ব্যাংকের আড়ালে জালিয়াতি ! গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র সিল প্রশাসনের, বেপাত্তা অভিযুক্ত

ব্যাংকের আড়ালে জালিয়াতি ! গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র সিল প্রশাসনের, বেপাত্তা অভিযুক্ত
প্রতারণায় অভিযুক্ত মালদার বেসরকারি ব্যাংকের সিএসপি সিল করে দিল প্রশাসন ৷ সেই সিএসপি-র মালিক বর্তমানে বেপাত্তা ৷
Published : September 19, 2025 at 6:56 PM IST
মালদা, 19 সেপ্টেম্বর: ব্যাংকের আড়ালে জালিয়াতির অভিযোগের খবর করেছিল ইটিভি ভারত ৷ অবশেষে সেই বেসরকারি ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল প্রশাসন ৷ পুলিশের মাধ্যমে সিল করে দেওয়া হয়েছে ওই গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র ৷ তবে এখনও ওই সিএসপি-র মালিককে গ্রেফতার করা যায়নি ৷ পুলিশের দাবি, তিনি পলাতক ৷ যদিও এলাকাবাসীর বক্তব্য, তিনি এলাকাতেই গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ৷ তবে ওই সিএসপি-র মালিকের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ ৷
সম্প্রতি জালিয়াতির নয়া নকশার সন্ধান মেলে রতুয়া 2 নম্বর ব্লকের শ্রীপুর 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাগুরা গ্রামে ৷ এলাকার গরিব, স্বল্পশিক্ষিত গ্রামবাসীদের আধার কার্ড ঠিক করার নামে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট তৈরি করে জালিয়াতি চালানোর অভিযোগ ওঠে একটি বেসরকারি ব্যাংকের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রের কর্ণধার, জাকির শরিফের বিরুদ্ধে ৷ অভিযোগ, আধার কিংবা প্যান কার্ড সংশোধনের নামে গরিব গ্রামবাসীদের ডেকে তাঁদের নামে ভুয়ো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তৈরি করেন জাকির ৷ সেসব ভুয়ো অ্যাকাউন্টে বিভিন্ন সময় সরকারি প্রকল্পের টাকা ঢোকে ৷ সেই টাকা তিনি নিজে তুলে নেন ৷
প্রমাণ লোপাট করতে নানা আছিলায় গ্রামবাসীদের মোবাইল ফোন হস্তগত করে লেনদেনের সমস্ত মেসেজ মুছে ফেলেন ৷ সেই মেসেজ লোপাটের ফন্দি থেকেই তাঁর এমন জালিয়াতি প্রকাশ্যে আসে ৷ এনিয়ে বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন পাশের কুচিলা গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা ৷ পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখে মাথায় হাত পড়ে খোদ বিডিওর ৷ এই জালিয়াতি চক্রের শিকড়ের সন্ধানে জেলা সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ হন তিনি ৷ তারপরেই এই ঘটনার পুলিশি তদন্ত শুরু হয় ৷ পরিস্থিতি ঘোরালো হতেই সিএসপি তালাবন্ধ করে গা ঢাকা দেন জাকির ৷
গত 9 সেপ্টেম্বর ইটিভি ভারতে এই খবর প্রকাশিত হয় ৷ তারপরেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন ও পুলিশ ৷ জাকিরের সিএসপি সিল করার সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন ৷ সেই অনুযায়ী এদিন স্থানীয় পুখুরিয়া থানার পুলিশ সিএসপি সিল করে দিয়েছে ৷ চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা জানিয়েছেন, “অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ ইতিমধ্যে ওই সিএসপি সিল করে দেওয়া হয়েছে ৷ তবে এখনও জাকিরের সন্ধান পাওয়া যায়নি ৷ তার খোঁজ চলছে ৷ আশা করা যায়, দ্রুত তার সন্ধান পাওয়া যাবে ৷”
সিএসপি সিল হওয়ার পর মাগুরা গ্রামের শেখ আইয়ুব বলেন, “পুখুরিয়া থানার বড়বাবু এসে জাকিরের সিএসপি সিল করে দিয়েছেন ৷ দুর্নীতির জন্যই এই সিএসপি সিল করা হয়েছে ৷ জাকিরের কাছে আমি আধার কার্ড সংশোধন করতে দিয়েছিলাম ৷ কিন্তু ও আমার আধার কার্ড দিয়ে জালিয়াতি করে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট তৈরি করে টাকা তুলছিল ৷ বিষয়টি জানার পর আমি বিডিওকে অভিযোগ করেছিলাম ৷”
শ্রীপুর 1 গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মাজেরা খাতুন বলছেন, “গোটা বিষয়টি আমি শুনেছি ৷ জাকিরকেও আমি চিনি ৷ সে কেমন সে ব্যাপারে আমার কোনও ধারণা নেই ৷ তবে সে আমার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা ৷ কতদিন ধরে সে এই ফাঁদ পেতে দুর্নীতি করছে সেটা বলতে পারছি না ৷ তবে আমি এই ঘটনা খবরে দেখেছি ৷ অন্য সূত্রেও জানতে পেরেছি ৷ যারা প্রকৃত ভাতা পাবে, সেই বয়স্ক লোকদের দেওয়া হচ্ছে না ৷ কমবয়সিদের প্রাপ্য সরকারি টাকাও সে কীভাবে কী করছে বোঝা যাচ্ছে না ৷ অন্যের আধার কার্ডের মাধ্যমে সে ভুয়ো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তৈরি করে লেনদেন করছে ৷ এমন অনেক অভিযোগ আমিও শুনেছি ৷ ওর দোকান সিল করে দেওয়া হয়েছে ৷ সে এলাকায় আছে কি না তাও আমি জানি না ৷”