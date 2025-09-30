ETV Bharat / state

ঘনাচ্ছে ঘূর্ণাবর্ত-সঙ্গী নিম্নচাপ; মহাষ্টমীতেই বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি ?

সাগরে তৈরি ঘূর্ণাবর্ত ! পুজোর আবহে বঙ্গজুড়ে বৃ্ষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷ তবে কি অষ্টমীর অঞ্জলি থেকে সন্ধিপুজোয় বাধ সাধবে দুর্যোগ ?

DURGA PUJA WEATHER
মহাষ্টমীতেই বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি ? (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 30, 2025 at 7:59 AM IST

2 Min Read
কলকাতা, 30 সেপ্টেম্বর: আজ মহাষ্টমী ৷ গত দু'দিন বৃষ্টি 'কাঁটা' হয়ে দাঁড়ায়নি বাঙালির প্রিয় উৎসবে ৷ তাই গ্রাম থেকে শহরে, প্রতিমা দর্শনে ভিড় উপচে পড়ে 8 টু 80-র ৷ কিন্তু, প্রকৃতি মনে হচ্ছে অষ্টমী থেকে দশমী মাটি করতে পারে ! কী রয়েছে আজকের আবহাওয়ার পূর্বাভাস ?

আলিপুর আবহাওয়া দফতর বলছে, আজ, মঙ্গলবার আন্দামান সাগরের উত্তর অংশে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর প্রভাবে আগামিকাল অর্থাৎ নবমীর দিন উত্তর ও তৎসংলগ্ন মধ্য বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ ঘনীভূত হতে পারে। এই ঘনীভূত হতে চলা নিম্নচাপের প্রভাবে আগামী পরশু অর্থাৎ দশমীর দিন থেকে 5 অক্টোবর রাজ্যের বেশিরভাগ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। পাশাপাশি, রাজ্যের কিছু জেলায় বিচ্ছিন্নভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতেরও আশঙ্কা রয়েছে।

ফের বৃষ্টি পরিস্থিতি পুজোর আবহে

অর্থাৎ, ষষ্ঠী ও সপ্তমীতে বৃষ্টিহীন দিন প্যান্ডেল হপিংয়ে সাহায্য করলেও আজ অষ্টমীতে ফের আকাশের মুখ ভার এবং হালকা থেকে মাাঝারি বৃষ্টি 'কাঁটা' ছড়াতে পারে। ঘূর্ণাবর্ত এবং নিম্নচাপ ঘনীভূত হওয়ার কারণেই ফের বৃষ্টি পরিস্থিতি পুজোর আবহে।

নবমী থেকে দুর্যোগ বাড়বে

আজ দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুত-সহ কয়েক পশলা হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33 ডিগ্রি এবং 28 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে। অষ্টমীতে হুগলি, দুই 24 পরগনা, দুই বর্ধমান, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূমের কিছু জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। তবে পূর্বাভাস মতো নবমী থেকে দুর্যোগ বাড়বে।

দশমীতে জারি কমলা সতর্কতা

দশমী এবং একাদশীতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। দশমীর দিন ভারী বৃষ্টি হতে পারে কলকাতা, হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায়। বাকি জেলাগুলিতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়-বৃষ্টি চলবে। ওই দিন জেলার বেশকিছু অঞ্চলে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি (7 থেকে 20 সেন্টিমিটার) হতে পারে। বিশেষ করে দুই 24 পরগনা, হুগলি এবং পূর্ব মেদিনীপুরে। ওই চার জেলার জন্য আলিপুর আবহাওয়া দফতর কমলা সতর্কতা জারি করেছে।

বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গেও

উত্তরবঙ্গে আজ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হবে । নবমীতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে উপরের সব জেলায়। দশমী ও একাদশীতে বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গেও। একাদশীতে দার্জিলিং-সহ সব জেলাতেই ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস।

গতদিনের তাপমাত্রার রেকর্ড

সোমবার কলকাতা এবং তার আশপাশের অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 27.3 ডিগ্রি, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.3 ডিগ্রি বেশি। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 33 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.2 ডিগ্রির কম। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 93 শতাংশ ও সর্বনিম্ন 63 শতাংশ।

পুজোতে বৃ্ষ্টিWEST BENGAL WEATHER FORECASTBENGAL WEATHER DURING PUJAঘূর্ণাবর্তের সঙ্গী নিম্নচাপDURGA PUJA WEATHER

