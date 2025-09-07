উপাচার্যহীন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন শিক্ষামহল

উপাচার্যহীন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন শিক্ষামহল
উপাচার্য না-থাকায় এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন রিসার্চ স্কলাররা ৷ সমস্যায় পড়েছেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীও ৷
Published : September 7, 2025 at 6:37 PM IST
মালদা, 7 সেপ্টেম্বর: গত 26 অগস্ট গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ থেকে পবিত্র চট্টোপাধ্যায়কে অপসারণ করেছেন আচার্য তথা রাজ্যপাল ৷ এখনও পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য নিয়োগ হয়নি ৷ টানা 12 দিন ধরে উপাচার্যহীন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক কাজকর্ম চালাচ্ছেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার বিশ্বজিৎ দাস ৷ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন ৷ কিন্তু আগামী 22 সেপ্টেম্বর তাঁর রেজিস্ট্রার পদের সময়সীমাও শেষ হয়ে যাচ্ছে ৷ ঘনিষ্ঠ মহলে তিনি জানিয়েছেন, 22 তারিখের পর তিনি তাঁর পুরোনো পদে ফিরে যেতে চান ৷ অর্থাৎ তিনি লাইব্রেরিয়ান হিসাবেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করতে চান ৷
অবশ্য শুধু তিনিই নন, চলতি মাসে মেয়াদ শেষ হচ্ছে ডেপুটি রেজিস্ট্রার, অ্যাকাউন্ট অফিসার এবং সিকিউরিটি অফিসারেরও ৷ এতে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আকাশে আরও কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে ৷ এর ফলে সঙ্কটে পড়তে পারেন পড়ুয়ারা ৷ এই মুহূর্তে কার্যত জোড়াতালি দিয়ে চলছে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজকর্ম ৷ লাইব্রেরিয়ান বিশ্বজিৎ দাস ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন ৷ ডেভেলপমেন্ট অফিসার রাজীব পুততুণ্ডর উপর রয়েছে ডেপুটি রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব ৷ অ্যাকাউন্ট অফিসার রবীন্দ্রনাথ কর্মকার সিকিউরিটি অফিসারের দায়িত্ব পালন করছেন ৷ ইঞ্জিনিয়ারের দায়িত্বে রয়েছেন ফিনান্স অফিসার জাহির হোসেন ৷ চলতি মাসেই তাঁদের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৷ শিক্ষামহল বলছে, এই পরিস্থিতিতে নতুন উপাচার্যের দ্রুত নিয়োগ অত্যন্ত জরুরি ৷ কিন্তু এখনও পর্যন্ত রাজ্যপাল কিংবা উচ্চশিক্ষা দফতরের তরফে নয়া উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত কোনও নির্দেশিকা আসেনি ৷
উপাচার্য না-থাকায় এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন রিসার্চ স্কলাররা ৷ তাঁদের অনেকেই নিজেদের গবেষণাপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিয়েছেন ৷ উপাচার্যের অবর্তমানে সেসবের অনুমোদন মিলছে না ৷ কারণ, গবেষণাপত্রের অনুমোদনের ক্ষেত্রে উপাচার্যের স্বাক্ষর থাকতেই হবে ৷ অন্যদিকে, উপাচার্যের অবর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবও বিশ বাঁও জলে ৷ উল্লেখ্য, আচার্যের নির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে সমাবর্তন উৎসব করতে না-পারার জন্যই উপাচার্য পবিত্র চট্টোপাধ্যায়কে অপসারণ করা হয়েছিল ৷
এদিকে টানা ন’বছর সমাবর্তন উৎসব না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী এখনও তাঁদের শংসাপত্র পাননি ৷ এই পরিস্থিতিতে প্রফেশনাল সার্টিফিকেট দিয়ে তাঁদের কাজ চালাতে হচ্ছে ৷ কিন্তু চাকরি কিংবা উচ্চশিক্ষার আবেদনপত্রের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য সেই প্রফেশনাল সার্টিফিকেটেও উপাচার্যের স্বাক্ষর থাকতেই হবে ৷ অর্থাৎ সব মিলিয়ে চূড়ান্ত ডামাডোল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলছে এই বিশ্ববিদ্যালয় ৷
ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার বিশ্বজিৎ দাস বলেন, “আগামী 22 সেপ্টেম্বর আমার এই পদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে ৷ তারপর কী হবে আমার জানা নেই ৷ আশাকরি, বিশ্ববিদ্যালয় এবং ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে উচ্চশিক্ষা দফতর নিশ্চয়ই কোনও পদক্ষেপ করবে ৷ আমরাও সেদিকে তাকিয়ে রয়েছি ৷” বিষয়টি নিয়ে চিন্তায় জেলার শিক্ষামহলও ৷ জেলার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এগজিকিউটিভ বডির প্রাক্তন সদস্য শক্তিপদ পাত্র বলেন, “একটা বিশ্ববিদ্যালয় এভাবে চলতে পারে না ৷ কেন লাখ লাখ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া হবে ? কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত কে নেবে ? একজন উপাচার্যকে হঠাৎ সরিয়ে দেওয়া হল ৷ অথচ এখনও নতুন কোনও উপাচার্য নিয়োগ করা হল না ৷ তার উপর একাধিক ভারপ্রাপ্ত প্রশাসনিক আধিকারিক এই মাসে নিজেদের মেয়াদ শেষ করছেন ৷ তাঁদের মেয়াদ শেষ হলে কারা সেই কাজ করবেন ? এই অবস্থায় পড়ুয়াদের উচিত, একজোট হয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে গিয়ে সমস্যা সমাধানের আবেদন করা ৷ শিক্ষামন্ত্রী হস্তক্ষেপ করলে তাঁদের ভবিষ্যৎ বেঁচে যাবে ৷ তা না-হলে আমি অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না ৷”
তবে সমস্যার এখানেই শেষ নয় ৷ সূত্রের খবর, বিশ্ববিদ্যালয়ের এহেন কর্মসংস্কৃতিতে তিতিবিরক্ত হয়ে বেশ কয়েকজন স্থায়ী পদাধিকারী বিভিন্ন কলেজে অধ্যক্ষ পদে আবেদন জমা দিয়ে রেখেছেন ৷ খুব তাড়াতাড়ি রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে অধ্যক্ষদের তালিকা প্রকাশিত হওয়ার কথা রয়েছে ৷ সেই তালিকায় এই পদাধিকারীদের নাম থাকলে তাঁরা নিশ্চিতভাবে কলেজের অধ্যক্ষ পদে যোগদান করবেন ৷ সেক্ষেত্রে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকারে তলিয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷