সিঁদুরের অর্থ সম্মান, বললেন মল্লিকা; বিজয়াদশমীতে দুর্গাপুরে পাওলি

সিঁদুরের অর্থ সম্মান, বললেন মল্লিকা; বিজয়াদশমীতে দুর্গাপুরে পাওলি
দুর্গাপুরের মার্কনী দক্ষিণপল্লি সর্বজনীন দুর্গোৎসবের সিঁদুর খেলায় মাতলেন পাওলি দাম ৷ বিয়ের পর প্রথম সিঁদুর খেলায় স্বামীকে নিয়ে হাজির হলেন মল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (রায়) ৷
Published : October 3, 2025 at 2:54 PM IST
দুর্গাপুর, 3 অক্টোবর: দশমীতে মা দুর্গাকে বরণ করে সিঁদুর খেলায় মাতলেন মহিলারা ৷ রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ একই ছবি ৷ মণ্ডপে মণ্ডপে ভিড় জমাতে দেখা গিয়েছে সেলিব্রিটিদেরও ৷ এবার কলকাতা নয়, দুর্গাপুরে সিঁদুর খেলায় মাতলেন অভিনেত্রী পাওলি দাম ৷ তাঁর মতে, পুজোজুড়ে বৃষ্টি থাকলেও তাতে এতটুকুও হারিয়ে যায়নি মানুষের স্পিরিট ৷ অপরদিকে, বিয়ের পর প্রথম সিঁদুর খেলায় সামিল হয়ে অভিনেত্রী মল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (রায়) বললেন, এবারের পুজোটা তাঁর কাছে স্পেশাল ৷
বিজয়া দশমীতে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে হাজরা পার্কে সিঁদুর খেলতে এসেছিলেন মল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (রায়) । তাঁর কাছে এবারের পুজোটা একটু বেশিই স্পেশাল, তা পুজোর আগেই ইটিভি ভারতকে জানিয়েছিলেন অভিনেত্রী । বলেছিলেন, শাঁখা, পলা, সিঁদুর তাঁর কাছে খুব দামি । এবার পুজোয় সেগুলো সবই আছে তাঁর সঙ্গে । তাই এবারের পুজোটা তাঁর কাছে খুব স্পেশাল, খুব দামি । আর এদিন সিঁদুর খেলার পর মল্লিকা ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে বলেন, "আমার কাছে সিঁদুর মানে সম্মান ।"
তিনি আরও বলেন, "আমি প্রত্যেক বছরই হাজরা পার্কে এসে বরণ করি । তবে, এ বছরটায় অন্য অনুভূতি কাজ করছে । বরকে নিয়ে এসেছি । এবার তাই অন্যরকমের অনুভূতি ।" মল্লিকার চিকিৎসক স্বামী ডা. রুদ্রজিৎ রায় বলেন, "অন্য অনুভূতি তো বটেই । গতবারও এসেছিলাম । ভাবছিলাম কবে এভাবে আসব দু'জনে । আজ সেই ভাবনা সফল । আমরা দু'জনে একসঙ্গে আজ এখানে সিঁদুর খেলায় ।"
প্রসঙ্গত, চলতি বছরের 25 জানুয়ারি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন মল্লিকা এবং রুদ্রজিৎ । মা মল্লিকাকে নতুন জীবন গুছিয়ে দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন মল্লিকার 17 বছরের মেয়ে গরিমা । তাঁকে নিয়ে মল্লিকা, রুদ্রজিতের এখন সাজানো গোছানো সংসার ।
মল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা টেলিভিশনের জনপ্রিয় এবং ব্যস্ত অভিনেত্রী । নেগেটিভ এবং পজিটিভ দুই ধরনের চরিত্রেই সমান সাবলীল তিনি । 'দুই শালিক', 'গীতা এলএলবি', 'তুঁতে', 'সাহেবের চিঠি', 'বুলেট সরোজিনী'-সহ একাধিক ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন । 'পূর্ব পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর আসবেই', 'সাদা রঙের পৃথিবী' ছবিতেও তাঁর অভিনয় সাড়া ফেলেছে ।
এদিকে, দশমীতে দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপের মার্কনী দক্ষিণপল্লি সর্বজনীন দুর্গোৎসবের দশমীর পালনের আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী পাওলি দাম । লাল পাড় সাদা শাড়ি পরা কয়েকশো মহিলার সঙ্গে ডান্ডিয়া নাচ ও সিঁদুর খেলায় মেতে উঠলেন । একে-অপরকে সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে তিনি মিশে গেলেন স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে ৷
পাওলি বলেন, "আমার আজ দারুণ লাগল । এতদিন পর্যন্ত বিজয়াতে এই সিঁদুর খেলায় আমি আমার পরিবারের সঙ্গে কাটিয়েছি । কিন্তু আজকে আমি যখন দুর্গাপুরে এলাম, কয়েকশো মহিলা লাল পাড় সাদা শাড়ি পরে শঙ্খ বাজিয়ে, উলুধ্বনি দিয়ে যখন আমাকে বরণ করল, আমি তাতে অভিভূত । কলকাতা থেকে এত দূরে জীবনে প্রথম সিঁদুর খেলায় অংশ নিলাম । পুজোর সময় বৃষ্টি হয়েছে । গত বাইশে সেপ্টেম্বর থেকে বৃষ্টি হচ্ছে । অষ্টমীর দিনও প্রবল বৃষ্টি হয়েছে । বৃষ্টি যেন কোথাও ভালোলাগা বা ভালোবাসার বার্তাও বয়ে নিয়ে আসে । গত 23 তারিখের বৃষ্টিতে অনেক জায়গায় অনেকে অনেক কিছু হারিয়েছেন । কিন্তু পুজোর যে স্পিরিট সেটা কিন্তু বাংলার মানুষ হারাননি ৷"
নিজের পরবর্তী কাজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে অভিনেত্রী বলেন, "আগামী 7 তারিখ আমার অভিনীত ছবি লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল মুক্তি পাবে । আগামী বছর মুক্তি পাবে বিবি পায়রা । আমি কাজের ক্ষেত্রে বরাবরই সিলেক্টিভ । কারণ যে কাজটা আমার মন থেকে না চাইবে, সেটা আমি করব না ।"
সবশেষে পাওলি বলেন, "আজকে দুর্গাপুর থেকে ফিরে যাওয়ার পর বিষাদের সুর বাজবে আমার মনেও । আমার মনও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে ।"