নির্ভয়ে কাজ করুন, সরকার আপনার পাশে ! জেলা প্রশাসনকে বার্তা মমতার - MAMATA BANERJEE

জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে পাশে থাকার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 12, 2025 at 7:54 PM IST

2 Min Read

কলকাতা, 12 অগস্ট: একদিকে বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) ইস্যুতে রাজ্য সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সংঘাত চরমে ৷ এই পরিস্থিতিতে নির্দেশ অমান্য করায় মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে দিল্লিতে তলব করেছে কমিশন । এরই মধ্যে জেলা প্রশাসনকে পাশে থাকার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আধিকারিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "ভয় পাওয়ার কিছু নেই, সরকার আপনাদের পাশে রয়েছে ।"

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মুখ্যসচিবের সভাপতিত্বে ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ প্রকল্প ঘিরে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারদের নিয়ে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয় । সেখানে প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে কঠোর নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি প্রকল্পটি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের উপর জোর দিয়ে বলেন, জনগণের সমস্যার দ্রুত সমাধান করতে হবে এবং প্রত্যেক অফিসারকে নিজের দায়িত্ব পালন করতে হবে ।

এই প্রসঙ্গে অসম-সহ অন্যান্য রাজ্য থেকে নোটিশ আসার বিষয়েও তীব্র সমালোচনা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর বক্তব্য, “অন্য রাজ্যগুলি আমাদের কাজে বারবার হস্তক্ষেপ করছে, নোটিশ পাঠিয়ে আপনাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে । ভয় পাবেন না, নির্ভয়ে ভোটার তালিকার কাজ করুন, সরকার আপনাদের পাশে আছে ।” একইসঙ্গে তিনি ডেটা এন্ট্রি অপারেটরদের কাজে বিশেষ নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেন এবং জানান, কোনও ধরনের ভুল বরদাস্ত করা হবে না ।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন মুর্শিদাবাদের বন্যা পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন । সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দ্রুত ত্রাণ ও উদ্ধারকাজে গতি বাড়ানোর নির্দেশ দেন । একইসঙ্গে জানান, প্রচুর পরিযায়ী শ্রমিক রাজ্যে ফিরে আসছেন, তাঁদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে । জেলা প্রশাসনকে তিনি নির্দেশ দেন, শ্রমিকদের সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করাতে সহায়তা করা, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, কৃষক বন্ধু-সহ সব সরকারি প্রকল্পের সুবিধা দেওয়া এবং ‘কর্মশ্রী’ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে ।

এছাড়াও, সম্প্রতি রাজ্যে হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা বৃদ্ধ পাওয়ায় পুলিশ সুপারদের উদ্দেশে কড়া প্রশ্ন ছুঁড়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । সূত্রের খবর, তিনি বলেছেন, “এত খুন হচ্ছে কীভাবে ? থানাগুলো কী করছে ? দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে, শুধু বসে থেকে নির্দেশ দিলেই হবে না ।” আইবি-র কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি ৷ বলেন, “গোয়েন্দা তথ্য সময়মতো কেন পাওয়া যাচ্ছে না ?” পুলিশকে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং অপরাধ দমনে দ্রুত পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ।

