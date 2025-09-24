বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃতদের পরিবার পিছু 2 লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য ঘোষণা মমতার
এদিন আরও একবার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় সিইএসসি-কে দোষারোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি কর্তৃপক্ষকে মৃতদের পরিবার পিছু পাঁচ লক্ষ টাকা করে দিতে বলেন ৷
Published : September 24, 2025 at 6:39 PM IST
কলকাতা, 24 সেপ্টেম্বর: ভোররাতের ভয়ঙ্কর বৃষ্টির পর দিনভর চলে টানা দুর্যোগ । কলকাতা-সহ পার্শ্ববর্তী জেলাগুলি ডুবে যায় বৃষ্টির জলে । জলমগ্ন রাস্তায় বেরিয়ে ঘটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা । মঙ্গলবার দিনভর শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বিদ্যুতের সংস্পর্শে এসে প্রাণ হারান অন্তত আটজন । গ্রামীণ বাংলায় আরও দু’জনের মৃত্যুর খবর এসেছে । সবমিলিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃতের সংখ্যা 10 । বুধবার ভবানীপুরে একটি দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে গিয়ে মৃতদের পরিবারের জন্য আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।
তিনি বলেন, "যাঁরা মারা গিয়েছেন তাঁদের পরিবারকে রাজ্য সরকারের তরফে দু'লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে । প্রয়োজনে পরিবারের কারওকে হোম গার্ডের চাকরিও দেওয়া হবে । পাশাপাশি আমি সিইএসসি-কে বলেছি প্রত্যেক পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা করে দিতে । মৃত্যুর বিকল্প কোনও ক্ষতিপূরণ হতে পারে না, তবে অন্তত পরিবারের পাশে দাঁড়ানোটা আমাদের দায়িত্ব ।"
মঙ্গলবার জল জমে থাকা শহরের রাস্তায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যে আটজনের মৃত্যু হয় তাঁদের মধ্যে ছিলেন মোমিনপুরের বাসিন্দা এক যুবক এবং বেহালার শুভ প্রামাণিক । বুধবার সকালে তাঁদের বাড়িতে পৌঁছন কলকাতার মেয়র তথা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম । সেখান থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফোনে কথা বলে পাশে থাকার আশ্বাস দেন শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলিকে ।
ঠাকুরপুকুরের মৃত শুভ প্রামাণিকের বয়স মাত্র 24 বছর । মঙ্গলবার সকালে বেহালার পূর্বপাড়া থেকে মতিলাল গুপ্ত রোডের একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজে গিয়েছিলেন তিনি । প্রবল বৃষ্টির মধ্যে অফিসে ঢুকে একটি জেনারেটর সরানোর সময় বিদ্যুতের সংস্পর্শে আসেন । দ্রুত বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন তাঁকে ।
হঠাৎ এভাবে ছেলের মৃত্যুর খবরে ভেঙে পড়েছে প্রামাণিক পরিবার । বুধবার তাঁদের বাড়িতে গিয়ে মেয়র শোক প্রকাশ করেন এবং পরিবারকে অভিযোগ জানানোর পরামর্শ দেন । সেই সময়েই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফোনে মৃতের দাদার সঙ্গে কথা বলে সমবেদনা জানান ও সমস্তরকম সহায়তার আশ্বাস দেন ।
একই দিনে হোসেন শাহ রোডের বাসিন্দা জিতেন্দ্র সিংও বিদ্যুৎস্পৃষ্টের শিকার হন । তাঁর পরিবারেও হাজির হন মেয়র । এখানেও ফিরহাদ হাকিমের ফোন থেকে মৃতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী । দুই পরিবারকেই পাশে থাকার বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সরকার তাঁদের পাশে থাকবে এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে ।
মঙ্গলবারের ভয়াবহ বৃষ্টিতে যাদবপুর, তারাতলা, পার্কসার্কাস, একবালপুর, ভবানীপুর-সহ শহরের বহু জায়গায় হাঁটু থেকে কোমর পর্যন্ত জল জমে গিয়েছিল । সেই জলই পরিণত হয় মৃত্যুফাঁদে । শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে একে একে আটজনের মৃত্যুর খবর আসে । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এজন্য দায়ী করেন সিইএসসি-কে ।
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "কলকাতায় মারা গেছেন আটজন, গ্রামবাংলায় আরও দু'জন । সিইএসসি তাদের দায় অস্বীকার করতে পারে না । আমি সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছি । এটা আমাদের আমলের সমস্যা নয়, ওরা বামফ্রন্টের আমল থেকে বিদ্যুৎ পরিষেবা চালাচ্ছে । তাই দায়িত্ব তাদেরই নিতে হবে ।"
এদিকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে শহরবাসী । প্রশ্ন উঠছে, প্রতি বছর জল জমলেই কেন বিদ্যুতের তার মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয় ? কেন কোনও কার্যকর পদক্ষেপ করে না প্রশাসন ? একইসঙ্গে এই ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী । আদালত এ ব্যাপারে কী নির্দেশ দেয়, এখন সেই দিকে তাকিয়ে রাজ্যবাসী ।