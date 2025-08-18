ETV Bharat / state

পরিযায়ীদের জন্য বড় ঘোষণা মমতার ! 'শ্রমশ্রী' প্রকল্পে মাসে 5 হাজার, রয়েছে আরও সুবিধে - SHRAMASHREE SCHEME

পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে ফিরিয়ে পুনর্বাসনের জন্য 'শ্রমশ্রী' প্রকল্প ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য বড় ঘোষণা মমতার (নিজস্ব চিত্র)
August 18, 2025

কলকাতা, 18 অগস্ট: বিধানসভা নির্বাচনের আগে বড় পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের । নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকের শেষে সোমবার তিনি ঘোষণা করলেন নতুন প্রকল্প ‘শ্রমশ্রী’, যার লক্ষ্য বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের ফিরিয়ে এনে তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা । বাংলাভাষী শ্রমিকরা অন্য রাজ্যে বারবার হেনস্তার শিকার হচ্ছেন, শুধুমাত্র মাতৃভাষায় কথা বলার অপরাধে তাঁদের অপরাধীর তকমা দেওয়া হচ্ছে, এই অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বেলেন, "এই অপমান আর সহ্য করা যাবে না ।"

প্রকল্প অনুযায়ী, যাঁরা বাড়ি ফিরবেন তাঁদের এককালীন 5 হাজার টাকা দেওয়া হবে । পাশাপাশি যতদিন না পর্যন্ত তাঁরা কাজ পাচ্ছেন, ততদিন সর্বাধিক 12 মাস পর্যন্ত প্রতি মাসে 5,000 টাকা করে আর্থিক সাহায্য করা হবে । এর সঙ্গে খাদ্যসাথী ও স্বাস্থ্যসাথী কার্ড, কমিউনিটি কিচেন এবং সন্তানের শিক্ষার জন্য সরকারি স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা থাকবে । মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই প্রায় 2700 পরিবারকে, অর্থাৎ গড়ে 10 হাজার মানুষকে, ফিরিয়ে আনা হয়েছে । এবার বৃহত্তর পরিসরে কাজ করতে তৈরি হচ্ছে 'শ্রমশ্রী পোর্টাল', যেখানে শ্রমিকরা নিজের নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন ।

মমতার কথায়, "অন্ধ্রপ্রদেশে সম্প্রতি এক বাঙালি শ্রমিককে খুন করা হয়েছে । এমনকি তাঁর দেহও পরিবারের হাতে দেওয়া হয়নি । এরকম দুর্ব্যবহার আর চলতে পারে না । বাংলার শ্রমিকরা নিরাপত্তা ও মর্যাদার সঙ্গে কাজ করবেন, সেটাই আমাদের দায়িত্ব ।"

সরকারি হিসাবে, দেশের নানা প্রান্তে এবং বিদেশে মিলিয়ে প্রায় 22 লক্ষ বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক কাজ করেন । তাঁদের অনেকে ফিরতে চাইছেন, কিন্তু জীবিকার নিশ্চয়তা না-থাকায় তা সম্ভব হচ্ছিল না । সেই শূন্যস্থান পূরণ করতেই এই ঘোষণা ।

প্রকল্পের ঘোষণা ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে । একদিকে মুখ্যমন্ত্রী এটিকে মানবাধিকার ও জীবিকা রক্ষার লড়াই বলে তুলে ধরছেন, অন্যদিকে বিরোধীরা প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে, নির্বাচনের মুখে ভোটারদের আকৃষ্ট করতেই কি এই আর্থিক প্রলোভন ? তবে বিরোধীদের বক্তব্যকে আমল না-দিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের এই প্রকল্পের সুবিধে দিতে চাইছে রাজ্য সরকার ।

শ্রমশ্রী প্রকল্পের প্রধান দিকগুলি:

* প্রত্যেক শ্রমিককে ফিরিয়ে আনার পর এককালীন 5,000 টাকা দেওয়া হবে ।

* পুনর্বাসন না-হওয়া পর্যন্ত সর্বাধিক 12 মাসের জন্য প্রতি মাসে আরও 5,000 টাকা ভাতা মিলবে ।

* খাদ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে সস্তায় খাদ্যশস্য ও স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে চিকিৎসার নিশ্চয়তা থাকবে ।

* যাঁরা বাড়িহীন, তাঁদের জন্য কমিউনিটি কিচেন ও থাকার অস্থায়ী ব্যবস্থা করা হবে ।

* বছরের মাঝখানে ফিরেও যাতে সন্তানদের পড়াশোনা থেমে না-যায়, তার জন্য সরকারি স্কুলে বিশেষ ভর্তির সুযোগ থাকবে ।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানান, ইতিমধ্যেই প্রায় 2700 পরিবারকে - অর্থাৎ গড়ে 10 হাজার মানুষকে, বাড়ি ফিরিয়ে আনা হয়েছে । এবার বৃহত্তর পরিসরে কাজ করার জন্য তৈরি হচ্ছে ‘শ্রমশ্রী পোর্টাল’। ওই পোর্টালের মাধ্যমে শ্রমিকরা সরাসরি নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন । এছাড়া স্থানীয় স্তরে চলা ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ শিবিরেও আবেদন জানানো যাবে । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "এই প্রকল্প মানবাধিকারের প্রশ্নে এক অত্যন্ত জরুরি পদক্ষেপ । যাঁরা অবহেলিত, অত্যাচারিত, বিপর্যস্ত তাঁদের পাশে দাঁড়ানোই আমাদের লক্ষ্য ।"

