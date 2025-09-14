ETV Bharat / state

আরজি করের ছাত্রীর মৃত্যুতে ধৃত প্রেমিক, বিয়ে-গর্ভপাত করানোর দাবি অস্বীকার

তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে আরজি করের ওই ছাত্রী একাধিকবার মালদায় এসেছেন ৷ প্রতিবারই তিনি মালদা মেডিক্যালের হস্টেলে রাত্রিবাস করেছেন ৷

RG Kar student death
আরজি করের ছাত্রীর মৃত্যুতে ধৃত প্রেমিক (নিজস্ব ছবি)
মালদা, 14 সেপ্টেম্বর: আরজি করের চিকিৎসক ছাত্রী অনিন্দিতা সোরেনের মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার প্রেমিক ৷ ধৃতের নাম উজ্জ্বল সোরেন ৷ তিনি মালদা মেডিক্যালের ছাত্র ৷ ধৃতের দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ করা হয়েছে ৷ তিনি 24 বছর বয়সিকে খুনের সঙ্গে কোনওভাবেই জড়িত নন ৷ প্রেমিকার গর্ভপাত করানোর দাবি অস্বীকার তাঁর ৷

এই মৃত্যুর ঘটনায় শনিবার অনিন্দিতার মা আলপনা টুডু মালদার ইংরেজবাজার থানায় মেয়ের প্রেমিক তথা মালদা মেডিক্যালের ছাত্র উজ্জ্বল সোরেনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন ৷ তাঁর অভিযোগ পেয়েই তৎপর হয় পুলিশ ৷ রাতেই মেডিক্যালের হস্টেল থেকে আটকের পর রবিবার ভোর তিনটে নাগাদ উজ্জ্বলকে গ্রেফতার করা হয় ৷

RG Kar student death
অনিন্দিতা সোরেনের সঙ্গে প্রেমিক উজ্জ্বল সোরেন (নিজস্ব ছবি)

পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব বলেন, "গতকালই মৃত যুবতীর দেহের ময়নাতদন্ত করানো হয়েছে ৷ তবে তার রিপোর্ট না আসায় মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও সঠিকভাবে জানা যায়নি ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে গোটা ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ ধৃতকে আজ জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে ৷"

সাতদিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে উজ্জ্বলকে রবিবার আদালতে পেশ করা হলে ধৃতের ছ'দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন মালদা জেলা আদালতের মুখ্য দায়রা বিচারক ৷ এই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশের সামনে উঠে এসেছে একাধিক প্রশ্ন ৷ তা নিয়ে মালদা মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষের দিকেও আঙুল উঠতে শুরু করেছে ৷

শনিবার সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে মৃতের মা আলপনা টুডু দাবি করেছিলেন, মাসখানেক আগে তিনি জানতে পারেন তাঁর মেয়ে অনিন্দিতা এক মাসের অন্তঃসত্ত্বা ৷ অনিন্দিতা মালদা মেডিক্যালের ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র উজ্জ্বল সোরেনের সঙ্গে প্রেম করতেন ৷ উজ্জ্বল জোর করে একটি মন্দিরে অনিন্দিতাকে বিয়েও করেন ৷ দু'জনের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক হয়েছিল ৷ অনিন্দিতার গর্ভবতী হওয়ার খবর পাওয়ার পর থেকে উজ্জ্বল তাঁর সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতে শুরু করেন ৷ গত সোমবার উজ্জ্বল ফোন করে অনিন্দিতাকে ডেকে পাঠান ৷ সোমবার মেয়ে মালদায় ছিলেন ৷ তারপর অনিন্দিতা আর বাড়ি ফেরেননি ৷

আলপনা আরও দাবি করেন, তিনি ফোন করলে অনিন্দিতা জানান যে সে মালদাতেই আছেন ৷ আলপনা ছেলেটিকে ফোন করে জিজ্ঞেস করেন, তিনি কেন অনিন্দিতাকে বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছে না ৷ কিন্তু উজ্জ্বল তাঁর প্রশ্ন এড়িয়ে যান ৷ ওদের দু'জনের মধ্যে ঝগড়া হয়েছিল ৷ আর তার জেরেই ছেলেটি অনিন্দিতাকে জোর করে ট্যাবলেট খাইয়ে দিয়েছে ৷ তাতেই অনিন্দিতার মৃত্যু হয় ৷ অভিযোগ, উজ্জ্বল অনিন্দিতাকে ভুল বুঝিয়ে কলকাতার ভবানীপুরে একটি নার্সিং হোমে নিয়ে যান ৷ সেখানে মেয়ের গর্ভপাত করান ৷ তারপর থেকে উজ্জ্বল অনিন্দিতার সঙ্গে আরও দূরত্ব বাড়াতে শুরু করেন ৷ শেষ পর্যন্ত অনিন্দিতার এই পরিণতি হয় ৷

অনিন্দিতার মায়ের অভিযোগ পেয়েই তদন্তে নামে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ ৷ উজ্জ্বলের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয় ৷ অবশেষে রাত একটা নাগাদ মালদা মেডিক্যালের হস্টেল থেকে তাঁকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় ইংরেজবাজার থানায় ৷ শুরু হয় দফায় দফায় জেরা ৷ তখনই বেরিয়ে আসে, তাঁর বাড়ি পুরুলিয়ায় নয় (আলপনা টুডু অভিযোগপত্রে উজ্জ্বলের বাড়ি পুরুলিয়া বলে উল্লেখ করেছিলেন) ৷ তিনি আদপে দক্ষিণ 24 পরগনার মহেশতলা থানার নুঙ্গি ঘোষপাড়ার বাসিন্দা ৷ জেরা চলাকালীন উজ্জ্বলের উত্তরে সন্তুষ্ট না হতে পেরে রাত তিনটে নাগাদ তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ৷

এদিকে ধৃত উজ্জ্বলের দাবি, "আমাদের বিয়ে হয়নি ৷ আমার মাধ্যমে অনিন্দিতার গর্ভপাতও করানো হয়নি ৷ আমি তাকে কোনও হোটেলে রাখিনি ৷ ও আমাদের হস্টেলেই ছিল ৷ আমি ওকে কোনও ওষুধ খাওয়াইনি ৷ অসুস্থ বোধ করায় ও নিজেই প্যারাসিটামল খেয়েছিল ৷ যখন আমি ওকে শেষবার দেখেছিলাম তখন ওর মুখ গিয়ে কোনও গ্যাঁজা বেরোয়নি ৷ ওর মা কেন এমন অভিযোগ করেছেন জানা নেই ৷ তবে অনিন্দিতা বাড়িতে থাকার সময়ও দু'তিনবার নিজেকে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল ৷"

RG Kar student death
উজ্জ্বল সোরেন মালদা মেডিক্যালের ছাত্র (নিজস্ব ছবি)

বিশ্বস্ত পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্তের শুরুতেই তদন্তকারী অফিসারদের সামনে এসেছে বেশ কিছু প্রশ্ন ৷ তাঁরা জানতে পেরেছেন, প্রেমিকের সঙ্গে দেখা করতে অনিন্দিতা একাধিকবার মালদায় এসেছেন ৷ প্রতিবারই তিনি মালদা মেডিক্যালের ছাত্রীদের হস্টেলে রাত্রিবাস করেছেন ৷ অন্য কলেজের এক ছাত্রীকে নিজেদের হস্টেলে রাত্রিবাসের অনুমতি মালদা মেডিক্যাল কর্তৃপক্ষ কীভাবে দিল, সেটা ভাবিয়ে তুলেছে পুলিশকে ৷ তাহলে কি অনিন্দিতা সবার অলক্ষ্যেই মালদা মেডিক্যালে রাত্রিবাস করতেন? তাহলে সেটা হস্টেল সুপারের নজরে এল না কেন? মালদা মেডিক্যালের নিরাপত্তা ব্যবস্থাই বা কতটুকু?

পুলিশের কাছে আরও প্রশ্ন, মেয়ের গর্ভবতী হওয়ার খবর পাওয়ার পর অনিন্দিতার অভিভাবকরা উজ্জ্বলের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ কেন করেননি? উজ্জ্বলের পরিবারের সঙ্গে তাঁদের কি কোনও যোগাযোগ রয়েছে? আদিবাসী সমাজে একই পরিবারে বিয়ের রেওয়াজ রয়েছে ৷ সেই কারণেই কি আলপনা টুডু আগে উজ্জ্বলের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করেননি?

যদিও আলপনার বক্তব্য এদিন পাওয়া যায়নি ৷ মালদা মেডিক্যালের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় বলেন, "মৃত ছাত্রী মালদা মেডিক্যালের হস্টেলে রাত্রিবাস করেছিলেন বলে শুনতে পাচ্ছি ৷ বিষয়টি আমাদের জানা নেই ৷ আমরা খোঁজ নিয়ে দেখছি ৷"

এদিকে মালদা মেডিক্যালের এক প্রশাসনিক কর্তা জানিয়েছেন, বাইরের কলেজের পড়ুয়াদের এখানকার হস্টেলে রাত্রিবাসের অনুমতি কখনই দেওয়া হয় না ৷ তবে এই মেডিক্যালের ছাত্রীদের ক্ষেত্রে এই নিয়মের কিছুটা শিথিলতা রয়েছে ৷ যদি মালদা মেডিক্যাল কলেজের কোনও ছাত্রীর মা তাঁদের কাছে আবেদন করেন, তাহলে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তাঁরা কোনও ছাত্রীকে রাত্রিবাসের অনুমতি দেন ৷ যদিও ছাত্রদের ক্ষেত্রে এটা কখনোই করা হয় না ৷

