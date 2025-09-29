বৃষ্টির চিন্তা ! পুজোয় বাড়ি থেকে নজরদারি মুখ্যমন্ত্রীর, যোগাযোগ শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে

বৃষ্টির চিন্তা ! পুজোয় বাড়ি থেকে নজরদারি মুখ্যমন্ত্রীর, যোগাযোগ শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে
পুজোর দিনগুলিতে নবান্নে না-গেলেও বাড়ি থেকে নজরদারি চালাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ শহরবাসী যাতে নির্বিঘ্নে পুজো কাটাতে পারেন সেজন্য খোলা কন্ট্রোলরুম ৷
কলকাতা, 29 সেপ্টেম্বর: দুর্গোৎসবের সময়ও রয়েছে বৃষ্টির ভ্রুকুটি ৷ তাই বাড়ি থেকেই আপৎকালীন পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ষষ্ঠী থেকে শুরু করে প্রতিদিন তিনি নিয়মিতভাবে মুখ্যসচিব ও শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন । নবান্নে উপস্থিত না-থাকলেও বাড়ি থেকে রাজ্যের পরিস্থিতি মনিটরিং করছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
গত সপ্তাহে নিম্নচাপের বৃষ্টিতে বিপর্যয় নেমে এসেছিল কলকাতায় । হাওয়া অফিস ইতিমধ্যেই জানিয়েছে, পুজোর মধ্যেও নতুন করে নিম্নচাপ দানা বাঁধতে পারে । নবমীর দিন গঠিত নিম্নচাপের কারণে দশমী ও একাদশীতে ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে । সমুদ্রে উত্তাল অবস্থার পূর্বাভাস থাকায় 1 অক্টোবর বাংলা ও ওড়িশার মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে । এই প্রেক্ষিতেই মুখ্যমন্ত্রী বাড়ি থেকে প্রতিনিয়ত নির্দেশ দিচ্ছেন শীর্ষ আধিকারিকদের, যাতে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য বজায় থাকে ।
প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গাপুজোর জন্য 26 সেপ্টেম্বর থেকে 7 অক্টোবর পর্যন্ত কন্ট্রোলরুম চালু থাকবে । কালীপুজোর (20-24 অক্টোবর) সময় এবং ছটপুজোর (27-28 অক্টোবর) দিনগুলিতেও একইভাবে কন্ট্রোলরুম সচল থাকবে । সচিব পদমর্যাদার একজন আধিকারিক সর্বদা উপস্থিত থাকবেন, সঙ্গে থাকবেন মনিটরিং টিমের আধিকারিকরা । 24 ঘণ্টা নজরদারি চালাতে দু’টি শিফটে ভাগ করে অফিসাররা কাজ করবেন । আবহাওয়া থেকে শুরু করে আইনশৃঙ্খলা - যে কোনও ক্ষেত্রেই এই মনিটরিং সিস্টেম সক্রিয় থাকবে ।
মঙ্গলবারের ভারী বৃষ্টির পর কলকাতার একাধিক এলাকা জলের তলায় চলে গিয়েছিল । তবে কলকাতা পুরসভা ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের যৌথ উদ্যোগে অধিকাংশ জায়গার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয় । বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের এক আধিকারিক বলেন, "যে কোনও বিপর্যয়েই প্রশাসনকে কাঠগড়ায় তোলা হয়, কিন্তু বাস্তবে আমরা আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলাম । সেই প্রস্তুতির জোরেই দ্রুত সাফল্য এসেছে । তবে তার মানে এই নয় যে আমরা আত্মতুষ্ট হব । উৎসবের মরশুমে মানুষের আনন্দ যাতে নির্বিঘ্নে হয়, তার জন্য আমরা ছটপুজো পর্যন্ত সমানভাবে সক্রিয় থাকব ।"
ফলে যখন নবান্নের অধিকাংশ দফতরে ছুটির আমেজ, তখন কন্ট্রোলরুমে পূর্ণ কর্মতৎপরতার ছবি । আর সেই সক্রিয়তার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত মুখ্যমন্ত্রী নিজেও । নিজের বাসভবন থেকেই তিনি প্রতিদিন খোঁজ নিচ্ছেন জেলার পরিস্থিতির, নির্দেশ দিচ্ছেন প্রশাসনিক শীর্ষকর্তাদের ।