কলকাতা, 15 অগস্ট: 79তম স্বাধীনতা দিবসে রেড রোডের আয়োজন যেন একসঙ্গে দুই রঙে রঙিন - একদিকে দেশপ্রেম ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, অন্যদিকে বাঙালি অস্মিতা ও সূক্ষ্ম রাজনৈতিক বার্তা । প্রতি বছরের মতো এ বছরও পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । পুলিশের কড়া নিরাপত্তায় তিনি প্রথমে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিতে মাল্যদান করেন, তারপর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে আনুষ্ঠানিকতা শুরু করেন ।
অনুষ্ঠানের শুরুতে রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের ছয়জন কর্তা-অধিকর্তাকে তাঁদের কর্মক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের জন্য ‘চিফ মিনিস্টার পুলিশ মেডেল’ প্রদান করেন মুখ্যমন্ত্রী । আইজি (মালদা রেঞ্জ) দীপনারায়ণ গোস্বামী, গৌরব শর্মা, মিরাজ খালিদ ও দেবস্মিতা দাস পান ‘আউটস্ট্যান্ডিং সার্ভিস’ পদক । ঝাড়গ্রামের পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিনহা ও বাঁকুড়ার এসআই ঈশ্বর সোরেনকে দেওয়া হয় ‘কমেন্ডেবল সার্ভিস’ পদক । এরপর রাজ্য পুলিশের বিভিন্ন শাখার কুচকাওয়াজে রেড রোডে মুখর হয়ে ওঠে দেশাত্মবোধের আবহ ।
পুলিশি কুচকাওয়াজ শেষে রাজ্য সরকারের নানা দফতরের ট্যাবলো প্রদর্শন শুরু হয় । সবার আগে ছিল পর্যটন দফতরের দুর্গা-থিম ট্যাবলো, তারপর তথ্য ও সম্প্রচার দফতরের ‘একতাই সম্প্রীতি’ প্রদর্শনী - যেখানে হাতে হাত রেখে হাঁটছেন বিভিন্ন ধর্মের মানুষ । নারীশক্তির সাফল্য তুলে ধরতে কন্যাশ্রী প্রকল্পের প্রদর্শনীর সময় স্পিকারে বেজে ওঠে মুখ্যমন্ত্রীর লেখা ও সুর দেওয়া গান । শ্রম দফতরের পদযাত্রাতেও শোনা যায় তাঁর আরেকটি গান - “বাংলা জিতবে, জিতবে…” - যা রাজনৈতিক ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন ওয়াকিবহাল মহল ।
বাংলা ভাষা ও বিপ্লবীদের অবদানও ছিল এদিনের অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ । বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের পদযাত্রায় দেখা গেল পড়ুয়াদের হাতে বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় বর্ণলিপি লেখা পোস্টার । হিন্দি ও গোর্খা মাধ্যমের স্কুল থেকেও বাংলায় লেখা পোস্টার নিয়ে অংশ নেওয়া হয় । এমনকি, ইংরেজি মাধ্যমের লরেটো হাউসের পদযাত্রাতেও ছিল বাংলায় লেখা বার্তা ।
তবে রাজনৈতিক পারদ চড়ল যুব ও ক্রীড়া দফতরের ট্যাবলোয় । সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর লেখা জনপ্রিয় স্লোগানধর্মী গান 'খেলা হবে'-এর একটি সংস্করণ বাজতে শোনা গেল - 'ত্রিপুরাতেও খেলা হবে, অসমেও খেলা হবে, দিল্লিতেও খেলা হবে, সারা দেশে খেলা হবে ।' স্বাধীনতা দিবসের আবেগমাখা অনুষ্ঠানে এভাবেই দেশপ্রেমের পাশাপাশি উঠে এল রাজ্যের শাসকদলের রাজনৈতিক বার্তা ৷ সম্প্রতি ভিনরাজ্যে বাঙালিকে হেনস্তার অভিযোগের মাঝেই বাংলায় স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজে তুলে ধরা হল বাঙালি পরিচয় ও সংস্কৃতির মর্যাদার দিকটি ৷