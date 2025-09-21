মহালয়ায় শুভেচ্ছা মমতা-অভিষেকের, প্রকাশিত মুখ্যমন্ত্রীর লেখা ও সুরে গান
নিজের লেখা ও সুরে একটি নতুন গান প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী । গানটি গেয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ।
কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: শারদোৎসবের সূচনা চিহ্নিত করল মহালয়া । দেবীপক্ষের প্রথম প্রভাতে গঙ্গার ঘাট জুড়ে প্রতিধ্বনিত হয়েছে চণ্ডীপাঠ, তর্পণ ও শঙ্খধ্বনি । চারদিকে শুরু হয়েছে উৎসবের আমেজ । এই আবহে বাংলার মানুষের উদ্দেশে শুভেচ্ছা বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ একইসঙ্গে এদিন নিজের লেখা ও সুরে একটি গান প্রকাশ করেছেন তৃণমূল নেত্রী ৷
শনিবার সকালে সামাজিক মাধ্যমে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "মহালয়া হল আলো অন্ধকারের জয়ের প্রতীক । এই পবিত্র দিনে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই সকলকে । দেবীপক্ষের সূচনালগ্নে মা দুর্গা আমাদের জীবনে সাহস, মমতা এবং আশার আলো জাগিয়ে তুলুন । এই উৎসবকাল হোক ঐক্যের শক্তি আর একসঙ্গে উদ্যাপনের আনন্দের প্রতীক ।" বাংলা ভাষায় তিনি যোগ করেছেন, "জাগো দুর্গা, জাগো দশপ্রহরণধারিণী ।" তর্পণ, আবাহন ও আগমনের আবহে সকলকে মহালয়ার শুভেচ্ছা জানান তিনি ।
অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও মহালয়া উপলক্ষে আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন । তিনি সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, "তর্পণে, আগমনে ও আবাহনে সকলকে জানাই মহালয়ার শুভকামনা ।" শুধু বার্তাই নয়, এই বিশেষ দিনে তিনি নিজের লেখা ও সুর করা একটি নতুন গানও প্রকাশ করেছেন । দু’মিনিট চল্লিশ সেকেন্ডের সেই গান গেয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ।
আজ মহালয়ার দিনেই মুখ্যমন্ত্রী একাধিক পুজার উদ্বোধন করবেন । গত কয়েক বছর ধরেই মহালয়ার আগে বা ওই দিনেই শহরের নানা পুজো মণ্ডপের প্রদীপ জ্বালান তিনি । এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না । একইসঙ্গে আজই সূচনা হবে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপত্রের উৎসব সংখ্যার । এই বিশেষ প্রকাশনায় যেমন রাজনীতির নানা দিক উঠে আসবে, তেমনই থাকবে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ছোঁয়া । উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই সংখ্যার সঙ্গে প্রকাশিত হবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা সতেরোটি গানের অ্যালবাম ।
অভিষেকের শুভেচ্ছা বার্তা, মুখ্যমন্ত্রীর নতুন গান এবং মুখপত্রের উৎসব সংখ্যার সূচনা - সবমিলিয়ে মহালয়ার প্রভাতে উৎসবের আমেজে রাজ্যের শাসকদল ৷ শারদোৎসবকে ঘিরে সাধারণ মানুষ যেমন ভিড় জমাচ্ছেন মণ্ডপ ও বাজারে, তেমনই রাজনৈতিক মহলেও তৈরি হয়েছে উৎসবমুখর আবহ ।