উত্তরবঙ্গ সফরের আগে রাজবংশী আবেগ ছোঁয়ার চেষ্টা ! পঞ্চানন বর্মার মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা মমতার

উত্তরবঙ্গ সফরের আগে রাজবংশী আবেগ ছোঁয়ার চেষ্টা ! পঞ্চানন বর্মার মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা মমতার
মমতার সোশাল মিডিয়া পোস্টে রাজবংশী-কামতাপুরীদের জন্য সরকারি পদক্ষেপের কথা উল্লেখ ৷ পঞ্চানন বর্মার ভাবনা ও আদর্শকে পাথেয় করার বার্তা ৷
Published : September 9, 2025 at 5:06 PM IST
কলকাতা, 9 সেপ্টেম্বর: দু-দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 2026 বিধানসভা নির্বাচনের আগে মমতার এই সফর শাসকদলের কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ৷ কারণ, উত্তরবঙ্গে নির্বাচনের ফলাফলের অনেকটাই নির্ভর করে এখানকার রাজবংশী ভোটের উপর ৷ আর মঙ্গলবার রাজবংশী সমাজের প্রাণপুরুষ রায়সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা-র মৃত্যুবার্ষিকী ৷ এই আবহে উত্তরবঙ্গ সফরের আগে সোশাল মিডিয়ায় পঞ্চানন বর্মাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
মমতা তাঁর সোশাল মিডিয়া পোস্টে লেখেন, "রাজবংশী সমাজের প্রাণপুরুষ, রায়সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা-র প্রয়াণদিবসে এই প্রবাদপ্রতিম মানুষকে জানাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণাম ৷ আমি মনে করি, এই মহান প্রাণের মৃত্যু নেই। তাঁর ভাবনা ও আদর্শ সারা দেশের মানুষকে আগেও উদ্বুদ্ধ করেছে, এখনও করছে, আগামী দিনেও উদ্বুদ্ধ করবে ৷"
মুখ্যমন্ত্রী এ-ও উল্লেখ করেছেন, পঞ্চানন বর্মার স্মৃতিকে অমর রাখতেই তাঁর নামে কোচবিহারে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ৷ সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস চালু হয়েছে পঞ্চানন বর্মার জন্মস্থান খলিসামারির পবিত্র ভূমিতে ৷ এমনকি তাঁর জন্মবার্ষিকীতে রাজ্য সরকার ছুটিও ঘোষণা করেছে ৷ তাঁর বাড়ি সংস্কার করে তৈরি হয়েছে 'পঞ্চানন বর্মা সংগ্রহশালা ও গবেষণাকেন্দ্র', স্থাপন করা হয়েছে পূর্ণাবয়ব মূর্তিও ৷
মমতার পোস্টে উঠে এসেছে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ও কামতাপুরী সমাজের জন্য রাজ্য সরকারের একাধিক পদক্ষেপের কথাও ৷ মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, রাজবংশী মানুষদের জন্যও আমরা অনেক কিছু করেছি – রাজবংশীকে সরকারি ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, আমরা কামতাপুরী, সাঁওতালী, কুরুখ, কুড়মালী, নেপালী, হিন্দি, উর্দু, রাজবংশী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, তেলুগু ভাষাকেও সরকারি ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছি। সাদরি ভাষার মানোন্নয়নেও আমরা সচেষ্ট হয়েছি ৷"
তিনি লেখেন, "রাজবংশী ডেভেলপমেন্ট বোর্ড, রাজবংশী কালচারাল অ্যাকাডেমি, রাজবংশী ভাষা অ্যাকাডেমি, কামতাপুরী ভাষা অ্যাকাডেমি গঠন করা হয়েছে । প্রায় 200টি রাজবংশী স্কুলকে সরকারি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ৷ রাজ্য পুলিশে 'নারায়ণী' ব্যাটেলিয়ন গঠন (হেডকোয়ার্টার – মেখলীগঞ্জ) করা হয়েছে ৷ বাবুরহাটে মহাবীর চিলা রায়ের 15 ফুট উঁচু ব্রোঞ্জের মূর্তি বসানো হয়েছে ৷ কোচ-কামতাপুরী-রাজবংশী জনসাধারণের ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়ে কোচবিহার শহরটিকে হেরিটেজ শহর হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে ৷"
রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাঁর এই উত্তরবঙ্গ সফরে রাজবংশী-কামতাপুরী সম্প্রদায়ের আবেগকে স্পর্শ করতেই মমতার এই কৌশল ৷ তাঁর উত্তরবঙ্গ সফরেও সেই চেষ্টা করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷