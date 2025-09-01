কৃষ্ণনগর, 1 সেপ্টেম্বর: কৃষ্ণনগরে ছাত্রী খুনের ঘটনায় গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত দেশরাজ সিং। উত্তরপ্রদেশের নেপাল সীমান্ত থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট দুইজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ।
নদিয়ার কৃষ্ণনগরে কলেজছাত্রী ঈশিতা মল্লিককে খুনের ঘটনায় অভিযুক্তকে ট্রানজিট রিমান্ডে কৃষ্ণনগরের কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এর আগে দেশরাজ সিংয়ের মামা কুলদীপ সিংকে গুজরাতের জামনগরে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এ বার পুলিশের জালে কৃষ্ণনগরে কলেজছাত্রী খুনের ঘটনার মূল অভিযুক্তও।
গত 25 অগস্ট কৃষ্ণনগরের বাড়িতে ঈশিতার মাথায় তিনটি গুলি করে তাঁকে খুন করা হয়। ওই ঘটনার পরে মূল অভিযুক্ত দেশরাজ উত্তরপ্রদেশের দেওরিয়ার বাড়িতে পালিয়ে যায় বলে পুলিশের অনুমান। কিন্তু, গত কয়েক দিন ধরে পুলিশের একাধিক দলের লাগাতার তল্লাশির পরেও দেশরাজের নাগাল পাচ্ছিল না। অবশেষে উত্তরপ্রদেশের নেপাল সীমান্ত থেকে মূল অভিযুক্তের নাগাল পেল পুলিশ।
কৃষ্ণনগরে কলেজছাত্রীর খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্তের মামা কুলদীপকে গ্রেফতার করার পরেই দেশরাজের সম্পর্ক খোঁজ পান তদন্তকারীরা। অভিযোগ, ঈশিতাকে খুনের পর প্রথমে মামার সঙ্গেই যোগাযোগ করেছিলেন দেশরাজ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁকে পালাতে সাহায্যও করেন মামা কুলদীপই।
উত্তর 24 পরগনার কাঁচরাপাড়ায় মা-বোনের সঙ্গে ভাড়াবাড়িতে থাকতেন অভিযুক্ত দেশরাজ। তার বাবা বিএসএফ জওয়ান। অভিযোগ, দেশরাজের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখতে চাননি ঈশিতা মল্লিক। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে ঈশিতাকে খুন করে অভিযুক্ত যুবক।
তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, খুনের আগের দিন অর্থাৎ 24 অগস্ট ট্রেনে করে উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরে নিজের বাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল অভিযুক্ত দেশরাজের । সেই মতো বিএসএফ-এ কর্মরত বাবা রঘুবেন্দ্র প্রতাপ সিং-ও ট্রেনের টিকিট কেটে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ছেলের কাছে । কিন্তু, টিকিট হাতে পাওয়ার পরেও ট্রেনে ওঠেননি দেশরাজ । তার ঠিক পরের দিনই ঘটে এই 'নৃশংস' ঘটনা। তদন্তকারীদের অনুমান, ঈশিতা মল্লিককে খুন করার জন্যই 24 তারিখে উত্তরপ্রদেশ যাওয়ার ট্রেনে ওঠেননি দেশরাজ সিং৷
এই বিষয়ে কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশ সুপার কে অমরনাথ বলেন, "ছাত্রীকে খুন করার পর মূল অভিযুক্ত দেশরাজ সিং পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। আমরা বিভিন্ন সূত্রে খবর পেয়ে উত্তরপ্রদেশের নেপাল সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করি। ট্রানজিট রিমান্ডে তাকে কৃষ্ণনগর থানায় আনা হয়েছে। আজ তাকে আদালতে তোলা হবে।" গোটা ঘটনায় একাধিক বিষয়ে নিশ্চিত হতেই অভিযুক্তকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছে পুলিশ।