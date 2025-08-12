ETV Bharat / state

রাজ্যে আসছে দুর্গাঙ্গন : সারাবছর দুর্গাপুজোর আবহে মাতবে বাংলা - DURGANGAN

সারাবছরই মানুষ পুজোর স্বাদ পাবেন দুর্গাঙ্গনে ৷ এই পরিকল্পনা পর্যটন ও অর্থনীতিকে নতুন গতি দেবে বলে আশা সরকারের ৷

Durga Idol
বাগবাজারের দুর্গা প্রতিমা (ফাইল ছবি)
কলকাতা, 12 অগস্ট: রাজ্যে শিগগিরই গড়ে উঠতে চলেছে এক অনন্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্র 'দুর্গাঙ্গন' ৷ 21 জুলাই শহিদ দিবসের মঞ্চে প্রথম ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি সেদিন জানিয়েছিলেন, জগন্নাথধামের মতো একটি স্থায়ী দুর্গাঙ্গন তৈরি হবে ৷ যেখানে সারা বছর ধরে দেশ-বিদেশের মানুষ দুর্গাপুজোর আবহ অনুভব করতে পারবেন । এবার সেই স্বপ্নের প্রকল্পের পথে প্রথম বড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার ।

সোমবার নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রকল্পের প্রস্তাব অনুমোদন পেয়েছে । মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানান, এর জন্য একটি ট্রাস্ট গঠন করা হবে ৷ যা দুর্গাঙ্গনের সার্বিক দায়িত্বে থাকবে । ট্রাস্টের সদস্যদের নাম শিগগিরই ঘোষণা করা হবে । প্রকল্প বাস্তবায়নে হিডকো এবং পর্যটন দফতর যৌথভাবে কাজ করবে । যদিও ঠিক কোথায় দুর্গাঙ্গন গড়ে উঠবে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি ৷ তবে প্রশাসনিক মহলের ধারণা, কলকাতা অথবা শহরতলির কোনও জায়গাতেই এই সুবিশাল কাঠামো তৈরি করা হবে । স্থান ও বাজেট নির্ধারণের পর পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রকাশ করা হবে ।

অরূপ বিশ্বাস এদিন বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, রাজ্যে দুর্গাঙ্গন হবে এবং সেটা হচ্ছে । মুখ্যমন্ত্রী যা বলেন তা করেন । এই প্রকল্পের লক্ষ্য শুধু স্থাপত্য নয়, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ এবং বিশ্বমঞ্চে দুর্গাপুজোর মর্যাদা আরও বাড়ানো ।"

দুর্গাপুজো বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব । পালাবদলের পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু রাজ্যের পুজো উদযাপনকে নতুন মাত্রা দেননি, বরং কলকাতা ও জেলার বিভিন্ন স্থানে পুজো কার্নিভালের সূচনা করেছেন ৷ যা ইতিমধ্যেই বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে । 2021 সালে ইউনেস্কো দুর্গাপুজোকে Intangible Cultural Heritage বা অমূর্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দেয় । মন্ত্রীর মতে, এই স্বীকৃতির মর্যাদা রক্ষাতেই মুখ্যমন্ত্রীর এই নতুন পরিকল্পনা ।

সরকারের দাবি, দুর্গাঙ্গন শুধু একটি স্থাপনা নয়—এটি হবে বাঙালির উৎসব, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের স্থায়ী ঠিকানা । রাজ্য সরকারের আশা, এই কেন্দ্র দেশ-বিদেশের পর্যটক টানবে এবং দুর্গাপুজোকে ঘিরে রাজ্যের অর্থনীতি ও পর্যটন শিল্পকে নতুন গতি দেবে ।

এছাড়া সোমবারের মন্ত্রিসভায় আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানান, এক কাঠারও কম জমিতে বাড়ি নির্মাণের অনুমতি দিতে বিশেষ আইন আনা হবে ৷ যাতে গরিব মানুষও নিজেদের পাকাবাড়ির স্বপ্ন পূরণ করতে পারেন । ছোট জমিতে বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে পুরসভা তদন্ত সাপেক্ষে ছাড় দেবে ।

রাজ্যে কর্মসংস্থান বাড়ানোর দিকেও জোর দেওয়া হয়েছে । স্বাস্থ্য দফতরে সর্বাধিক নিয়োগ হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে । মোট 632টি শূন্যপদ পূরণ করা হবে বিভিন্ন দফতরে, যার মধ্যে আইন ও আবাসন দফতরও রয়েছে । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই বারোয়ারী দুর্গাপুজো কমিটিগুলির আর্থিক অনুদান 85 হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে 1 লক্ষ 10 হাজার টাকা করার কথা ঘোষণা করেছেন । এছাড়া বিদ্যুৎ ও দমকল বিভাগ-সহ পুজো কমিটিগুলিকে বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে ।

