'বিধানচন্দ্র রায় বাংলার রূপকার হলে নবরূপকার মমতা', মলয়-বাণীকে কটাক্ষ বিরোধীদের - MALAY GHATAK

বাংলার উন্নয়নে অবদান প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিধানচন্দ্র রায়ের তুলনা টানলেন মলয় ঘটক ৷

গাইঘাটায় মলয় ঘটক (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 21, 2025 at 12:49 PM IST

2 Min Read

গাইঘাটা, 21 অগস্ট: রাজ্যের উন্নয়নে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদানের কথা বলতে গিয়ে বিধানচন্দ্র রায়ের তুলনা টানলেন শ্রম ও আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক ৷ তাঁর দাবি, বিধানচন্দ্র রায় যদি বাংলার রূপকার হন, তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার নবরূপকার ৷ বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের থেকেও অনেক বেশি প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে রাজ্যে উন্নয়ন করে চলেছেন বলে দাবি মলয়ের ৷ মন্ত্রীর এই মন্তব্যে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিরোধীরা ৷

বুধবার উত্তর 24 পরগনার গাইঘাটার শিমুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে আয়োজিত 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচির শিবির বসে উত্তর শিমুলপুর এফপি স্কুলে । তিনটি বুথ নিয়ে এই শিবির করা হয় । সেই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের আইন ও শ্রম দফতরের মন্ত্রী মলয় ঘটক । ওই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায় এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক অবদানের তুলনা টেনে আনেন ।

মন্ত্রী বলেন, "বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন বাংলার রূপকার । কিন্তু বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাকে নতুন রূপ দিয়েছেন । তিনি বাংলাকে নতুনভাবে গড়ে তুলেছেন, মানুষের জীবনমান বদলে দিয়েছেন । বাংলার মানুষকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখিয়েছেন । বিধানচন্দ্র রায় যদি বাংলার রূপকার হন, তাহলে বাংলার নবরূপকারের নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।"

মলয় আরও উল্লেখ করেন, "ড. বিধানচন্দ্র রায়ের সময় রাজ্যের ঘাড়ে কোনও দেনা ছিল না । কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন, তখন বামফ্রন্ট সরকারের রেখে যাওয়া 2 লক্ষ 3 হাজার কোটি টাকার দেনা তাঁর কাঁধে । প্রতি বছর প্রায় 50 হাজার কোটি টাকা সুদ দিতে হয় । এই বিপুল দেনার বোঝা বহন করেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন করে চলেছেন ।" মলয় ঘটকের দাবি, শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো থেকে কৃষি - সব ক্ষেত্রেই মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে বাংলায় নবজাগরণ ঘটছে ।

মলয় ঘটকের এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে । এই মন্তব্যকে কটাক্ষ করে সরব হয়েছে বিজেপি ৷ বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার বলেন, "মলয় ঘটক এসব বলছেন শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন জয় করার জন্য । তিনি নিজেও জানেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কত বড় দুর্নীতিবাজ । রাজ্যের মানুষ সব জানে, তাই এই ধরনের মন্তব্যে কোনও লাভ হবে না।"

