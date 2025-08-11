ETV Bharat / state

অমর বিপ্লবীকেও টানাটানি করবে ভাষা-সন্ত্রাসীরা ? ক্ষুদিরাম বসুর প্রয়াণ দিবসে বলিউডকে টেনে বার্তা মমতার - KHUDIRAM BOSE DEATH ANNIVERSARY

ক্ষুদিরাম বসুর প্রয়াণ দিবসে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ একইসঙ্গে, বলিউডে বিপ্লবীর নাম বিকৃতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে ভাষা-সন্ত্রাসীদের বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর ৷

ক্ষুদিরাম বসুর প্রয়াণ দিবসে বলিউড প্রসঙ্গ টেনে বার্তা মমতার (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 11, 2025 at 2:14 PM IST

কলকাতা, 11 অগস্ট: আজ শহিদ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর প্রয়াণ দিবস । 1908 সালের এই দিনে মাত্র 18 বছর বয়সে হাসিমুখে ফাঁসিকাঠে ঝুলেছিলেন তিনি । দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য প্রাণ উৎসর্গের এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল । এই দিনটি বাঙালি জাতির জন্য যেমন বেদনার, তেমনই গর্বেরও । স্বাধীন ভারতের প্রতিটি নাগরিকের কাছে এটি এক গভীর তাৎপর্যের দিন । এই বিশেষ দিনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এ প্রসঙ্গে 'কেশরী চ্যাপ্টার 2'-তে এই বিপ্লবীর ভুল নাম ব্যবহারের কথা টেনে এনে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷

সোমবার ক্ষুদিরাম বসুর প্রয়াণ দিবসে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি, হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী ৷ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর প্রয়াণ দিবসে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম ।"

তবে শুধু শ্রদ্ধাজ্ঞাপনেই থেমে থাকেননি মুখ্যমন্ত্রী । ক্ষুদিরামের জীবন ও আত্মত্যাগ নিয়ে সম্প্রতি এক বলিউড ছবিতে বিভ্রান্তিকর তথ্য উপস্থাপিত হওয়ায় তা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশের জন্য এই দিনটিই বেছে নেন মমতা ৷ তাঁর অভিযোগ, 'কেশরী চ্যাপ্টার 2' নামে হিন্দি ফিল্মে ক্ষুদিরাম বসুর পদবি 'সিং' দেখানো হয়েছে এবং তাঁকে পঞ্জাবের ছেলে হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে ।

এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, "স্বাধীনতার জন্য যাঁরা জীবন দিয়েছেন, তাঁদের অপমান করা হচ্ছে কেন ? পথিকৃৎ অমর বিপ্লবী ক্ষুদিরামকে ধরেও টানাটানি করবে ভাষা-সন্ত্রাসীরা ? আমাদের মেদিনীপুরের অদম্য কিশোরকে পঞ্জাবের ছেলে হিসেবে দেখানো অসহ্য !"

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও জানান, তাঁর সরকার সবসময় ক্ষুদিরাম বসুকে দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের প্রতীক হিসেবে শ্রদ্ধা জানিয়েছে । ক্ষুদিরামের জন্মস্মৃতি বিজড়িত মহাবনী ও সংলগ্ন অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য ইতিমধ্যেই ‘মহাবনী ডেভেলপমেন্ট অথরিটি’ গঠন করা হয়েছে । তাঁর উদ্যোগে মহাবনীতে শহিদের মূর্তি স্থাপন, পাঠাগার সংস্কার, নতুন অডিটোরিয়াম ও কনফারেন্স রুম নির্মাণ, মুক্তমঞ্চ তৈরি, দর্শনার্থীদের জন্য আধুনিক কটেজ এবং ঐতিহ্যবাহী ক্ষুদিরাম পার্কের পুনরুজ্জীবন-সহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে । পুরো এলাকাকে আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে ।

তিনি আরও স্মরণ করিয়ে দেন যে, শুধু জন্মস্থান মেদিনীপুরেই নয়, কলকাতাতেও ক্ষুদিরাম বসুর নামে একটি মেট্রো স্টেশনের নামকরণ করা হয়েছে, যা বাঙালির গৌরবের প্রতীক ।

ক্ষুদিরাম বসু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অনন্য নাম । বাল্যবয়সে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি বীরত্বের নজির স্থাপন করেছিলেন । মুজফ্ফরপুরে বিচারপতি কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্যে বোমা নিক্ষেপ মামলায় গ্রেফতার হয়ে মাত্র 18 বছর বয়সে তাঁর ফাঁসি হয় । শতাধিক বছর পরও তাঁর আত্মত্যাগ নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা দিয়ে চলেছে ।

বাংলা ভাষা ও বাঙালির অস্মিতা নিয়ে যখন আন্দোলনে সরব তৃণমূল কংগ্রেস, তখনই বাঙালি শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘ পোস্টে শ্রদ্ধা নিবেদন ও বলিউডে ইতিহাস বিকৃতির প্রতিবাদ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷

