ETV Bharat / state

পরিযায়ী শ্রমিকদের সম্মানে বিশ্বকর্মা পুজোয় ছুটি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

বুধবার জলপাইগুড়িতে প্রশাসনিক সভা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ সেই সভার মঞ্চ থেকেই তিনি বিশ্বকর্মা পুজোয় ছুটি ঘোষণা করেন৷

HOLIDAY ON VISHWAKARMA PUJA
বিশ্বকর্মা পুজোয় ছুটি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 10, 2025 at 3:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জলপাইগুড়ি, 10 সেপ্টেম্বর: পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে একাধিক ইস্যুতে বারবার সরব হতে দেখা গিয়েছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ এবার পরিযায়ী শ্রমিকদের সম্মানে আরও একটি পদক্ষেপের কথা জানালেন তিনি৷ বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, পরিযায়ী শ্রমিকদের সম্মানে এবার থেকে বিশ্বকর্মা পুজোয় ছুটি থাকবে।

মুখ্যমন্ত্রী এখন তিনদিনের উত্তরবঙ্গ সফরে রয়েছেন৷ বুধবার তাঁর সফরের দ্বিতীয় দিন৷ এদিন তিনি জলপাইগুড়িতে প্রশাসনিক সভা করেন৷ সেই সভার মঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বকর্মা পুজোয় রাজ্য সরকারের তরফে ছুটি দেওয়ার ঘোষণা করেন৷

Mamata Banerjee
জলপাইগুড়ির সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

পাশাপাশি ওই সভার মঞ্চ থেকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী৷ যাঁদের আধার কার্ড নেই, তাঁদের দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে আধার করে দেওয়ার জন্য জেলাশাসককে নির্দেশ দেন তিনি৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে আধার কার্ড করে দিতে বলব জেলাশাসককে৷ না-হলে সমস্যা হবে৷’’

এদিন নিয়োগের পরীক্ষা নিয়েও মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী৷ তিনি বলেন, ‘‘আদালতের রায়ে যেগুলো বন্ধ হয়েছিল, সেই পরীক্ষা নেওয়া শুরু হয়েছে। গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি’র নোটিফিকেশন হয়েছে। বাদ বাকি যা আছে, আইনের বিশেষজ্ঞ যাঁরা আছেন, তাঁরা পরামর্শ নিচ্ছেন। আইনের জটিলতা কেটে গেলেই আমরা চেষ্টা করব সঙ্গে থাকার। সঙ্গে থাকার মানে এর থেকে বেশি আমি বলতে পারি না আইনের ভাষায়।’’

Mamata Banerjee
জলপাইগুড়ির সভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমি এখনও মনে করি শিক্ষক নিয়োগে 35 হাজার পদে আমরা নিয়োগ করেছি। আরও 21 হাজার পদ খালি আছে। এটা হয়ে গেলে বাদ বাকিটা দেখে নেব।’’ এই ইস্যুতে তিনি সরব হন বিরোধীদের বিরুদ্ধে৷ মমতা বলেন, ‘‘করবেন কী! যখনই নিয়োগ করতে যাচ্ছি। পিআইএল করে আটকে দিচ্ছে। কোর্টে গিয়ে আটকাচ্ছো কেন? ছেলেমেয়েদের চাকরির প্রয়োজন নেই! তোমরা কোর্টে যাচ্ছো কেন? চাকরি করতে দেবে না। চাকরি দেবে না। চাকরি খাবে? দেখবে জ্বলবে আর লুচির মতো ফুলবে। বাংলা এসব মানে না।’’

For All Latest Updates

TAGGED:

VISHWAKARMA PUJAMAMATA BANERJEEবিশ্বকর্মা পুজোয় ছুটিপরিযায়ী শ্রমিকHOLIDAY ON VISHWAKARMA PUJA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

রবি'র রাতে ব্লাড মুন, ভারতের আকাশে দীর্ঘক্ষণ দেখা যাবে এই বিরল দৃশ্য

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.