কলকাতা, 31 অগস্ট: শহিদ নুরুল ইসলাম-সহ খাদ্য আন্দোলনের সকল শহিদদের প্রতি তাঁদের প্রয়াণদিবসে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এ প্রসঙ্গে আমলাশোলের ঘটনা টেনে এনে তিনি তোপ দেগেছেন বামেদের দিকে ৷ পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে ফের সরব হয়ে একহাত নিয়েছেন বিজেপিকেও ৷
রবিবার সোশাল মিডিয়ার এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “খাদ্যের অধিকার মানুষের চিরন্তন অধিকার । বিরোধীরা এই অধিকারকে সম্মান দেয়নি, তাই আজও আমার খারাপ লাগে । বামপন্থীরা একসময় আন্দোলনের ভান করলেও সরকারে থেকে মানুষকে অনাহারে মেরেছে । আমরা ভুলিনি আমলাশোলের মতো ঘটনা । আর বিজেপি তো ভাষায়ও মারে, ভাতেও মারে । দিল্লিতে টাকা আটকে রেখে বাংলার মানুষকে উপোস করিয়ে শেষ করতে চাইছে ।” উল্লেখ্য, 2004 সালে ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়ি ব্লকের আমলাশোল গ্রামে অনাহারে বেশ কয়েকজনের মৃত্যুর অভিযোগ আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল রাজনৈতিক মহলে ৷
শহিদ নুরুল ইসলামের পরিবার-সহ খাদ্য আন্দোলনের সকল শহিদের প্রতি আজ তাঁদের প্রয়াণ-দিবসে জানাই আমার বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য।— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) August 31, 2025
বাম ও বিজেপির সমালোচনা করার পাশাপাশি এদিন রাজ্য সরকারের উদ্যোগকে দেশের মডেল হিসাবে তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি জানান, রাজ্যে ‘খাদ্যসাথী’ প্রকল্পের আওতায় 8 কোটি 30 লক্ষ মানুষ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে রেশন পাচ্ছেন । এই প্রকল্পে ইতিমধ্যেই 1 লক্ষ 5 হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে রাজ্যে সরকার ।
এছাড়া ‘দুয়ারে রেশন’ প্রকল্পে গড়ে প্রতি মাসে 7 কোটি 40 লক্ষ মানুষের বাড়ির দরজায় খাদ্যশস্য পৌঁছে যাচ্ছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, এই খাতে ব্যয় হয়েছে 1 হাজার 500 কোটি টাকা । গরিব মানুষের জন্য ‘মা’ প্রকল্পে মাত্র 5 টাকায় দুপুরের খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী ।
মমতা এদিন বলেন, খাদ্যসাথীর জোগান দিতে রাজ্য সরকার এ বছর 56.36 লক্ষ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করেছে, যাতে 17 লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক উপকৃত হয়েছেন । মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, সার্বিক প্রচেষ্টার ফলে 2 কোটিরও বেশি মানুষকে দারিদ্র্যসীমার বাইরে আনতে সক্ষম হয়েছে রাজ্য সরকার । তাঁর কথায়, “আজকের বাংলায় সব মানুষ খাদ্যসুরক্ষিত । গরিবেরা হয় বিনা পয়সায়, নয়তো খুব সস্তায় খাবার পাচ্ছেন ।”
কবি ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ থেকে উদ্ধৃতি টেনে মুখ্যমন্ত্রী এদিন লিখেছেন, “আজ বাংলার মানুষ গর্ব করে বলতে পারেন, তাঁদের সন্তানরা ‘দুধে-ভাতে’ আছে, অন্নাভাব ঘুচেছে ।”
উল্লেখ্য, সম্প্রতি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসেও বাম ও বিজেপিকে একযোগে নিশানা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ভিনরাজ্যে বাংলাভাষীদের হেনস্তা, কেন্দ্রীয় বঞ্চনা-সহ নানা অভিযোগে একহাত নেন বিজেপিকে ৷ তিনি বলেন, তৃণমূলকে শুধু বাম-বিজেপির সঙ্গে লড়াই করতে হয় না, সব শক্তির সঙ্গে লড়তে হয় ৷ এ প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির ভূমিকারও সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷