাদি থেকে 1 লক্ষ 50 হাজার কিউসেক জল ছেড়েছে ৷" এই জল ছাড়ার কারণও উল্লেখ করেছেন মমতা ৷ তিনি লিখছেন, "উৎসবের সময় আমাদের পশ্চিমবঙ্গ যাতে প্লাবিত হয় তাই জল ছাড়া হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন পুজার সমাপ্তি উৎসব ব্যস্ত তখন তাঁদের উপর দুর্যোগ নামিয়ে আনার জন্য এটি একটি ইচ্ছাকৃত চক্রান্ত। যা লজ্জাজনক, অসহনীয়, অগ্রহণযোগ্য! আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই!!"