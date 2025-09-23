ফরাক্কায় ড্রেজিং না-হওয়ায় জলমগ্ন কলকাতা ! ডিভিসি-কে নিশানা করে দাবি মমতার

ফরাক্কায় ড্রেজিং না-হওয়ায় জলমগ্ন কলকাতা ! ডিভিসি-কে নিশানা করে দাবি মমতার
ডিভিসি-র কারণে হুগলি নদীর জল ধারণের ক্ষমতা কমেছে বলে অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর ৷ অতিবৃষ্টিতে কলকাতার বিপর্যয়ে বিরোধীদের বিরুদ্ধে রাজনীতির অভিযোগ মমতার ৷
Published : September 23, 2025 at 8:31 PM IST
কলকাতা, 23 সেপ্টেম্বর: রাতভর প্রবল বৃষ্টির পর বিপর্যস্ত পরিস্থিতি শহর কলকাতার ৷ আর এই পরিস্থিতির জন্য দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন বা ডিভিসি-কে দায়ী করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁর দাবি, ডিভিসি ফরাক্কায় দীর্ঘদিন ড্রেজিং না-করার কারণেই নাকি হুগলি নদীতে পলি জমেছে ৷ আর সেই কারণেই, সোমবার রাত থেকে হওয়া টানা বৃষ্টিতে কলকাতা শহর জলমগ্ন হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন মমতা ৷
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ফরাক্কার জল বাংলাদেশকে দেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু, ড্রেজিং হয়নি ৷ নদীতে পলি জমতে-জমতে গঙ্গা ভরে গিয়েছে ৷ ফলে অতিরিক্ত জল নামার জায়গা নেই ৷ বাংলার জল আমরা সামলাতে পারি, কিন্তু বিহার-উত্তরপ্রদেশের জলও সামলাতে হচ্ছে ৷ এর জন্য কোনও অর্থ বরাদ্দ করেনি কেন্দ্র ৷ এত বড় সমস্যা কেন্দ্রের অবহেলার ফল ৷"
মমতার বক্তব্য, "এমন বৃষ্টি 1978 সালের পর হয়নি ৷ প্রকৃতির বাঁধ ভেঙে গিয়েছে, মেঘ ফেটে অঝোরে বৃষ্টি নামছে ৷ কলকাতা, হাওড়া, হুগলির মতো জেলাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ বিশেষ করে কলকাতায় পরিস্থিতি ভয়াবহ ৷ মহালয়ার হাই টাইডের প্রভাবের কারণে শহরের জটিলতা আরও বেড়েছে ৷"
মমতা অভিযোগ করেছেন, "প্রতিবছর ডিভিসির জল ছেড়ে দেওয়ার কারণে দক্ষিণবঙ্গ প্লাবিত হয় ৷ ডিভিসি তো 15 বছর ধরে ড্রেজিং করছে না ৷ নদীর জলধারণ ক্ষমতা একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে ৷ তাই জল নামছে না ৷ এই দায় কেন্দ্রের ৷ আমরা চাইলে সামলাতে পারি ৷ কিন্তু, বাইরের জল সামলানো আমাদের কাজ নয় ৷"
পাশাপাশি, বিরোধীদের বিরুদ্ধে দুর্যোগের সময় রাজনীতির অভিযোগ করেছেন মমতা ৷ তাঁর কথায়, "এমন ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর বদলে কেউ-কেউ রাজনীতি করছে ৷ টুইট করে কটাক্ষ করছে ৷ আমি তাঁদের বলব - দুর্যোগকে নিয়ে রাজনীতি করবেন না ৷ মানুষের মৃত্যু নিয়ে বিদ্রূপ লজ্জাজনক ৷ উত্তরাখণ্ডে, দিল্লিতে বা উত্তরপ্রদেশে যখন দুর্যোগ হয়েছিল, আমরা কিন্তু একটাও কথা বলিনি ৷ কিন্তু, বাংলার বিপদে কেউ-কেউ রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছে ৷ এ একেবারেই অমানবিক ৷"
পাশাপাশি, এ দিন কলকাতার মেট্রোর কাজকেও এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী করেছেন মমতা ৷ তাঁর দাবি, "মেট্রোর কাজের জন্য নালা-নিকাশি পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ নিউটাউন-রাজারহাট এলাকায় পরিস্থিতি মারাত্মক ৷ আমি মেট্রো কর্তৃপক্ষকে বলব, যত নির্মাণসামগ্রী পড়ে আছে, তা পরিষ্কার করুন, যাতে নিকাশির কাজ স্বাভাবিক হয় ৷"
বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায়ও সিইএসসি-র বিরদ্ধে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর কথায়, "কলকাতায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আটজন এবং জেলায় দুইজন মারা গিয়েছেন ৷ এর মধ্যে একজন সিকিউরিটি গার্ডও আছেন ৷ এই বিপর্যয়ে মৃতদের পরিবারকে সরকারকে কাজের ব্যবস্থা করে দিতে হবে ৷ তবে, সিইএসসি দায় এড়াতে পারে না ৷ অন্তত পাঁচ লক্ষ টাকা করে পরিবারগুলিকে সাহায্য করা উচিত ৷"