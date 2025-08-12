মালদা, 12 অগস্ট: আরও সংকটময় হচ্ছে জেলার বন্যা পরিস্থিতি ৷ জেলার প্রধান দুই নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে ৷ মহানন্দার জলস্তরও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷ ইতিমধ্যে বানভাসি হয়েছেন বিস্তীর্ণ এলাকার লক্ষাধিক মানুষ ৷ সংকট দেখা দিয়েছে খাদ্য, পানীয় জল থেকে শুরু করে গোখাদ্যের ৷ কৃষিকাজেরও দফারফা হয়ে গিয়েছে ৷ বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাটচাষ ৷ পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে প্রশাসন ৷ তবে এখনই নদীগুলির জলস্তর কমার কোনও সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছে না সেচ দফতর ৷
মঙ্গলবার দুপুর 12টায় গঙ্গার জলস্তর ছিল 26 মিটার ৷ চরম বিপদসীমা 25.30 মিটার থেকে 70 সেন্টিমিটার বেশি ৷ নদীর জল এখনও বেড়ে চলেছে ৷ একই সময় ফুলহরের জলস্তর ছিল 28.23 মিটার ৷ চূড়ান্ত বিপদসীমা 28.35 মিটার থেকে মাত্র 12 সেন্টিমিটার নীচ দিয়ে বইছে ফুলহর ৷ তবে গত কয়েকদিন ক্রমাগত জল বাড়ার পর এদিন দুপুরে ফুলহরের জলস্তর স্থিতিশীল লক্ষ্য করা গিয়েছে ৷
ইংরেজবাজারে মহানন্দা নদীর জলস্তরের উচ্চতা ছিল 20.17 মিটার ৷ এই নদীর জলও দ্রুত তার বিপদসীমা 21 মিটার উচ্চতা ছোঁয়ার দিকে এগোচ্ছে ৷ জেলা সেচ দফতরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শিবনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "গঙ্গার জলস্তর আরও বৃদ্ধির সম্ভাবনা ৷ কারণ, আপার ক্যাচমেন্টে ভারী বৃষ্টি জারি রয়েছে ৷ সেই জল নদী দিয়ে নেমে আসছে ৷ একই সম্ভাবনা মহানন্দার ক্ষেত্রেও ৷ তবে ফুলহর আজ কিছুটা স্থিতিশীল রয়েছে ৷ যদিও এই নদীর জল আবারও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷"
গঙ্গার জলে রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের বেশ কয়েকটি গ্রাম বানভাসি হয়েছে ৷ একই পরিস্থিতি মানিকচক ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকাতেও ৷ জলবন্দি মানুষজন উঁচু জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন ৷ অনেকে প্রশাসনের তৈরি করা ফ্লাড সেন্টারে ঠাঁই নিয়েছেন ৷ দুই ব্লক প্রশাসনের তরফে পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রী বিতরণের দাবি করা হলেও দুর্গতরা জানাচ্ছেন, তাঁদের সবার কাছে সরকারি ত্রাণ পৌঁছোয়নি ৷
পানীয় জলেরও সংকট দেখা দিয়েছে ৷ গ্রামের নলকূপগুলি এখন জলের নীচে ৷ বাধ্য হয়ে অনেককে জল কিনে পান করতে হচ্ছে ৷ অনেকে অনেক দূর থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করছেন ৷ কিন্তু সবচেয়ে বেশি সংকট দেখা দিয়েছে গোখাদ্যের ৷ গোটা এলাকা জলের তলায় ৷ গরু-ছাগল নিরাপদ জায়গায় নিয়ে আসা গেলেও ঘরে মজুত গোখাদ্য নিয়ে আসা যায়নি ৷ এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের কাছে পর্যাপ্ত গোখাদ্যের দাবি করছেন তাঁরা ৷
রতুয়া, মানিকচকের মতো কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকের শোভাপুর পারদেওনাপুর ও কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এখন পুরোপুরি গঙ্গার জলের নীচে ৷ এই তিনটি ব্লকেই কৃষিক্ষেত্রে ব্যপক ক্ষতি হয়েছে ৷ এখন পাট কাটার মরশুম ৷ কিন্তু কোনও খেতে এখন গলাজল, কোথাও বা জমিতে পাটগাছের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না ৷ কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হোসেনপুর গ্রামের রাস্তা দিয়ে এখন বইছে গঙ্গার জল ৷ সেই রাস্তাতে বসেই পাটের আঁশ ছাড়াচ্ছিলেন বাসন্তী সরকার ৷
তিনি বলেন, "তিন বিঘা জমিতে পাট চাষ করেছিলাম ৷ আমরা দীর্ঘদিন ধরে পাট চাষ করি ৷ এবারও সময়মতো পাট কেটে ফেলেছিলাম ৷ কিন্তু যারা পাট কাটেনি, তারা এখন আর জমির পাট কাটতে পারবে না ৷ জমিতে এখন অনেক জল ৷ জল নামলে ফের পাট কাটা যাবে ৷ অবশ্য যদি তখনও বেঁচে থাকে ৷ গঙ্গার জল বেড়ে যাওয়ায় প্রচণ্ড সমস্যায় পড়েছি ৷ নদীর জলে জাঁক দেওয়া পাট ভেসে চলে যাচ্ছে ৷ একবার ভেসে গেলে অনেক কষ্টে সেই পাট জল থেকে নিয়ে আসতে হয় ৷ এখন পাট চাষ করে বিশেষ লাভ হয় না ৷ কিন্তু সারা বছর সংসার চালাতে আমাদের চাষ করতে হয় ৷ এবার এখনও পর্যন্ত পাটের দাম ভালোই আছে ৷"
আরেক পাটচাষি উত্তম সরকারের কথায়, "এবার পাঁচ বিঘা জমিতে পাট লাগিয়েছিলাম ৷ পুরোটাই এখন জলের তলায় ৷ এখন অন্যের জমির পাটের আঁশ ছাড়াচ্ছি ৷ কিন্তু এই আঁশ কোথায় শুকোবো জানি না ৷ চারদিকে জল৷ না শুকোতে পারলে এই পাট পচে যাবে ৷ আমাদের পুরো এলাকাতেই পাট চাষ হয় ৷ গতবার পাটের দাম চার হাজার টাকা ছিল ৷ এবার দাম কত যাচ্ছে জানি না ৷ তবে এবার গঙ্গার দয়ায় আমাদের পরিশ্রম আর চাষের টাকা জলেই গেল ৷"
জেলাশাসক নিতিন সিংহানিয়া সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "জেলার প্রধান তিন নদীর পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে ৷ যেসব ব্লকের নদীর জল গ্রামের ভিতর ঢুকে পড়েছে, সেই ব্লকগুলির বিডিওদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ জলবন্দি মানুষকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনা হয়েছে ৷ তাঁদের কাছে ত্রাণসামগ্রীও পৌঁছে দেওয়া হয়েছে ৷ জল কমলে কৃষিক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির সঠিক হিসাব পাওয়া যাবে ৷"