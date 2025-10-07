ETV Bharat / state

ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশনে থাকুক বাংলার প্রতিনিধি, দাবি মমতার

মঙ্গলবার দার্জিলিংয়ের দুধিয়ায় ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী৷ আর্থিক সাহায্য তুলে দেন৷ চাকরিরও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি৷

Mamata Banerjee
ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ মঙ্গলবার দার্জিলিংয়ের দুধিয়ায়৷ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 7, 2025 at 4:33 PM IST

2 Min Read
দুধিয়া (দার্জিলিং), 7 অক্টোবর: ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশনে রাখা হোক রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি। মঙ্গলবার ধস কবলিত দুধিয়া এলাকা পরিদর্শন ও সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়বাসীদের সঙ্গে দেখা করার পর এমনটাই দাবি তুললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন তিনি উত্তরবঙ্গের শাখা সচিবালয় উত্তরকন্যা থেকে সড়কপথে সরাসরি দুধিয়া যান। সেখানে ধসে ক্ষতিগ্রস্ত 16টি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাদের হাতে 5 লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ তুলে দেন। এছাড়াও প্রত্যেক পরিবারের একজন সদস্য করে স্পেশাল হোম গার্ডের চাকরি দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশনে থাকুক বাংলার প্রতিনিধি, দাবি মমতার (ইটিভি ভারত)

আগামী 15 দিনের মধ্যে পরিবারের একজন করে সদস্যদের ওই চাকরিতে নিয়োগপত্র দেওয়ার পাশাপাশি দুধিয়াতে বালাসন নদীর উপর অস্থায়ী সেতু 15 দিনের মধ্যে নির্মাণের জন্য নির্দেশ দেন পূর্ত দফতরের আধিকারিকদের। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার, জিটিএ-র চিফ এক্সিকিউটিভ অনীত থাপা, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল, পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ-সহ অন্যান্য পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

Mamata Banerjee
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ মঙ্গলবার দার্জিলিংয়ের দুধিয়ায়৷ (নিজস্ব ছবি)

এদিন মুখ্যমন্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের সঙ্গে দেখা করে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, "আপনাদের কোনও চিন্তা করতে হবে না। সরকারি নথি থেকে বাড়ি-ঘর সব তৈরি করে দেওয়া হবে। নথি ও ক্ষতির পরিমাণ জানতে দুটো আলাদা জায়গায় ক্যাম্প করা হবে। প্রশাসনিক আধিকারিকরা সার্ভে করবেন। পরিবারের সদস্যদের 15 দিনের মধ্যে স্পেশাল হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হবে। তাতে কোনও শিক্ষাগত যোগ্যতার বাধ্যবাকতা নেই। যেসব কৃষি জমি নষ্ট হয়েছে, তা নিয়েও চিন্তা কর‍তে হবে না। সেগুলো সব বিমার আওতায় আনা হবে।"

Mamata Banerjee
ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ মঙ্গলবার দার্জিলিংয়ের দুধিয়ায়৷ (নিজস্ব ছবি)

এরপর মুখ্যমন্ত্রী নদী ও ভৌগোলিক পরিস্থিতি নিয়ে সরব হয়ে বলেন, "আমাদের রাজ্যের আকার নৌকার মতো। যেকারণে নেপাল, ভুটান, সিকিম থেকে নদীর জল আমাদের এখানে ঢুকে বন্যা আর ধস পরিস্থিতির তৈরি করছে। ভুটানে 56টা নদী আছে। তবুও আমরা বলায় চারটি বাঁধ তারা বন্ধ করেছে। সিকিমের সমস্ত জল আমাদের এদিকে আসছে। আমরা সিকিমের বিরুদ্ধে নই। তাদের 14টি ড্যাম রয়েছে তিস্তায়। আরও তিনটে চারটে বানানোর অনুমতি দিয়েছে কেন্দ্র। কেন দিল?’’

Mamata Banerjee
ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ মঙ্গলবার দার্জিলিংয়ের দুধিয়ায়৷ (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা দুটো ড্যাম বানাতে চাইছিলাম তিস্তায়। আমাদের অনুমতি দেওয়া হয়নি। হলদিয়া পোর্ট-সহ অন্যান্য জলবন্দরগুলোতেও একই পরিস্থিতি। আমরা চাই ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশনে আমাদের রাজ্যের প্রতিনিধি রাখা হোক।"

Mamata Banerjee
ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ মঙ্গলবার দার্জিলিংয়ের দুধিয়ায়৷ (নিজস্ব ছবি)

পাশাপাশি পাহাড়ে স্থানীয় প্রশাসনের আধিকারিকদের উদ্দেশ্যে সতর্ক বার্তা দিয়ে বলেন, "পাহাড়ে বহুতল নির্মাণের আগে একশো বার চিন্তা করতে হবে। পাহাড় এখনও কাঁচা রয়েছে। হিমাচল প্রদেশে, উত্তরাখণ্ডের ধস দেখে শিক্ষা নিতে হবে। এখানে বাড়ি করার আগে দেখে নিতে হবে। সব চিন্তা কর‍তে হবে।"

