মালদা, 25 অগস্ট: পেরিয়ে গিয়েছে প্রায় 24 ঘণ্টা ৷ এখনও নির্বাক পুরাতন মালদার মাধাইপুর গ্রাম ৷ রবিবার সন্ধেয় দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুর সংলগ্ন জামবাড়ি গ্রামে যে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে, তাতে মৃত ও আহতরা সবাই এই গ্রামের বাসিন্দা ৷
ওই দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে তিনজনের ৷ আহত আটজন ৷ তাঁদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷ তাঁদের একজনকে মালদা মেডিক্যাল, একজনকে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল এবং আরেকজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ জানা যাচ্ছে, এঁদের মধ্যে দু’জন এখনও মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন ৷
রবিবার সন্ধেয় একটি চারচাকার গাড়ি ভাড়া করে পাশের জেলার গঙ্গারামপুর সংলগ্ন ঠ্যাঙ্গাপাড়া গ্রামে নৈশকালীন ফুটবল প্রতিযোগিতা দেখতে যাচ্ছিলেন মাধাইপুর গ্রামের 10 জন বাসিন্দা ৷ ওই গাড়ির চালকও স্থানীয় ৷ জামবাড়ি গ্রামের কাছে 512 নম্বর জাতীয় সড়কে মালদাগামী একটি সরকারি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ছোট গাড়িটির ৷
তবে দুর্ঘটনার নেপথ্যে ছিল আরেকটি পিক আপ ভ্যান ৷ ওই ভ্যানটি ছোট গাড়িটির পিছনে ধাক্কা মারে ৷ তাতেই গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক ৷ ছোট গাড়িটি উলটোদিকের রাস্তায় চলে যায় ৷ ওই রাস্তা দিয়ে দ্রুতগতিতে মালদার দিকে যাচ্ছিল সরকারি বাসটি ৷ দুর্ঘটনার পর আহতদের স্থানীয় রশিদপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই দু’জনের মৃত্যু হয় ৷ গঙ্গারামরপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে মারা যান আরেকজন ৷
গতকালের দুর্ঘটনায় যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁরা হলেন আমির সোহেল (31), ইজাজুল শেখ (34) ও আসিক শেখ (12) ৷ আমির ছিলেন একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি৷ বাড়িতে স্ত্রী জেসমিন বিবি ছাড়াও রয়েছে এক ছেলে ও এক মেয়ে ৷ এজাজুল রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন ৷ পরিবারে স্ত্রী হালিমা বিবি ছাড়াও রয়েছে দুই নাবালক ছেলেমেয়ে ৷ আর আসিক ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ত৷ বাবা কামাল শেখ আর মা রোজিনা বিবির একমাত্র সন্তান ছিল সে ৷ দুর্ঘটনায় আহতরা হলেন মোতি শেখ (28), আনসার শেখ (40), মতিউর রহমান (50), মোতিরুল রহমান (60), মাসুম শেখ (45), ফারুক হোসেন (53), মনিরুল ইসলাম (38) ও রাইজান আলি (40) ৷
ঘটনার প্রেক্ষিতে শোকস্তব্ধ গোটা মাধাইপুর ৷ আহতদের পরিবারের সদস্যরা কেউ গ্রামে নেই ৷ কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন নিহতদের পরিবারের সদস্যরা ৷ গ্রামের এক বাসিন্দা নবিউল ইসলাম বলেন, “গতকাল সন্ধের ঘটনায় আমরা গ্রামের সবাই শোকাহত ৷ দুর্ঘটনায় মাধাইপুর গ্রামের তিনজন মারা গিয়েছে ৷ তার মধ্যে 12 বছর বয়সী, ষষ্ঠ শ্রেণির এক পড়ুয়াও মারা গিয়েছে ৷ মারা গিয়েছে তরতাজা যুবক আমির ৷ ইজাজুল আমার পাশের বাড়ির বাসিন্দা ৷ সেও আর বেঁচে নেই ৷ তিনজনের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থাই খুব খারাপ ৷ গ্রামের সবাই পরিবারগুলির পাশে রয়েছি ৷ সরকারের কাছে আমাদের আর্জি, যেন পরিবারগুলি কিছু সরকারি সাহায্য পায় ৷ তিনটি মৃতদেহ যাতে আমরা সঠিকভাবে হাতে পাই তারও আবেদন জানাচ্ছি ৷”
এলাকার বাসিন্দা জাকির হোসেন বলেন, “গতকাল আমাদের গ্রাম থেকে 10 জন একটি ছোট গাড়ি করে গঙ্গারামপুরের ঠ্যাঙ্গাপাড়ায় ফুটবল প্রতিযোগিতা দেখতে যাচ্ছিল ৷ বুনিয়াদপুরের কাছে সেই গাড়িটির সঙ্গে একটি সরকারি বাসের সংঘর্ষ হয় ৷ প্রথমে শুনেছিলাম, দুর্ঘটনায় ছোট গাড়ির সবাই আহত হয়েছে ৷ পরে জানতে পারি, তিনজনের মৃত্যু হয়েছে ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এই গ্রামের মানুষ ফুটবলপ্রেমী ৷ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ৷ খেলা দেখতেও যায় ৷ গতকালের দুর্ঘটনায় আহতদের একজনকে মালদা মেডিক্যাল, একজনকে শিলিগুড়ি মেডিক্যাল এবং আরও একজনকে রায়গঞ্জ মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ বাকিরা গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ প্রশাসনের কাছে আমাদের অনুরোধ, তিনটি মৃতদেহ যেন আমাদের হাতে দ্রুত তুলে দেওয়া হয় ৷ একই সঙ্গে মৃতদের পরিবারকে যেন সরকারিভাবে কিছু আর্থিক সহায়তা করা হয় ৷”