কলকাতা, 25 অগস্ট: তফশিলি জাতি ও উপজাতির উন্নয়ন অ্যাডভাইসরি কাউন্সিল নিয়ে বৈঠকে রাজ্য সরকারের দেওয়া সার্টিফিকেট প্রাপকদের তালিকায় ভুলভ্রান্তি নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । সোমবার নবান্নে ওই বৈঠক হয় ৷
সম্প্রতি ওবিসি সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষেত্রে জালিয়াতি নিয়ে সরকারি আধিকারিকদের একাংশের জড়িত থাকার বিষয়টি নবান্নের নজরে এসেছিল । তারপরই এই নিয়ে কড়া পদক্ষেপ করে নবান্ন । এবার এসসি-এসটি সার্টিফিকেটের দেওয়ার ক্ষেত্রেও এদিনের বৈঠকে অনিয়মের অভিযোগ ওঠে ।
নবান্ন সূত্রে খবর, এমন অভিযোগ তুলেছেন বৈঠকে উপস্থিত নেতা ও মন্ত্রীরা । রাজ্যের এক মন্ত্রী এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে এই বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ জানান এবং একটি চিঠিও তাঁর হাতে তুলে দেন । আর মুখ্যমন্ত্রী তাতে উষ্মা প্রকাশ করেন । এবং বিষয়টি নিয়ে যে অনিয়মের অভিযোগ উঠছে, তা খতিয়ে দেখার জন্য মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে দায়িত্ব দেন । মুখ্যমন্ত্রীও জানান, এই সংক্রান্ত অভিযোগ তিনিও পেয়েছেন । তিনি এই নিয়ে বিভিন্ন জেলার জেলাশাসকদের সতর্ক করার নির্দেশ দেন ।
সাম্প্রতিক অতীতে ঝাড়গ্রামে অভিযোগ উঠেছিল সাঁওতালি ভাষায় পড়াশোনা করা সত্ত্বেও পরীক্ষায় অন্য ভাষায় প্রশ্ন এসেছে । ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভও তৈরি হয়েছিল । সূত্রের খবর, এদিন এই বিষয়টি নিয়েও উষ্মা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার সাঁওতালি ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে । রাজ্যে ইতিমধ্যেই সাঁওতালি ভাষাতে পড়াশোনাও শুরু হয়েছে । তা সত্ত্বেও এই ঘটনা কেন ঘটল ? তিনি মুখ্যসচিবকে এই বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বলেছেন ।
গত জুলাই মাসে হওয়া শেষ বৈঠকে আদিবাসীদের জমি দখল সংক্রান্ত বিষয়ে চারমন্ত্রীকে নিয়ে একটি হাই পাওয়ার কমিটি করে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী । এদিনের বৈঠকেও এই চারমন্ত্রীকে আরও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি । সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী এদিন এই বৈঠকে জানিয়েছেন যে এখনও আদিবাসী অধ্যুষিত বিভিন্ন জেলায় আদিবাসীদের জমি দখল করে নেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে । রাজ্য সরকার আদিবাসীদের জমির তাদের হাতে দিয়ে তাদের জীবন জীবিকাকে সুরক্ষিত করতে চেয়েছে । তাই এই বিষয়টির পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে ।
এই জন্যই রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, বুলুচিক বড়াইক, সন্ধ্যারানি টুডু, জ্যোৎস্না মান্ডিদের আরও সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি । একই সঙ্গে তাঁর নির্দেশ, আদিবাসী অধ্যুষিত জেলাগুলিতে সরকারি প্রকল্পগুলির প্রচার আরও ব্যাপকভাবে করতে হবে । যাতে তৃণমূলস্তরে থাকা সাধারণ মানুষ এই সুবিধার লাভ নিতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে । আদিবাসী সংস্কৃতি, সাহিত্য ও চিন্তাধারার প্রচার এবং প্রসারের উপর জোর দিতে হবে ।
এদিনের এই বৈঠকে উত্তরবঙ্গের চা-বাগানের চা-শ্রমিকদের পাট্টা যাতে ঠিকমতো দেওয়া যায়, তার জন্য সক্রিয় হতে বলেছেন তিনি । একই সঙ্গে এই বৈঠকে উপস্থিত উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধিরা মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন । উত্তরের চা-বাগানের শ্রমিকদের এবার পুজোর অনেক আগেই সুষ্ঠুভাবে বোনাস দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভবপর হয়েছে । এর জন্য মুখ্যমন্ত্রী ধন্যবাদ জানান ।
প্রসঙ্গত এদিন এই কমিটির বৈঠকে প্রধান বিরোধী দল বিজেপির প্রতিনিধিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল । তবে বিজেপির তরফ থেকে কোনও প্রতিনিধি বৈঠকে উপস্থিত হননি । মোট 15 জনের কমিটি 11 জন সোমবারের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ।
সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতি নিয়ে বৈঠকে জানিয়েছেন, তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের উন্নয়নে রাজনীতি কোনও বাধা হোক তিনি চান না। সেই কারণেই খোলা মনে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল । কিন্তু কোনও রাজনৈতিক দল যদি বৈঠকে যোগ না-দেয় এক্ষেত্রে তো সরকারের কিছু করার থাকে না ।
অন্যদিকে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপির তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এদিনের বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও, অ্যাজেন্ডা সম্পর্কে কিছুই জানানো হয়নি । ফলে তাদের পক্ষে এই বৈঠকে উপস্থিত থাকা সম্ভব হয়নি ।