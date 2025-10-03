ETV Bharat / state

সিঁদুরের অর্থ সম্মান, বললেন মল্লিকা; বিজয়াদশমীতে দুর্গাপুরে পাওলি

দুর্গাপুরের মার্কনী দক্ষিণপল্লি সর্বজনীন দুর্গোৎসবের সিঁদুর খেলায় মাতলেন পাওলি দাম ৷ বিয়ের পর প্রথম সিঁদুর খেলায় স্বামীকে নিয়ে হাজির হলেন মল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (রায়) ৷

সিঁদুর খেলায় মাতলেন অভিনেত্রীরা (নিজস্ব চিত্র)
দুর্গাপুর, 3 অক্টোবর: দশমীতে মা দুর্গাকে বরণ করে সিঁদুর খেলায় মাতলেন মহিলারা ৷ রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ একই ছবি ৷ মণ্ডপে মণ্ডপে ভিড় জমাতে দেখা গিয়েছে সেলিব্রিটিদেরও ৷ এবার কলকাতা নয়, দুর্গাপুরে সিঁদুর খেলায় মাতলেন অভিনেত্রী পাওলি দাম ৷ তাঁর মতে, পুজোজুড়ে বৃষ্টি থাকলেও তাতে এতটুকুও হারিয়ে যায়নি মানুষের স্পিরিট ৷ অপরদিকে, বিয়ের পর প্রথম সিঁদুর খেলায় সামিল হয়ে অভিনেত্রী মল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (রায়) বললেন, এবারের পুজোটা তাঁর কাছে স্পেশাল ৷

বিজয়া দশমীতে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে হাজরা পার্কে সিঁদুর খেলতে এসেছিলেন মল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (রায়) । তাঁর কাছে এবারের পুজোটা একটু বেশিই স্পেশাল, তা পুজোর আগেই ইটিভি ভারতকে জানিয়েছিলেন অভিনেত্রী । বলেছিলেন, শাঁখা, পলা, সিঁদুর তাঁর কাছে খুব দামি । এবার পুজোয় সেগুলো সবই আছে তাঁর সঙ্গে । তাই এবারের পুজোটা তাঁর কাছে খুব স্পেশাল, খুব দামি । আর এদিন সিঁদুর খেলার পর মল্লিকা ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে বলেন, "আমার কাছে সিঁদুর মানে সম্মান ।"

সিঁদুর খেলায় মাতলেন অভিনেত্রীরা (নিজস্ব ভিডিয়ো)

তিনি আরও বলেন, "আমি প্রত্যেক বছরই হাজরা পার্কে এসে বরণ করি । তবে, এ বছরটায় অন্য অনুভূতি কাজ করছে । বরকে নিয়ে এসেছি । এবার তাই অন্যরকমের অনুভূতি ।" মল্লিকার চিকিৎসক স্বামী ডা. রুদ্রজিৎ রায় বলেন, "অন্য অনুভূতি তো বটেই । গতবারও এসেছিলাম । ভাবছিলাম কবে এভাবে আসব দু'জনে । আজ সেই ভাবনা সফল । আমরা দু'জনে একসঙ্গে আজ এখানে সিঁদুর খেলায় ।"

মল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্বামী রুদ্রজিৎ রায় (নিজস্ব চিত্র)

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের 25 জানুয়ারি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন মল্লিকা এবং রুদ্রজিৎ । মা মল্লিকাকে নতুন জীবন গুছিয়ে দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন মল্লিকার 17 বছরের মেয়ে গরিমা । তাঁকে নিয়ে মল্লিকা, রুদ্রজিতের এখন সাজানো গোছানো সংসার ।

সিঁদুর খেলায় মাতলেন পাওলি দাম (নিজস্ব চিত্র)

মল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা টেলিভিশনের জনপ্রিয় এবং ব্যস্ত অভিনেত্রী । নেগেটিভ এবং পজিটিভ দুই ধরনের চরিত্রেই সমান সাবলীল তিনি । 'দুই শালিক', 'গীতা এলএলবি', 'তুঁতে', 'সাহেবের চিঠি', 'বুলেট সরোজিনী'-সহ একাধিক ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন । 'পূর্ব পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর আসবেই', 'সাদা রঙের পৃথিবী' ছবিতেও তাঁর অভিনয় সাড়া ফেলেছে ।

দুর্গাপুরে পাওলি (নিজস্ব চিত্র)

এদিকে, দশমীতে দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপের মার্কনী দক্ষিণপল্লি সর্বজনীন দুর্গোৎসবের দশমীর পালনের আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী পাওলি দাম । লাল পাড় সাদা শাড়ি পরা কয়েকশো মহিলার সঙ্গে ডান্ডিয়া নাচ ও সিঁদুর খেলায় মেতে উঠলেন । একে-অপরকে সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে তিনি মিশে গেলেন স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে ৷

পাওলি বলেন, "আমার আজ দারুণ লাগল । এতদিন পর্যন্ত বিজয়াতে এই সিঁদুর খেলায় আমি আমার পরিবারের সঙ্গে কাটিয়েছি । কিন্তু আজকে আমি যখন দুর্গাপুরে এলাম, কয়েকশো মহিলা লাল পাড় সাদা শাড়ি পরে শঙ্খ বাজিয়ে, উলুধ্বনি দিয়ে যখন আমাকে বরণ করল, আমি তাতে অভিভূত । কলকাতা থেকে এত দূরে জীবনে প্রথম সিঁদুর খেলায় অংশ নিলাম । পুজোর সময় বৃষ্টি হয়েছে । গত বাইশে সেপ্টেম্বর থেকে বৃষ্টি হচ্ছে । অষ্টমীর দিনও প্রবল বৃষ্টি হয়েছে । বৃষ্টি যেন কোথাও ভালোলাগা বা ভালোবাসার বার্তাও বয়ে নিয়ে আসে । গত 23 তারিখের বৃষ্টিতে অনেক জায়গায় অনেকে অনেক কিছু হারিয়েছেন । কিন্তু পুজোর যে স্পিরিট সেটা কিন্তু বাংলার মানুষ হারাননি ৷"

নিজের পরবর্তী কাজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে অভিনেত্রী বলেন, "আগামী 7 তারিখ আমার অভিনীত ছবি লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল মুক্তি পাবে । আগামী বছর মুক্তি পাবে বিবি পায়রা । আমি কাজের ক্ষেত্রে বরাবরই সিলেক্টিভ । কারণ যে কাজটা আমার মন থেকে না চাইবে, সেটা আমি করব না ।"

সবশেষে পাওলি বলেন, "আজকে দুর্গাপুর থেকে ফিরে যাওয়ার পর বিষাদের সুর বাজবে আমার মনেও । আমার মনও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে ।"

