খেলা দেখতে গিয়ে দুর্ঘটনায় তিন গ্রামবাসীর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ মাধাইপুর

রবিবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ দিনাজপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ আহত আটজন ৷ তাঁরা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷

তিন গ্রামবাসীর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ মাধাইপুর (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 25, 2025 at 7:20 PM IST

মালদা, 25 অগস্ট: পেরিয়ে গিয়েছে প্রায় 24 ঘণ্টা ৷ এখনও নির্বাক পুরাতন মালদার মাধাইপুর গ্রাম ৷ রবিবার সন্ধেয় দক্ষিণ দিনাজপুরের বুনিয়াদপুর সংলগ্ন জামবাড়ি গ্রামে যে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটেছে, তাতে মৃত ও আহতরা সবাই এই গ্রামের বাসিন্দা ৷

ওই দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে তিনজনের ৷ আহত আটজন ৷ তাঁদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷ তাঁদের একজনকে মালদা মেডিক্যাল, একজনকে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল এবং আরেকজনকে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ জানা যাচ্ছে, এঁদের মধ্যে দু’জন এখনও মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন ৷

খেলা দেখতে গিয়ে দুর্ঘটনায় তিন গ্রামবাসীর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ মাধাইপুর (ইটিভি ভারত)

রবিবার সন্ধেয় একটি চারচাকার গাড়ি ভাড়া করে পাশের জেলার গঙ্গারামপুর সংলগ্ন ঠ্যাঙ্গাপাড়া গ্রামে নৈশকালীন ফুটবল প্রতিযোগিতা দেখতে যাচ্ছিলেন মাধাইপুর গ্রামের 10 জন বাসিন্দা ৷ ওই গাড়ির চালকও স্থানীয় ৷ জামবাড়ি গ্রামের কাছে 512 নম্বর জাতীয় সড়কে মালদাগামী একটি সরকারি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ছোট গাড়িটির ৷

তবে দুর্ঘটনার নেপথ্যে ছিল আরেকটি পিক আপ ভ্যান ৷ ওই ভ্যানটি ছোট গাড়িটির পিছনে ধাক্কা মারে ৷ তাতেই গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক ৷ ছোট গাড়িটি উলটোদিকের রাস্তায় চলে যায় ৷ ওই রাস্তা দিয়ে দ্রুতগতিতে মালদার দিকে যাচ্ছিল সরকারি বাসটি ৷ দুর্ঘটনার পর আহতদের স্থানীয় রশিদপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই দু’জনের মৃত্যু হয় ৷ গঙ্গারামরপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে মারা যান আরেকজন ৷

গতকালের দুর্ঘটনায় যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁরা হলেন আমির সোহেল (31), ইজাজুল শেখ (34) ও আসিক শেখ (12) ৷ আমির ছিলেন একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি৷ বাড়িতে স্ত্রী জেসমিন বিবি ছাড়াও রয়েছে এক ছেলে ও এক মেয়ে ৷ এজাজুল রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন ৷ পরিবারে স্ত্রী হালিমা বিবি ছাড়াও রয়েছে দুই নাবালক ছেলেমেয়ে ৷ আর আসিক ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ত৷ বাবা কামাল শেখ আর মা রোজিনা বিবির একমাত্র সন্তান ছিল সে ৷ দুর্ঘটনায় আহতরা হলেন মোতি শেখ (28), আনসার শেখ (40), মতিউর রহমান (50), মোতিরুল রহমান (60), মাসুম শেখ (45), ফারুক হোসেন (53), মনিরুল ইসলাম (38) ও রাইজান আলি (40) ৷

ঘটনার প্রেক্ষিতে শোকস্তব্ধ গোটা মাধাইপুর ৷ আহতদের পরিবারের সদস্যরা কেউ গ্রামে নেই ৷ কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন নিহতদের পরিবারের সদস্যরা ৷ গ্রামের এক বাসিন্দা নবিউল ইসলাম বলেন, “গতকাল সন্ধের ঘটনায় আমরা গ্রামের সবাই শোকাহত ৷ দুর্ঘটনায় মাধাইপুর গ্রামের তিনজন মারা গিয়েছে ৷ তার মধ্যে 12 বছর বয়সী, ষষ্ঠ শ্রেণির এক পড়ুয়াও মারা গিয়েছে ৷ মারা গিয়েছে তরতাজা যুবক আমির ৷ ইজাজুল আমার পাশের বাড়ির বাসিন্দা ৷ সেও আর বেঁচে নেই ৷ তিনজনের পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থাই খুব খারাপ ৷ গ্রামের সবাই পরিবারগুলির পাশে রয়েছি ৷ সরকারের কাছে আমাদের আর্জি, যেন পরিবারগুলি কিছু সরকারি সাহায্য পায় ৷ তিনটি মৃতদেহ যাতে আমরা সঠিকভাবে হাতে পাই তারও আবেদন জানাচ্ছি ৷”

এলাকার বাসিন্দা জাকির হোসেন বলেন, “গতকাল আমাদের গ্রাম থেকে 10 জন একটি ছোট গাড়ি করে গঙ্গারামপুরের ঠ্যাঙ্গাপাড়ায় ফুটবল প্রতিযোগিতা দেখতে যাচ্ছিল ৷ বুনিয়াদপুরের কাছে সেই গাড়িটির সঙ্গে একটি সরকারি বাসের সংঘর্ষ হয় ৷ প্রথমে শুনেছিলাম, দুর্ঘটনায় ছোট গাড়ির সবাই আহত হয়েছে ৷ পরে জানতে পারি, তিনজনের মৃত্যু হয়েছে ৷’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘এই গ্রামের মানুষ ফুটবলপ্রেমী ৷ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ৷ খেলা দেখতেও যায় ৷ গতকালের দুর্ঘটনায় আহতদের একজনকে মালদা মেডিক্যাল, একজনকে শিলিগুড়ি মেডিক্যাল এবং আরও একজনকে রায়গঞ্জ মেডিক্যালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ বাকিরা গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ প্রশাসনের কাছে আমাদের অনুরোধ, তিনটি মৃতদেহ যেন আমাদের হাতে দ্রুত তুলে দেওয়া হয় ৷ একই সঙ্গে মৃতদের পরিবারকে যেন সরকারিভাবে কিছু আর্থিক সহায়তা করা হয় ৷”

