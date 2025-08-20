মধ্যমগ্রাম, 20 অগস্ট: মধ্যমগ্রামে ভয়াবহ বিস্ফোরণের দু'দিন পর টনক নড়ল পুরসভার । নজরদারি বাড়াতে স্টেশন সংলগ্ন উড়ালপুলের নীচের বিস্ফোরণস্থল-সহ রেললাইনের দু'ধারে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত হল। নজরদারি বাড়াতে এবার এমই উদ্যোগ নিল পুর-কর্তৃপক্ষ ৷
পুরসভা সূত্রে খবর, আপাতত মধ্যমগ্রাম স্টেশনের রেললাইনের দু'ধারে মোট 10টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হবে। কোথায় কোথায় ক্যামেরা বসবে, ইতিমধ্যে তা ঠিক করা হয়ে গিয়েছে । অবিলম্বে সিসিটিভি বসানোর কাজও সম্পন্ন হয়ে যাবে বলে দাবি পুরসভার চেয়ারম্যান নিমাই ঘোষের। মনিটরিংয়ের দায়িত্ব থাকবে মধ্যমগ্রাম থানা। শুধু সিসিটিভিই নয়, নিরাপত্তার জন্য স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় নজরদারি জোরদার করতে পুলিশের পেট্রোলিংও বাড়ানো হবে বলে জানা গিয়েছে ।
বিস্ফোরণ-কাণ্ডের পরপরই উড়ালপুলের নীচের নজরদারি ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল বিভিন্ন মহলে । জনবহুল এলাকা হওয়ার পরও কেন সেখানে পর্যাপ্ত সিসিটিভি ব্যবস্থা ছিল না, তা নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় । তৃণমূল পরিচালিত পুরসভার ভূমিকা নিয়েও আঙুল তুলতে শুরু করে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি ।
দক্ষিণ 24 পরগনার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র মধ্যমগ্রামের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে সরব হয় বিজেপি । এমনকী, বিস্ফোরণ-কাণ্ডে নজরদারির অভাবের অভিযোগ তুলে রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে পথেও নামে তারা ৷ সমালোচনা শুরু হতেই অবশেষে টনক নড়ল পুরসভার । নিরাপত্তা ও নজরদারি ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে একযোগে এগিয়ে এল পুরসভা এবং পুলিশ প্রশাসন ।
বিরোধীদের দাবি, চাপে পড়েই এখন সিসিটিভি ও পেট্রোলিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হচ্ছে পুরসভা ও পুলিশকে । এই ধরনের উদ্যোগ আগে নেওয়া হলে অপ্রীতিকর এই ঘটনাটি এড়ানো যেত ৷ যদিও বিরোধী শিবিরের কোনও প্রশ্নে আমল দিতে নারাজ শাসক শিবির ।
এই প্রসঙ্গে মধ্যমগ্রাম পুরসভার চেয়ারম্যান বলেন, "উড়ালপুলের নীচের নজরদারি ব্যবস্থা জোরদার করাই প্রধান আমাদের কাছে । কারণ, স্টেশন সংলগ্ন এলাকাটি খুবই জমজমাট । বহু লোক যাতায়াত করেন উড়ালপুলের নীচ দিয়ে। বিস্ফোরণস্থলেই রয়েছে 'রবীন্দ্র মুক্ত মঞ্চ' । মঞ্চটি রেললাইনের এপারে । আবার রেললাইনের ওপারে উড়ালপুলের নীচে রয়েছে 'নজরুল মুক্ত মঞ্চ' । এই দুটি স্থানে বসে সময় কাটান অসংখ্য প্রবীণ মানুষ । তাই, জমজমাট এই এলাকায় নজরদারি বাড়াতে সিসিটিভি বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ।"
তিনি আরও বলেন, "গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বসানো হবে সিসিটিভি-গুলি । স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় যাতে মানুষের আসা যাওয়ার উপর নজরদারি চালানোর প্রক্রিয়া সহজ হতে পারে তাই এই সিদ্ধান্ত। ইতিমধ্যে সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের সহযোগিতায় মধ্যমগ্রাম-সোদপুর, বাদু এবং যশোর রোডের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় সিসিটিভি বসানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে । আগামিদিনে গোটা শহরকেই সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় আনতে চাই আমরা । সমস্ত দিক থেকে সাধারণ মানুষের সুরক্ষা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতেই হবে।"
অন্য়দিকে, ময়নাতদন্তের পর বিস্ফোরণে মৃত যুবকের দেহ তুলে দেওয়া হয় তাঁর পরিবারের হাতে । সচ্চিদানন্দ মিশ্রের মৃতদেহ উত্তরপ্রদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি । সূত্রের খবর, প্রশাসনের সহযোগিতায় তাঁর বাবার উপস্থিতিতে মধ্যমগ্রামের সাজিরহাট শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে বছর পঁচিশের ওই যুবকের । তার আগে মঙ্গলবার সকালে বারাসত হাসপাতালের মর্গে গিয়ে ছেলের দেহ শনাক্ত করেন বাবা অশ্বিনী কুমার মিশ্র ৷
রবিবার মধ্যরাতে মধ্যমগ্রাম হাইস্কুল সংলগ্ন উড়ালপুলের নীচে একটি পার্কে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে । বিস্ফোরণের অভিঘাতে উত্তরপ্রদেশের যুবক সচ্চিদানন্দের বাঁ হাত এবং পা উড়ে যায় । শরীরজুড়ে একাধিক ক্ষতও হয় । আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সোমবার সকালে মৃত্যু হয় তাঁর ।
এরপরই বেঙ্গল এসটিএফ এবং বারাসত জেলা পুলিশ একযোগে তদন্তে নামে । বিস্ফোরণের রহস্যের জট খুলতে নিহত যুবকের প্রেমিকা ও তাঁর স্বামীকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন তদন্তকারীরা। তাঁদের সঙ্গে ঘটনার তদন্তে নামেন এনআইএ-এর আধিকারিকরাও ৷ তদন্ত যতই এগোচ্ছে, ততই জোরালো হচ্ছে ত্রিকোণ প্রেমের তত্ত্ব , সূত্রের খবর এমনটাই । পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পথের 'কাঁটা' প্রেমিকার স্বামীকে সরাতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে খুনের পরিকল্পনা করেছিলেন নিহত যুবক । কিন্তু, নিজের জালে জড়িয়ে বিস্ফোরণে কার্যত ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় তাঁর শরীর ৷